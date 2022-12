Gute Aussichten für SMI-Start -- DAX vorbörslich höher -- Mehrheitlich Gewinne an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

In der Schweiz dürften am Donnerstag Gewinne das Bild prägen.

Der SMI zeigt sich vorbörslich höher, nachdem der Leitindex bereits am Vortag 1,75 Prozent fester bei 10'845,59 Zählern in den Feierabend gegangen war.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls äusserst freundlich. Der SPI schloss 1,73 Prozent fester bei 13'862,86 Punkten und der SLI legte zu Handelsschluss sogar 2,05 Prozent auf 1'651,51 Einheiten zu.

Nach den fulminanten Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt auch am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Allerdings dürfte das Tempo gedrosselt sein. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für weitere Kursgewinne. So zogen die Kurse an der Wall Street am Vortag dank erfreulicher Quartalsberichte und eines gestiegenen Verbrauchervertrauens an. Die Börsen in Asien haben den Staffelstab übernommen und ziehen teilweise markant an.

Neben den besseren Gewinnzahlen und den Makrodaten sei der Markt zuletzt aber auch überverkauft gewesen, was die Kursgewinne zusätzlich angetrieben haben dürfte, kommentiert eine Strategin. In dem aktuellen Umfeld sei es allerdings schwer, die täglichen Schwankungen direkt zu benennen, so die Expertin weiter. Zuletzt hatten neben der anhaltend hohen Inflation und der Sorge um eine weltweite Rezession vor allem Aussagen der wichtigsten Notenbanken Investoren verschreckt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit Gewinnen.

Der DAX hat den Vortageshandel 1,54 Prozent im Plus bei 14'097,82 Einheiten beendet.

Nach dem Sprung zurück über 14'000 Punkte zur Wochenmitte zeichnet sich für den DAX am Donnerstag ein weiteres Plus ab. Die nächste Orientierungsmarke nach oben ist die 21-Tage-Linie bei knapp über 14 300 Punkten. Sie reflektiert den kurzfristigen Trend. Die wichtigsten US-Indizes hatten ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt und die asiatischen Märkte folgten am Morgen. Ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen habe die Aktienkurse angetrieben, hiess es bei der Credit Suisse. Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen der Konsumenten kräftig gesunken. In China gab es erneute Signale aus der Politik zur Stärkung der Wirtschaft.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten am Mittwoch ihren Erholungskurs fort, den sie am Dienstag nach einer viertägigen Verlustserie eingeschlagen hatten.

Der Dow Jones legte bis zum Handelsschluss um 1,60 Prozent auf 33'376,48 Punkte zu. Eröffnet hatte er den Handel 0,54 Prozent stärker bei 32'849,74 Punkten und war dann anschliessend weiter geklettert. Für den NASDAQ Composite ging es letztlich um 1,54 Prozent hoch auf 10'709,37 Zähler. Der Tech-Index hatte anfänglich 0,43 Prozent auf 10'592,00 Zähler gewonnen und das Plus im Anschluss ebenfalls weiter ausgebaut.

Erfreuliche Quartalsberichte und ein gestiegenes Verbrauchervertrauen beflügelten am Mittwoch die US-Aktienmärkte. Die Anleger zeigten sich damit wieder zuversichtlicher, nachdem die gute Börsenlaune der Monate Oktober und November in den vergangenen Wochen einen kräftigen Dämpfer erhalten hatte. Neben der Inflation und der Verlangsamung des Wachstums in den Vereinigten Staaten hatten vor allem Aussagen der Notenbanken in den USA und Europa über weitere geldpolitische Straffungen verschreckt.

All jene, die ein schnelles Abdriften der Wirtschaft in eine Rezession erwarteten, dürften sich nach den am Mittwoch vorgelegten Daten des Conference Board zum Verbrauchervertrauen nun wohl verwirrt am Kopf kratzen, wie Craig Erlam, Marktexperte beim Broker Oanda, sagte. Denn: Die Stimmung der Konsumenten in den USA hellte sich im Dezember deutlich auf und ist wieder zurück auf dem höchsten Niveau seit April. "Die Wirtschaft steuert zwar immer noch auf eine Rezession zu, aber die Verbraucher zeigen weiterhin Anzeichen von Widerstandsfähigkeit. Das wiederum könnte eine kräftige Talfahrt der Aktien hinauszögern."

Positiv reagierten die Anleger auf die Geschäftsberichte von Nike und FedEx. Der Sportartikelhersteller Nike hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal unerwartet kräftig gesteigert und auch mehr verdient als angenommen. Positiv wird besonders die Erholung des wichtigen China-Geschäfts aufgenommen. Der Paketdienstleister FedEx hat in seinem zweiten Geschäftsquartal ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet.

ASIEN

Dank Rückenwind von den US-Börsen zeigen sich die grössten Aktienmärkte in Asien am Donnerstag mehrheitlich ebenfalls freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei legte am Donnerstag 0,46 Prozent zu und schloss bei 26'507,87 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sackte der Shanghai Composite unterdessen im späten Handel ab und schloss 0,54 Prozent tiefer bei 3'051,87 Zählern. In Hongkong geht es für Hang Seng satte 2,40 Prozent auf 19'620,75 Punkte nach oben.

In den USA hatte ein deutlich besser als erwartet ausgefallenes Verbrauchervertrauen die zuletzt dominierenden Rezessionssorgen in den Hintergrund gedrängt und für feste Kurse gesorgt. Dazu sprachen Marktteilnehmer von einer Gegenbewegung, nachdem es zuvor tagelang nur nach unten gegangen war.

Für Auftrieb bei chinesischen Immobilienaktien sorgt, dass die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde CSRC Unterstützung für Immobilienentwickler signalisiert hat und die Kooperation mit der US-Prüfungsaufsicht fördern will.

Dazu kommt eine positive Studie von Morgan Stanley, die Analysten haben den Immobiliensektor auf "Attraktiv" hoch gestuft. Die jüngsten politischen Signale aus Peking deuteten darauf hin, dass der Schwerpunkt nicht mehr auf den Abbau von Schulden, sondern auf die Förderung von Wachstum gelegt werde. Dies dürfte zu einer Stabilisierung der Hauspreiserwartungen beitragen. Die Immobilienverkäufe könnten sich schneller als erwartet erholen, weil das Vertrauen der Hauskäufer durch die Fertigstellung aufgestauter Projekte während der Null-Covid-Politik im ersten Halbjahr gestärkt werden dürfte, so die Erklärung.

