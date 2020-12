Gegenbewegung: SMI und DAX legen deutlich zu -- Asiatische Börsen schliessen mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag sehr stark und auch der DAX springt deutlich nach oben. Die Börsen in Asien zeigten sich am Dienstag geschwächt. Auch an der Wall Street zeigten sich Anleger verunsichert.

SCHWEIZ

Nach dem schwachen Wochenstart zieht der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag dank einer Gegenbewegung wieder an

Der SMI startete bei 10'331,98 Punkten um 0,26 Prozent höher in den Handel. Aktuell müht sich das Barometer in einer engen Spanne mit der Marke von 10'400 Punkten ab.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich aktuell ebenfalls stärker. Der SLI eröffnete 0,37 Prozent höher bei 1'629,89 Einheiten, während der SPI bei 12'898,15 Zählern um 0,33 Prozent höher in den Handelstag ging.

Die Nachricht über eine Mutation des COVID-19-Virus, das sich in Grossbritannien und Südafrika schnell ausweitet, hatte zu Wochenbeginn die guten Nachrichten über Impfstoffzulassungen und ein US-Konjunkturpaket überlagert. Dass es nun wieder aufwärts gehe, sei den "Mutigen" zu verdanken, kommentiert ein Händler. Sie seien bereits am Vortag zurückgekehrt und hätten dafür gesorgt, dass etwa hierzulande der Markt oberhalb seines Tagestiefs geschlossen hatte. In den USA sei die Erholung noch etwas stärker ausgefallen. Der nahende Start der Impfkampagnen mache den Anlegern Mut, zumal erwartet werde, dass die Impfungen trotz der Mutationen wirksam sein dürften, so ein weiterer Händler. "Irgendwie scheint es das also bereits wieder gewesen zu sein und wie so oft: Den Mutigen gehört die Welt!"

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag kräftig zu.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete bei 13'311,02 Punkten mit einem Plus von 0,49 Prozent und kann seine Gewinne aktuell kräftig ausbauen. Dabei übersteigt er erneut die Marke von 13'400 Punkten.

Der nahende Start der Impfkampagne in Deutschland macht Mut, zumal erwartet wird, dass die Impfung auch gegen die neue, wohl ansteckendere Variante des Coronavirus wirksam sein dürfte. Rückenwind kommt auch von der Wall Street. Dort hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial sich am Vortag nach herben Anfangsverlusten am Ende noch in grünes Terrain vorgekämpft.

"Die restlichen Handelstage im zu Ende gehenden Chaosjahr 2020 bleiben spannend", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Der DAX sollte sich weiterhin über 13'000 Punkten halten, denn "sonst wird es in den kommenden Tagen doch noch sehr ungemütlich." Den "Kursdeckel" sieht Lipkow unverändert bei 13'500 bis 13'700 Punkten.

Nachdem in Grossbritannien bereits geimpft wird und inzwischen auch in den USA rüsten sich nun Deutschland sowie weitere EU-Staaten für den Beginn ihrer Impfkampagnen. Die Mainzer Firma BioNTech und der US-Pharmapartner Pfizer hatten am Vorabend angekündigt, die Auslieferung ihres Impfstoffs in der EU sofort zu starten. In Deutschland soll es am Sonntag losgehen.

WALL STREET

Zum Start der neuen Woche zeigten sich US-Anleger uneinig.

Der Dow Jones wies zum Ertönen der Startglocke ein Minus von 0,06 Prozent auf 30'159,00 Punkte aus und baute seine Verluste zunächst deutlich aus. Im Verlauf kämpfte sich der Leitindex auf grünes Terrain und schloss am Ende 0,12 Prozent fester bei 30'215,99 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete 1,25 Prozent tiefer bei 12'596,14 Zählern und konnte seine Verluste im Verlauf ebenfalls eindämmen. Mit einem Abschlag von 0,10 Prozent verabschiedete sich das Börsenbarometer bei 12'742,52 Zählern in den Feierabend.

Für Verunsicherung sorgte, dass in Grossbritannien eine neue und dazu hochansteckende Mutation des Coronavirus entdeckt worden ist. Das Konjunkturpaket im Umfang von 900 Milliarden Dollar, auf das sich die Parteien im US-Kongress am Wochenende geeinigt haben, trat darüber in den Hintergrund.

Allerdings hatten die US-Börsen in der vergangenen Woche Rekordstände verzeichnet, so dass die schlechten Nachrichten zur Pandemie auch eine willkommene Gelegenheit sein dürften, Gewinne mitzunehmen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost sind am Dienstag eingeknickt.

Der japanische Leitindex Nikkei stand zum Handelsschluss bei 26'436,39 Stellen um 1,04 Prozent tiefer.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 1,86 Prozent schwächer bei 3'356,78 Indexpunkten. Der Hang Seng in Hongkong ging mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 26'119,25 Zählern aus der Sitzung.

Als anhaltende Belastung erwies sich die Nachricht vom Wochenende, dass in Grossbritannien eine neue Variante des Coronavirus aufgetaucht ist, die möglicherweise ansteckender ist als die bisher bekannten Formen. Zudem wurde nun bekannt, dass sich in Taiwan erstmals seit über acht Monaten wieder jemand mit Corona infiziert hat, der sich nicht im Ausland angesteckt hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires