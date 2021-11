SMI freundlich erwartet -- DAX vorbörslich etwas höher -- Märkte in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Montag auf Erholungskurs begeben.

Der SMI zeigt sich vorbörslich freundlich.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI werden ebenfalls gut behauptet erwartet.

Günstige Vorgaben kommen aus Seoul und aus Shanghai, dort ziehen die Kurse vergleichsweise deutlich an, in Seoul insbesondere im Technologiesegment, wie schon zuletzt auch an der Wall Street zu beobachten. "Daneben dürfte aber auch das Umfeld die Kurse treiben", so der Händler mit Blick auf den festen Dollar und die Rohstoffpreise. Der Euro handelt zum Dollar nahe den jüngsten Jahrestiefs, und die Ölpreise sowie viele Metallpreise liegen weiter auf Korrekturkurs. Impulse könnten am Nachmittag vom Verbrauchervertrauen der Eurozone und von Daten vom US-Immobilienmarkt kommen.

DEUTSCHLAND

Nach dem Rückschlag vom Rekord am Freitag dürfte der deutsche Leitindex zu Wochenbeginn wieder etwas zulegen.

Der DAX hält sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Vergangenen Donnerstag hatte der DAX nach einer inzwischen fast siebenwöchigen Rally bei 16'290 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Vom Oktober-Tief bei 14'818 Punkten gewann er damit fast 10 Prozent.

Die Marktstrategen von JPMorgan sehen die grassierende vierte Corona-Welle nicht als Problem für ihren grundsätzlichen Optimismus für den Aktienmarkt. Die Einschränkungen dürften zwar wieder zunehmen, aber nicht das Niveau vom Winter 2020 erreichen - sowohl was Länge als auch Strenge angehe, schrieb das Team um Mislav Matejka in einer aktuellen Studie. Sie sehen jede Schwäche als Kaufchance.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten vor dem Wochenende keine einheitliche Tendenz.

Der Dow Jones tendierte am Freitag schwächer und verlor 0,75 Prozent auf 35'601,98 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kbefindet sich hingegen in Rekordlaune und zog um 0,40 Prozent auf 16'057,44 Zähler an.

Angesichts der neuen Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt sprachen Händler von einem Wiederaufleben des Corona-Handels, bei dem vor allem Technologietitel gefragt sind. Auch sonst zeigte die Sorge vor neuen Restriktionen Wirkung, Händler sprachen von einer Flucht in vermeintliche Sicherheit. So zogen US-Renten an - ebenso der Dollar.

"Ich denke, wir sehen eine reflexartige Reaktion auf die Ankündigung des österreichischen Lockdowns, die eher die Angst als die Realität widerspiegelt", sagte Marktanalyst Craig Erlam von Oanda. Auch andere Teilnehmer blieben angesichts der explodierenden Neuinfektionen und der beschlossenen Massnahmen in den USA und Europa (noch) gelassen. "Man hat das Gefühl, dass komplette Lockdowns und Schliessungen das letzte Mittel sind und wir vielleicht nicht mehr über die Schliessung der Welt nachdenken müssen. Es wird bestimmte Massnahmen geben, aber das ändert nicht die gesamten Aussichten für den Unternehmenssektor", sagte Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco.

Geschäftszahlen machen weiter Kurse

Neben den Corona-Schlagzeilen mussten Anleger auch Geschäftszahlen am Aktienmarkt verarbeiten. Für Applied Materials ging es um 5,5 Prozent südwärts, für Workday um 4,2 Prozent. Applied Materials verfehlte wegen Problemen in der Lieferkette trotz deutlicher Gewinne und Umsätze die Analystenerwartungen. Auch der Ausblick enttäuschte. Bei Workday agierte der Markt dagegen offenbar nach dem Motto, dass gut nicht gut genug ist, denn hier übertrafen die Geschäftszahlen die Markterwartungen. Daneben erhöhte Workday auch den Ausblick. Das Unternehmen teilte daneben aber auch eine Übernahme im Wert von 510 Millionen Dollar mit.

ASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zu Wochenbeginn.

In Japan erholte sich im Verlauf der Nikkei von anfänglichen Verlusten und lag letztendlich marginale 0,1 Prozent im Plus bei 29'774,11 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,62 Prozent auf 3'582,41 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,51 Prozent nachgibt auf 24'921,74 Einheiten.

Leicht stützend wirkt, dass die japanische Regierung wie erwartet ein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt hat, um die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie zu unterstützen. Zum Gesamtvolumen von umgerechnet 431 Milliarden Euro gehören auch Barzahlungen an Familien und kleinere Unternehmen. Teilnehmer sprechen allerdings von dünnen Umsätzen in Tokio, im Vorfeld des Feiertages am Dienstag.

Derweil hat die People's Bank of China den Referenzzins für Bankkredite unverändert gelassen. Die Notenbank wird diesen aber wahrscheinlich bald senken, meint Capital Economics - wohl noch vor Jahresende. In Hongkong geht es am Montag bergab - Teilnehmer verweisen auf die Verhängung erneuter Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt, die den konjunkturellen Aufschwung wieder abwürgen könnten.

