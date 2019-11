Hoffnung im Zollstreit: SMI freundlich -- DAX legt zu -- Asiatische Indizes uneinheitlich

Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht nach oben. In Deutschland sind die Vorzeichen positiv. An den asiatischen Börsen sind die Vorzeichen unterschiedlich vor dem Wochenende.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich in Grün.

Der Leitindex SMI startete 0,28 Prozent höher bei 10367.49 Punkten und kann danach seine Gewinne ausbauen.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI begeben sich am Freitag auf grünes Terrain.

Nach wie vor steht laut Händlern aber der Handelskonflikt der USA mit China im Fokus der Anleger. China hat laut Medienberichten die US-Handelsdelegation zu weiteren Gesprächen eingeladen. Die Lage bleibt aber unklar, so dass sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dürften. Kursstützend wirkt laut Händlern zudem, dass vor dem Wochenende offene Positionen geschlossen werden dürften, um unnötige Risiken zu vermeiden.

Im weiteren Tagesverlauf dürften wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen die Indizes der Einkaufsmanager in der Industrie und im Bereich Dienstleistungen im November. Die Daten werden am Markt stark beachtet, weil sie Hinweise auf ein Ende der Konjunkturflaute liefern könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist grüne Vorzeichen aus.

Der DAX startete marginale 0,06 Prozent im Plus bei 13'145,77 Punkten, danach geht es deutlich ins Plus.

Am deutschen Aktienmarkt scheinen Anleger zum Ende der Woche erst einmal Abstand vom ewigen Hin und Her im US-chinesischen Handelsstreit zu nehmen. "Das ständige Auf und Ab der US-chinesischen Handelsgespräche nimmt den Dax in die Zwickmühle", schrieb Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, in einem aktuellen Kommentar. Bei den Investoren sorge dies für Zurückhaltung.

Am Dienstag dieser Woche hatte sich der DAX mit in der Spitze 13'374 Punkten zunächst seinem bisherigen Rekord von 13'596 Zählern aus dem Januar 2018 angenähert, ehe die Querelen im Handelsstreit die Kurse abbröckeln liessen. Nach sechs Gewinnwochen mit Kursaufschlägen steuert der Leitindex nun auf die erste Woche mit einem Minus zu.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit negativer Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete nahezu unverändert und trat anschliessend, nach einem kurzen Rutsch ins Minus, mehr oder weniger auf der Stelle. Zu Börsenschluss blieb ein marginales Minus von 0,20 Prozent bei 27'765,89 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich etwas schwächer, nachdem er ohne grössere Ausschläge gestartet war. Er ging schliesslich 0,24 Prozent bei 8'506,21 Einheiten in den Feierabend.

Im handelspolitischen Hickhack zwischen den USA und China strapazierten widersprüchliche Aussagen mit immer kürzeren Halbwertszeiten die Nerven der Anleger.

China wies einen Medienbericht über Unstimmigkeiten bei den Handelsgesprächen mit den USA und eine mögliche Verzögerung eines Abkommens als "ungenau" zurück. Die Delegationen beider Länder würden weiterhin eng kommunizieren und auf ein erstes Teilabkommen hinarbeiten, versicherte der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. Laut dem "Wall Street Journal" (WSJ) hat China die US-Unterhändler zu weiteren Gesprächen nach Peking eingeladen.

Am Vortag hatten schwindende Aussichten auf ein baldiges Zwischenabkommen im Zollkonflikt für Belastung gesorgt. Laut einem Medienbericht könnte das Abkommen erst im Jahr 2020 fertig werden. Bereits zuvor hatten die Märkte darunter gelitten, dass US-Präsident Donald Trump China mit noch höheren Strafzöllen gedroht hatte.

Frische Konjunkturdaten zeigten nur wenig Auswirkungen auf die Notierungen. So war der Philly-Fed-Index, der die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia misst, im November besser ausgefallen als von Ökonomen erwartet.

ASIEN

In Asien sind sich Anleger nicht einig.

Der Nikkei in Japan konnte am Freitag zulegen und notierte zum Handelsende 0,32 Prozent höher bei 23'112,88 Punkten - angeführt von Werten aus den Sektoren Energie und Versicherungswesen.

Auf dem chinesischen Festland sieht es dagegen anders aus: Hier verliert der Shanghai Composite 0,63 Prozent auf 2'885,29 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,48 Prozent fester bei 26'595,08 Einheiten.

Nach einer zweitägigen Talfahrt erholen sich die asiatischen Börsen am Freitag etwas. Der US-chinesische Handelsstreit lässt Anleger aber nicht los, nur dass es diesmal wieder Hoffnungen auf ein "Phase-eins-Abkommen" noch im laufenden Jahr überwiegen. Der Hoffnungsschimmer kommt diesmal aus China, denn Vizeministerpräsident Liu He hat offenbar die US-Verhandler zu weiteren Handelsgesprächen eingeladen. Die Gespräche in Peking könnten noch vor Thanksgiving am Donnerstag stattfinden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires