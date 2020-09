Dow im Minus -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich leichter

Der heimische Markt sowie der deutsche DAX können am Dienstag Zuschläge verbuchen. Der Dow Jones setzt seine Abwärtsbewegung fort. In Asien war die Stimmung erneut verhalten.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag vorsichtig optimistisch.

Der Leitindex SMI eröffnete zwar 0,37 Prozent fester bei 10'364,15 Punkten und streht auch aktuell leicht im Plus. Im frühen Handel war er kurzzeitig auch wieder über die Marke von 10'400 Punkten gestiegen, okonnte sich aber nicht auf diesem Niveau halten.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gingen 0,45 Prozent höher bei 1'560,98 Zählern bzw. 0,40 Prozent fester bei 12'875,20 Stellen in den Handel und tendieren aktuell etwas fester.

Nach den deutlichen Abgaben zum Wochenstart geht es am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag wieder leicht nach oben. Am Montag haben die steigenden Corona-Infektionszahlen weltweit die Angst vor den möglichen wirtschaftlichen Folgen befeuert. Dabei sorgen sich die Marktteilnehmer vor allem vor einem erneuten Lockdown. Die wirtschaftlichen Konsequenzen wären kaum abzuschätzen, heisst es im Handel.

Auch sonst gebe es derzeit kaum positive Aspekte und Nachrichten, die den Handel stützen könnten, meint ein Börsianer. Ganz im Gegenteil bildeten die bereits bekannten negativen Themen, wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Brexit und die bevorstehende US-Quartalsberichtssaison ein starkes Einflusscluster. Darüber hinaus sei von den Notenbanken kaum Hilfe zu erwarten - "sie stehen mit den Rücken zur Wand und haben kaum noch Bewegungsspielraum", kommentiert ein Händler. Nicht verwunderlich, dass die meisten Ökonomen denn auch bei der Lagebeurteilung der SNB an diesem Donnerstag keine Überraschungen erwarten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Dienstag deutlich stärker.

Der DAX ging 0,70 Prozent fester bei 12'629,71 Punkten in den Dienstagshandel und bewegt sich auch anschliessend klar auf grünem Terrain.

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Lage nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn wieder etwas entspannt. Am Vortag war der DAX aus Furcht der Anleger vor einer neuerlichen Corona-Infektionswelle um mehr als 4 Prozent bis nahe an die 12'500 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August abgerutscht. Dabei hätte der Leitindex fast seinen grössten Tagesverlust seit Mitte März erlitten, als der Corona-Crash gerade noch am Laufen war.

Experten hatten am Montag den Markt als angeschlagen bezeichnet, weil vor allem in Grossbritannien die Angst vor einem neuen Lockdown in der Corona-Krise zunehme. Fachleute wie der Chartexperte Andreas Büchler von Index-Radar bleiben denn auch eher skeptisch: "Ein schwacher Tag macht noch keinen Bärenmarkt, doch auf der kurzfristigen Zeitebene häufen sich inzwischen die negativen Signale wieder." Zum Glück sei der DAX aus charttechnischer Sicht nach unten halbwegs gut abgesichert.

Angesichts der wieder erhöhten Corona-Sorgen griffen die Anleger an diesem Dienstag unter anderem bei den vermeintlichen Gewinnern der Krise zu.

WALL STREET

Nach den zum Teil deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn geht es am Dienstag weiter abwärts.

Der Dow Jones eröffnete zwar 0,08 Prozent höher bei 27'170,34 Zählern, im weiteren Handelsverlauf ist er jedoch ins Minus gedreht. Auch der NASDAQ Composite ist inzwischen in die Verlustzone gefallen, wogegen er mit einem Zuwachs von 0,88 Prozent bei 10'873,30 Zählern gestartet war.

Wie zuvor an den europäischen Börsen rutschten am gestrigen Montag die Indizes auch in den USA zeitweise massiv ab, konnten aber einen Teil der Verluste im weiteren Verlauf wieder etwas einfangen. Der Handel an der Wall Street ist derzeit von starken Schwankungen vor allem bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes geprägt, eine klare Indikation für die anhaltend hohe Nervosität bei den Anlegern.

"Die Volatilität wird noch eine Weile anhalten", so Andrew Sheets, Chief-Cross-Asset-Stratege bei Morgan Stanley. Letzten Endes dürften die Turbulenzen aber wohl ein Ausrutscher in einem lang anhaltenden Bullenmarkt sein. Doch vorerst "sollten Anleger ihr Pulver trocken halten" und nicht versuchen, Aktien zu verbilligten Preisen zu kaufen, fügte er hinzu.

Am Handelsumfeld hat sich indessen wenig verändert. Angesicht der vor allem in Europa rapide steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen ist die Angst vor neuen Lockdowns gross. Für die ohnehin schleppend verlaufende Erholung der Weltwirtschaft wäre dies ein massiver Rückschlag. Zudem schwindet die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein neues staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft. Marktteilnehmer bezweifeln zunehmend, dass vor den Präsidentschaftswahlen im November noch ein Stimulierungsprogramm zustande kommt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Dienstag mit Verlusten.

Die Börse in Japan blieb wie bereits am Montag feiertagsbedingt geschlossen. In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei zuletzt um 0,18 Prozent höher bei 23'360,30 Indexpunkten ins Wochenende.

In China zeigten sich die Anleger unsicher: Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite um 1,29 Prozent tiefer bei 3'274,30 Zählern. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,98 Prozent auf 23'716,85 Stellen.

Die Vorgaben von den Märkten in Europa und den USA waren schwach. Belastet wird die Stimmung weltweit von den steigenden Corona-Neuinfektionen, die vor allem in den europäischen Ländern zu beobachten sind. Zudem scheint eine Einigung auf ein staatliches Stimulierungspaket in den USA in immer weitere Ferne zu rücken. Die allgemeine Risikoscheu spiegelte sich im Dollar, der gegen die asiatischen Währung zulegte. Lediglich der Yen, der seinerseits ebenfalls als sicherer Hafen gilt, konnte mit dem Dollar mithalten.

Im Streit um die Videoplattform TikTok hat US-Präsident Donald Trump wieder die Zügel angezogen, nachdem am Vortag die Zeichen auf Entspannung standen. Trump bekräftigte, dass er einer Einigung nur unter der Bedingung zustimmen werde, dass der Tiktok-Mutterkonzern ByteDance aus China die Kontrolle über das US-Geschäft vollständig abgebe. "Sie werden nichts damit zu tun haben, und wenn doch, werden wir den Deal einfach nicht machen", sagte Trump dem Sender Fox News.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires