Märkte in Fernost uneins

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse hatten am Dienstag die Käufer das Sagen.

Der SMI zeigte sich zur Eröffnung bereits höher und blieb auch anschliessend freundlich. Zum Handelsschluss ging es dann um 0,74 Prozent auf 12'682,53 Punkte nach oben.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegten sich nach einem starken Start im Tagesverlauf ebenfalls in der Gewinnzone. Sie legten letztendlich um 0,90 Prozent auf 2'026,53 Punkte bzw. 0,61 Prozent auf 16'145,84 Einheiten zu.

Am Schweizer Aktienmarkt liessen Investoren am Dienstag den schwachen Wochenstart hinter sich und setzten auf Stabilisierung. Zwar sei die Marktstimmung weiterhin durch die Aussicht auf weitere Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus belastet. "Die globale Unsicherheit ist nach wie vor gross, da die Anleger nur schwer einschätzen können, wie sich diese neue Welle auf die Wirtschaft und die Geldpolitik auswirken wird - vor allem in einer Zeit, in der ein Kurswechsel eingesetzt hat", fasste ein Börsianer die aktuelle Lage zusammen.

"Es ist dem Jahresende geschuldet, dass sich die Aktienmärkte auf den letzten Metern des aktuellen Börsenjahrs 2021 so zickig zeigen", kommentierte ein weiterer Marktteilnehmer. Das abnehmende Handelsvolumen sorge für eine zunehmende Volatilität. An sich zeichneten sich die letzten Handelstage eines Börsenjahres durch einen tendenziell ruhigen Handel aus. "Dieses Jahr scheint so zu enden wie der bisherige Verlauf war, eigenwillig und mit schnellen Wendungen." Die Nachrichtenlage war ebenfalls stark ausgedünnt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Dienstagshandel mit Gewinnen.

Der DAX eröffnete bereits höher und notierte dann - allerdings mit deutlichen Schwankungen - weit im Plus. Letztendlich legte er um 1,36 Prozent auf 15'447,44 Punkte zu.

Nach dem Dämpfer zum Wochenstart war der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholungskurs gegangen. Am Vortag noch hatte der deutsche Leitindex knapp zwei Prozent eingebüsst, nachdem er im Verlauf wegen der Omikron-Sorgen und Ängsten vor einem neuerlichen Lockdown in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Ende November gefallen war.

"Es bleibt das altbekannte Bild. Auf den Absturz folgt die Erholung", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die morgendliche Gegenbewegung des neuen Handelstags. "Auch so kurz vor Weihnachten gibt es noch ein paar Schnäppchenjäger, die die günstigen Kurse zum Einstieg nutzen."

Nachdem zu Wochenbeginn der Ausverkauf bei Aktien zunächst von Asien aus auf die europäischen und amerikanischen Märkte übergegriffen hatte, sorgten zuletzt auch die asiatischen Märkte für Unterstützung. Experte Jochen Stanzl von CMC Markets indes hielt die Situation weiter für fragil. Die zwischenzeitliche Rally im November auf neue Allzeithochs sei der Erwartung geschuldet gewesen, dass die Lieferengpässe im ersten Quartal des neuen Jahres grösstenteils gelöst werden könnten, konstatierte der Marktanalyst. "Omikron macht diesem 'Goldlöckchen-Szenario' nun aber einen gehörigen Strich durch die Rechnung." Mittlerweile sind die Jahresgewinne im DAX auf rund zwölf Prozent zusammengeschmolzen.

WALL STREET

An der Wall Street war am Dienstag Erholung angesagt.

Der Dow Jones konnte 1,61 Prozent zulegen und schloss bei 35'493,13 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite erholte sich daneben um 2,40 Prozent auf 15'341,09 Zähler.

Die Sorgen in Bezug auf die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante blieben allerdings bestehen, heisst es. Laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die neue Mutante in den USA als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. Dazu kommen die weltweit wieder verhängten Beschränkungen, die erneut negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturerholung haben dürften.

Für eine leichte Entspannung sorgten die Entwicklungen rund um das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden, welches auf der Kippe steht. So soll es zuletzt ein Gespräch zwischen Biden und dem demokratischen Senator Joe Manchin gegeben haben, um diesen doch noch zu einer Zustimmung zu bewegen. Diese ist entscheidend, da sich die Demokraten im US-Kongress keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen.

Teilnehmer verwiesen allerdings auch auf die dünner werdenden Umsätze im Vorfeld der kommenden Weihnachtsfeiertage. Dies könnte zu einer erhöhten Volatilität führen. Die Agenda der US-Daten war übersichtlich.

ASIEN

Anleger an den Börsenplätzen in Asien zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend optimistisch.

In Japan steht der Nikkei derzeit marginale 0,04 Prozent im Minus bei 28'506,42 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite leicht um 0,1 Prozent auf 3'628,87 Einheiten zu, während der Hang Seng in Hongkong um 0,29 Prozent klettert auf 23'038,67 Stellen.

Die Börsen in Asien schliessen sich am Mittwoch teilweise der Erholungsbewegung an der Wall Street an. Dabei schmelzen die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab und fallen längst nicht so deutlich wie in den USA aus, nachdem es bereits am Dienstag einen Erholungsschub gegeben hatte.

Bremsend wirkten die weiter bestehenden Sorgen um die rasante Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron, heisst es, zumal auch die kräftigen Aufschläge in den USA vornehmlich mit Schnäppchenkäufen erklärt wurden, und weniger mit neuen fundamentalen Kaufgründen. Die dienstäglichen Gewinne in Ostasien waren ebenfalls bereits in erster Linie mit erhöhter Kaufbereitschaft auf den zuletzt ermässigten Niveaus erklärt worden. Dass in Südafrika angeblich die Infektionszahlen auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gesunken seien, dämpfe die Pandemie-Sorgen aber zumindest leicht, kommentieren die Analysten von NAB.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires