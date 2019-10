SMI rutscht ins Minus -- DAX höher -- Börsen in Fernost kommen nicht vom Fleck

Am heimischen Aktienmarkt steht die Bilanzsaison im Fokus. In Deutschland ist die Börsenstimmung freundlich. In Asien kommen Anleger am Dienstag nicht so recht aus der Deckung.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dreht in die Verlustzone.

Der Leitindex SMI notierte im frühen Handel noch mit einem Plus, weist inzwischen aber Abschläge aus.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI weisen eine vergleichbare Auf- und Abbewegung auf..

Die Bilanzsaison bei den heimischen Unternehmen rollt an. Unter den Blue-Chips legte neben Novartis auch schon die UBS Zahlen vor. Die Schweizer Grossbank hat im dritten Quartal zwar unter dem niedrigen Zinsniveau sowie den anhaltenden Unsicherheiten durch den Handelskonflikt und der weltweiten Konjunkturentwicklung gelitten, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Auch Pharma-Konzern Novartis bleibt auf Wachstumskurs und erhöhte erneut den Ausblick.

Das Plus an der Wall Street mit den Aussagen von US-Präsident Donald Trump, dass die US-chinesischen Handelsgespräche gute verliefen, bildeten die Grundlage. "Im Gegensatz zu früheren Handelsgesprächen scheint es diesmal eine konkrete und umsetzbare Roadmap zu geben", so Stephen Innes, Marktstratege bei AxiTrader.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag vor dem Handelsstart freundlich.

Der DAX startet 0,08 Prozent höher bei 12'757,73 Punkten.

Der DAX könnte am Dienstag ein neues Hoch seit August vergangenen Jahres in Angriff nehmen. Wie jüngst schon treibt die Hoffnung auf einen baldigen, geregelten Brexit sowie die Annäherung der USA und Chinas im Zollstreit die Kurse an.

"Positive Aussagen sowohl aus China als auch aus den USA haben die Sorgen um eine Behinderung des globalen Handels etwas gemildert", schrieb Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC. Allerdings sei den Investoren klar, dass es bis zu einem umfassenden Handelsabkommen zwischen beiden Staaten monatelange Verhandlungen brauche.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich mit leicht positiver Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete den Handel etwas höher. Zuletzt stieg der Kurs um 0,21 Prozent auf 26'825,74 Punkte. Der NASDAQ Composite zog deutlicher um 0,91 Prozent auf 8'162,99 Zähler an.

Nach dem Rücksetzer vom Freitag war es am US-Aktienmarkt zum Wochenbeginn zunächst wieder etwas aufwärts gegangen. Händler sprachen am Montag von Zuversicht mit Blick auf den Zollstreit zwischen den USA und China. So hatte Chinas Chefunterhändler Liu He am Wochenende von "substanziellen Fortschritten" gesprochen. Zurzeit arbeiten die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt an einem vorläufigen Handelsabkommen.

"Mit neuem Optimismus in Sachen Brexit und einem Nachlassen des US-chinesischen Handelskonflikts hat die Risikoneigung wieder zugenommen", schrieb Analystin Sharon Bell von Goldman Sachs in einem Marktkommentar.

ASIEN

Die asiatischen Indizes weisen nur geringe Ausschläge aus.

In Japan wird aufgrund der Krönung des Kaisers nicht gehandelt. So schloss der Nikkei zuletzt am Montag 0,25 Prozent höher bei 22'548,90 Punkte.

Der Shanghai Composite rangiert mit marginalen minus 0,03 Prozent bei 2'938,62 Punkten um die Nulllinie. Währenddessen zeigt sich der Hang Seng in Hongkong 0,10 Prozent fester bei 26'753,08 Punkten (Stand: 07:30 Uhr MESZ).

Die asiatischen Börsen knüpfen am Dienstag nahtlos an das lustlose Geschäft des Vortages an. Etwas Mut macht Anlegern die Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit. So sprach der chinesische Vizepremier Liu He bereits am Wochenende von substanziellen Fortschritten in den Verhandlungen mit den USA. US-Präsident Donald Trump legte nun nach und zeigte sich optimistisch hinsichtlich einer Einigung im Handelsstreit: "Der Deal mit China kommt sehr gut voran", so Trump. Laut US-Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer zielt die US-Regierung darauf ab, die erste Phase der Gespräche bis Mitte November abzuschliessen.

"Im Gegensatz zu früheren Handelsgesprächen, bei denen sich die Erwartungen auf die Ansicht konzentrierten, dass etwas besser als nichts ist, scheint es diesmal einen konkreten und praktikablen Fahrplan zu geben", sagte Asien-Pazifik-Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader. Doch verweisen Händler auf den Umstand, dass den bisherigen Ankündigungen im Dauerkonflikt nie etwas Handfestes gefolgt sei. Daher verfielen Anleger angesichts der Schlagzeilen nicht in Euphorie.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires