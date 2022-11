SMI kaum verändert -- DAX stärker -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse halten sich die Anleger am Dienstag zurück.

So eröffnete der SMI mit einem kleinen Minus von 0,13 Prozent bei 11'064.71 Zählern und bewegt sich nun zeitweise nahe seines Vortagesschlusskurses.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI notierten zwischenzeitlich nahe der Nulllinie.

Nach ihrem starken Lauf in den vergangenen Wochen legen die Finanzmärkte aktuell eine kleine Verschnaufpause ein - Konsolidierung auf hohem Niveau. Derzeit mangle es an Nachrichten, heisst es im Handel. Auch die Tatsache, dass dem wichtigen US-Markt wegen Thanksgiving am Donnerstag eine verkürzte Handelswoche bevorstehe, halte Investoren zurück. Hinzu gesellen sich Befürchtungen, dass China seine Null-COVID-Politik angesichts der steigenden Fallzahlen wieder strikter anwenden könnte. Dies schüre Sorgen über die möglichen negative Auswirkungen auf die chinesische und somit auch auf die weltweite Konjunktur. "Ein Ende der restriktiven Corona-Politik scheint erst einmal vom Tisch zu sein", fasst ein Händler zusammen.

Dass sich die Märkte dennoch vergleichsweise robust präsentieren, begründet ein weiterer Marktteilnehmer mit institutionellen Investoren. "Diese haben zuletzt ihre Aktienquote reduziert und sitzen auf einen grossem Berg an Geld." Diese hohe Liquidität im Schlussquartal könnte wiederum dazu führen, dass die "starken Hände" im Rahmen des "Window Dressings" bis zum Jahresende ihre Bilanzen aufpolieren möchten und im grossen Stil Aktien kaufen könnten. Hilfreich sei dabei auch, dass Marktteilnehmer eine globale rezessive Konjunkturtendenz aus den Finanzmärkten ausgepreist hätten, ergänzt ein weiterer Experte. "Die Konjunktur wird sich abschwächen aber einen starken globalen Konjunkturrückgang sehen viele Investoren nicht mehr." Wichtig sei noch der morgige Mittwoch mit dem Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung, das Einblicke über die Zinstendenz in den USA gebe.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt setzen sich am Dienstag die Bullen durch.

So startete der DAX 0,19 Prozent schwächer bei 14'352,54 Punkten und pendelte dann zunächst zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Inzwischen rückt er jedoch entschieden in die Gewinnzone vor.

Neue Impulse gab es allerdings kaum und sie könnten auch im weiteren Wochenverlauf ausbleiben, denn in den USA findet am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertages kein Handel und am Freitag nur ein verkürzter Handel statt. Der Charttechnik-Analyst Marcel Mussler geht deshalb davon aus, dass an der Börse hierzulande weitere Konsolidierungstage kommen könnten.

Hoffnungen auf weniger grosse Zinsschritte der Notenbanken dienen den Märkten nach wie vor als Treiber, während Meldungen über stark steigende COVID-Fälle in China die Kurse eher ausbremsen. Eine Jahresendrally liegt laut dem Marktexperten Andreas Lipkow durchaus im Bereich des Machbaren, doch es würden dafür noch mehr positive Impulse benötigt.

WALL STREET

Zum Wochenbeginn nahmen die Anleger an der Wall Street Reissaus.

Der Dow Jones begann die Sitzung marginale fester und notierte im Verlauf knapp unter der Nulllinie. Er schloss 0,13 Prozent tiefer bei 33'700,87 Punkten. Der NASDAQ Composite startete derweil leichter in den Handelstag und gab auch anschliessend nach. Er ging mit einem Minus von 1,09 Prozent bei 11'024,51 Einheiten in den Feierabend.

"Alle Augen sind auf China gerichtet", sagte Portfolioverwalter Hani Redha von PineBridge. Statt der erhofften Lockerungen der strengen Corona-Massnahmen blieb die politische Führung bei der strikten Null-COVID-19-Politik, während die Behörden in China steigende Neuinfektionen auf immer neue Siebenmonatshochs meldeten und auch wieder Todesfälle einräumten.

Das ohnehin schwache Wachstum in China dürfte durch die neuen Corona-Ausbrüche weiter ausgebremst werden, so die Befürchtung am Markt. Für die Rabattschlacht bzw. den Einkaufsmarathon "Black Friday" in der laufenden Woche sind die Erwartungen zudem eher gedämpft. Neue Umsatzrekorde dürfte es wegen der aktuellen Inflation kaum geben, so die Befürchtung im Handel. Der "Black Friday" nach dem Feiertag Thanksgiving am Donnerstag zählt zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres im US-Einzelhandel und eröffnet die Weihnachtssaison.

"Die Finanzmärkte haben sich erkältet, weil sie befürchten, dass die zunehmenden COVID-Fälle in China und die erneute Verschärfung der Restriktionen die Industrieproduktion erneut ins Wanken bringen und die Nachfrage nach Rohstoffen senken werden", sagte Marktanalystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. "Die Bären waren heute auf der Pirsch, denn Anleger haben kaum eine andere Wahl, als sich auf das Abwärtsrisiko einzustellen", ergänzte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

ASIEN

Die Börsen in Fernost entwickelten sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 0,61 Prozent bei 28'115,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,13 Prozent auf 3'088,94 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng um 1,31 Prozent auf 17'424,41 Einheiten nach.

Im Fokus standen erneut die Corona-Entwicklungen in China. Peking hat am Dienstag Parks und Museen geschlossen, während in weiteren chinesischen Städten wieder Corona-Massentests durchgeführt werden. Dies erhöhte die Besorgnis in Bezug auf negative Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur. Auch dürften damit die jüngsten Hoffnungen auf baldige Lockerungsmassnahmen vor dem Hintergrund der weiter stark steigenden Infektionszahlen weiter schwinden, hiess es.

Daneben stand das künftige Zinserhöhungstempo der US-Notenbank weiter im Blick der Anleger. Die Fed kann ab dem nächsten Monat zu kleineren Zinserhöhungsschritten übergehen, wenn sie ihre Massnahmen zur Eindämmung der hohen Inflation und zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums verfeinert, sagte Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed, am Montag. "Ich denke, wir können bei der nächsten Sitzung von den 75 Punkten abrücken. Ich habe kein Problem damit, ich halte das für sehr angemessen", so Mester in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Aber ich denke, wir müssen uns von der Wirtschaft sagen lassen, welches Tempo wir in Zukunft einhalten müssen." Die Fed hatte zuletzt vier Mal in Folge die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires