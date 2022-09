Nach Fed-Leitzinserhöhung und vor SNB-Zinsentscheid: Asiatische Indizes schwächer

SCHWEIZ

Der Abwärtstrend am heimischen Aktienmarkt hielt zur Wochenmitte an.

Der SMI blieb nach einem schwachen Start in der Verlustzone und beendete den Handel 0,52 Prozent tiefer bei 10'429,40 Punkten.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und tendierten in Rot. Sie schlossen mit Abschlägen von 0,38 Prozent bei 13'369,59 Zählern und 0,23 Prozent bei 1'588,81 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinen Abwärtstrend fortsetzen. Der SMI könnte gar auf ein neues Jahrestief fallen. Der neuerliche Zinsschritt der amerikanischen Notenbank belastet das Börsensentiment global, auch wenn er in diesem Ausmass erwartet wurde.

die Fed setzt also den Kampf gegen die hohe Inflation mit dem dritten Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte in Folge fort. Damit erreicht der Leitzins den höchsten Stand seit 14 Jahren. Mit der wider strengeren Geldpolitik wächst das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremsen könnte, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden.

Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, die Geldpolitik so lange zu straffen, bis die Inflation im Griff sei, habe die Sorgen um eine harte Landung der Wirtschaft erhöht, heisst es dazu in einem Kommentar der Credit Suisse. Zinsen, die länger als erwartet hoch blieben sowie der damit verbundene wirtschaftliche Abschwung dürften die Aktien noch länger belasten.

Am Berichtstag tritt ausserdem die SNB mit ihrer vierteljährlichen Einschätzung der Lage an die Öffentlichkeit. Die Mehrheit der Beobachter geht davon aus, dass die SNB den Leitzins um einen halben bis einen dreiviertel Prozentpunkte anheben wird, womit die Phase der Negativzinsen nach beinahe acht Jahren zu Ende ginge.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch in Grün.

Der DAX konnte dank Rückenwind aus den USA seine anfänglichen Verluste abschütteln und ins Plus drehen. Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex somit 0,76 Prozent stärker bei 12'767,15 Punkten.

Nach der dritten Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,75 Prozentpunkte in Folge dürfte der DAX am Donnerstag wieder deutlich Federn lassen. Es droht ein weiterer Test der runden Marke von 12'500 Punkten, die im Juli und März bereits als Unterstützung diente. Kurzzeitig war sie auf ein Jahrestief von 12'390 Punkten unterschritten worden, das jetzt wieder in den Fokus rückt.

An der Wall Street waren die wichtigsten Indizes am Vorabend bereits auf neuerliche Tiefststände seit Juli vorausgelaufen. Mit nun 3 bis 3,25 Prozent erreichte der US-Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation das höchste Niveau seit 14 Jahren. Mit der strengen Geldpolitik wächst das Risiko, dass die Zentralbank die Wirtschaft bald so stark ausbremst, dass Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewürgt werden. "Ich wünschte, es gebe einen schmerzlosen Weg", sagte Fed-Chef Jerome Powell. "Den gibt es nicht."

Die Anleger sorgten sich mehr und mehr vor einer "harten Landung", hiess es bei der Credit Suisse. Für Aufmerksamkeit hätten insbesondere aktuelle Daten zu den prognostizierten künftigen Zinssätzen ("Fed Dot-Plots") gesorgt, die mit einem Zinshoch von 4,6 Prozent in 2023 über den Markterwartungen lägen.

WALL STREET Die US-Börsen zogen nach dem Fed-Zinsentscheid zunächst an, knickten dann aber ein und gingen deutlich tiefer aus dem Handel.

Der Dow Jones eröffnete ebenso wie der NASDAQ Composite fester. Beide Indizes konnten nach dem Zinsentscheid weiter in die Gewinnzone vorrücken. Dieser Ausflug fand in der letzten Handelsstunde jedoch ein jähes Ende: Bis Handelsschluss tauchten die US-Börsen noch tief in die Verlustzone ab. Beim Dow Jones beliefen sich die Verluste letztlich auf 1,70 Prozent (Schlussstand: 30'183,78 Zähler). Der NASDAQ Composite sank letztlich um 1,79 Prozent auf 11'220,19 Einheiten.

Eine schwindelerregende Achterbahnfahrt haben die Märkte mit der Zinsentscheidung und den begleitenden Aussagen der US-Notenbank absolviert. Am Ende entschieden sich die Teilnehmer am Aktienmarkt für die "falkenhafte" Lesart und schickten die Indizes auf Tagestief.

Während die Leitzinserhöhung mit 75 Basispunkten den Erwartungen entsprach, sehen die Währungshüter einen strafferen Zinspfad. So erwarten sie zum Beispiel den Leitzins Ende 2023 nun bei 4,6 Prozent nach bisher 3,8 Prozent. Powell sagte unter anderem, es gebe erste Anzeichen der Normalisierung auf dem Arbeitsmarkt. Die Projektionen deuten laut Powell auf 125 Basispunkte weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr hin, es gebe aber auch eine grosse Gruppe, die 100 für ausreichend halte. Er sagte weiter, dass eine Rezession nicht ausgeschlossen werden könne.

ASIEN

Am Donnerstag zeigen sich die asiatischen Börsen leichter.

Der japanische Index Nikkei gibt in Tokio gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,49 Prozent auf 27'180 Punkte nach. Hier hat sich das Minus im Verlauf leicht verringert, nachdem die japanische Notenbank ihren ultraexpansiven Kurs unverändert bestätigt hat.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit mit einem Abschlag von 0,31 Prozent bei 3'108 Stellen. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um deutliche 1,88 Prozent ins Minus auf 18'098 Zähler. Im Verlauf markierte er gar ein neues Sechsmonatstief.

Nach der volatilen Reaktion der Wall Street mit letzlich deutlich negativem Ausgang auf die Zinserhöhung und insbesondere Zinsprognosen der US-Notenbank am Mittwoch, geht es am Tag darauf auch an den asiatischen Börsen nach unten. Während die Zinserhöhung mit 75 Basispunkten wie erwartet ausfiel, prognostizierten die Notenbanker für die nächste Zeit weitere aggressivere Leitzinserhöhungen als dies am Markt bislang erwartet wurde. Dazu bemerkte Fed-Chef Powell einmal mehr, dass der Kampf gegen die Inflation nicht ohne Schmerzen für die Wirtschaft möglich sei und dass die Chancen für eine weiche Landung schlechter geworden seien.

Die Analysten von China Industrial Securities International rechnen zunächst mit anhaltendem Druck auf die Märkte. Das Umfeld dürfte von Risikoscheu geprägt bleiben angesichts der drohenden Rezession und auch mit Blick auf die Eskalation im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires