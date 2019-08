SMI etwas leichter -- DAX nahe Nulllinie -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf rotem Terrain. Der DAX tendiert um seinen Vortagesschluss. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert leicht im Minus.

Der Leitindex SMI startete 0,21 Prozent tiefer bei 9'827,61 Punkten und tendiert auch anschliessend etwas tiefer.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI stehen ebenfalls etwas tiefer. Der SLI eröffnete 0,21 Prozent leichter bei 1'490,18 Zählern, während der SPI den Handel 0,20 Prozent schwächer bei 11'957,56 Einheiten eröffnete.

Die Schweizer Börse ist mit leicht tieferen Kursen in den Donnerstagshandel gestartet. Händler erwarten kein sehr aktives Geschäft, da sich die Anleger vor dem Beginn des jährlichen Notenbanker-Treffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zurückhalten würden. Am Mittwoch hatte die Hoffnung auf Zinssenkungen und staatliche Konjunkturhilfen noch für kräftige Gewinne gesorgt.

Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Vorabend hatte dem Markt bezüglich der Zinspolitik indes keine neuen Impulse verleihen können. Die jüngste Zinssenkung habe sich eher als blosse Anpassung in der Mitte des Zyklus erwiesen denn als Auftakt einer aggressiven Lockerungsserie, sagen Börsianer zum Protokoll. Der Anleihenmarkt interpretierte die Mitschrift gar als Hinweis, dass es im kommenden Monat nicht unbedingt zu einem weiteren grossen Zinsschritt kommen müsse. Neue Hinweise über den weiteren Kurs erhoffen sich die Anleger nun am Freitag, wenn Fed-Chef Jerome Powell an der Tagung eine Rede hält.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagmorgen stabil.

Der DAX wies zum Börsenstart ein Minus von 0,40 Prozent bei 11'756,21 Punkten aus und tendiert derzeit um seinen Vortagesschluss.

Ohne grössere Impulse von der US-Notenbank Fed am Vorabend sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nicht wirklich vom Fleck gekommen. Am Mittwoch war der Index kräftig gestiegen, angetrieben von der Hoffnung auf Hinweise der Fed auf eine geldpolitische Lockerung.

"Die Marktteilnehmer konnten keine Tendenzen für eine stärkere Lockerung der US-Geldmarktpolitik erkennen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Somit gehe das Rätselraten und das Warten auf weitere Signale von den Notenbankern weiter. Neue Hinweise über den weiteren Kurs könnte an diesem Freitag Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede auf der Notenbanktagung in Jackson Hole geben. Zuvor wird am Donnerstagmittag noch das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank vorgelegt.

Etwas Rückenwind erhielten die Börsen von der Konjunktur: Umfragen unter Einkaufsmanagern in Frankreich und Deutschland übertrafen im August die Erwartungen und deuten zumindest für Frankreich auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hin, sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor.

Bei den Einzelwerten steht erneut das Werben um OSRAM im Fokus. Der Lichtkonzern hat den Weg für ein Übernahmeangebot des österreichischen Chipkonzerns ams freigemacht. Vorstand und Aufsichtsrat von OSRAM hoben das Stillhalteabkommen mit ams auf und unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones eröffnete bereits im Plus und baute die Gewinne noch etwas aus. Zur Schlussglocke wies er einen Aufschlag von 0,93 Prozent auf 26'202,73 Punkte aus. Parallel beendete der Techwerteindex NASDAQ Composite den Tag 0,9 Prozent höher bei 8'020,21 Einheiten, nachdem auch er auf grünem Terrain gestartet war.

Das am Abend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed ergab keine grossen Neuigkeiten. So machten die Währungshüter publik, dass ein Teil der Mitglieder für keine weiteren Zinsschritte auf kurze Sicht gewesen sei. Ein paar Notenbanker hätten sich allerdings für einen Zinsschritt nach unten um 50 Basispunkte ausgesprochen und schlugen sich somit auf die Seite des US-Präsidenten Donald Trump.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Donnerstag mehrheitlich auf rotem Terrain.

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ nahezu unverändert zu seinem Vortagesschlusskurs bei 20'618,19 Punkten.

In China steht der Shanghai Composite derweil 0,18 Prozent tiefer bei 2'875,04 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht ein Minus von 0,87 Prozent auf 26'040,98 Zähler.

Trotz guter Vorgaben von der Wall Street halten sich die Anleger an den Börsen in Asien am Donnerstag meist zurück. Als Grund dafür nennen Händler Konjunktursorgen. Ein Einkaufsmanagerindex in Japan für das produzierende Gewerbe habe den vierten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 gelegen, meldete Reuters.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli war zugleich weniger taubenhaft ausgefallen als erhofft. Auch das dämpft die Kauflaune. Daneben warten die Investoren auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole, wo sich am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell zur Geldpolitik äussern wird.

