Börsen in Asien mit gemischten Vorzeichen

In Asien finden die Kurse zur Wochenmitte keine einheitliche Richtung. Der heimische Markt verbuchte am Dienstag Abschläge, der deutsche Leitindex legte zu. An der Wall Street bewegten sich die Kurse am Dienstag in verschiedene Richtungen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wies am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Der Leitindex SMI eröffnete fester und lag auch anschliessend klar in der Gewinnzone, notierte zum Handelsschluss aber mit Abschlägen von 0,26 Prozent bei 10'444,05 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI starteten fester, gingen aber mit Verlusten von 0,04 Prozent bei 1'581,97 Punkten bzw. 0,31 Prozent bei 12'905,21 Einheiten in den Feierabend.

Die Einigung der EU-Staaten auf ein billionenschweres Finanzpaket zur Bekämpfung der Corona-Wirtschaftskrise stand am Dienstag im Fokus. Der Kompromiss wurde nach tagelangem Ringen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel angenommen. Das Paket ist noch nicht in trockenen Tüchern, da noch das Europäische und die nationalen Parlamente zustimmen müssen. "Die EU erweist in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase Handlungsfähigkeit", sagt VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel.

Die Anleger haben ihren Fokus stark auf die Aktien der Firmen gerichtet, die ihr Quartals- beziehungsweise Halbjahresergebnis vorgelegt haben. Dies waren am Dienstag nicht weniger als sechs aus dem Kreis der Blue Chips: Givaudan, Kühne+Nagel, Logitech, Novartis, SGS und UBS. Die veröffentlichten Unternehmensergebnisse zeigten den Einfluss der Corona-Krise. Mehrheitlich waren zwar die Umsätze gesunken, dennoch wurden die Erwartungen der Analysten zum Teil übertroffen. Aber manche Unternehmen äussern sich mehrheitlich auch vage über ihre weiteren Aussichten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Grün.

Der DAX startete stärker und stand auch im weiteren Handelsverlauf deutlich im Plus. Den Dienstagshandel beendete er schliesslich mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 13'171,83 Indexzählern.

Der DAX hat seinen Corona-Einbruch dank des Konjunkturoptimismus der Anleger inzwischen fast vollständig überwunden. Am Dienstag übersprang der deutsche Leitindex erstmals seit Februar wieder die Marke von 13'300 Punkten. Unterstützung kam durch die Einigung der EU auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte.

Nach mehr als viertägigen Verhandlungen nahmen die 27 EU-Mitgliedstaaten den Kompromiss im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise am frühen Dienstagmorgen an. Das Paket über 1,8 Billionen Euro umfasst mehr als eine Billion Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Pandemiekrise.

Einen weiteren Grund für gute Laune haben Anleger, da die Technologiewerte an der US-Börse NASDAQ rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus sind.

WALL STREET

Die US-Börsen waren sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn des Dienstagshandels mit Zuschlägen von 0,57 Prozent bei 26'833,14 Zählern und konnte auch weiterhin Gewinne verbuchen. Zum Handelsschluss stand dann auch ein Plus von 0,6 Prozent auf 26'840,40 Einheiten an der Kurstafel. Auch der NASDAQ Composite begann den Handelstag 0,65 Prozent fester bei 10'837,88 Zählern. Er markierte zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch bei 10'839,93 Stellen, fiel dann aber klar in die Verlustzone zurück. Er beendete den Tag 0,81 Prozent leichter bei 10'680,36 Punkten.

Positiv wurde aufgenommen, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag zwar abermals über 60.000 lag, der Anstieg aber der geringste seit einer Woche war. Das wurde als Zeichen gewertet, dass die jüngst wieder verschärften Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den USA Wirkung zeigen. Daneben stützte die Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stehen wird. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet.

Beobachter verwiesen überdies auf die Einigung in der EU auf einen Wiederaufbaufonds und auf die laufenden Verhandlungen in den USA über weitere Hilfsmassnahmen als Stützungsfaktoren hin. Im US-Kongress geht es vor allem um die zu Beginn der Coronakrise beschlossenen Zuschüsse zur Arbeitslosenhilfe, die demnächst auslaufen. Gegenwind brachten allerdings Aussagen des republikanischen Senators McConnel, der nicht an ein schnelles neues Stimuluspaket glaubt.

An Konjunkturdaten wurde nur der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Er erholte sich im Juni auf einen Stand von 4,11 nach 3,50 im Vormonat.

Zudem legten einige US-Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor. IBM wusste mit seinem Zahlenwerk die Anleger zu überzeugen. Zwar musste IBM in der Corona-Krise deutliche Abstriche machen, schlug sich aber dank eines florierenden Cloud-Geschäfts bislang deutlich besser als erwartet. Die Prognosen der Wall-Street-Analysten übertraf das Computer-Urgestein deutlich.

Coca-Cola bekam die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal deutlich zu spüren. Umsatz und Ergebnis lagen aber in etwa im Rahmen der Erwartungen am Markt. Seit April habe sich die Situation zudem wieder verbessert, hiess es von dem Getränkehersteller.

ASIEN

Die Börsen in Asien können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio gibt der Nikkei um 0,46 Prozent auf 22'779 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite hingegen einen Gewinn in Höhe von 1,2 Prozent bei 3'361 Punkten ausweisen. Anfängliche Verluste wurden schnell aufgeholt. Händler vermuten, dass staatliche Institutionen als Käufer auftreten könnten. In Hongkong tritt der Hang Seng auf der Stelle: Er steht 0,08 Prozent höher bei 25'656 Einheiten.

Ähnlich uneinheitlich hatte sich bereits die Wall Street am Vorabend gezeigt, dort hatten Anleger Blue Chips gegenüber Technologiewerten den Vorzug gegeben. Belastet werden die Aktienmärkte von der Unsicherheit über eine Verlängerung der Coronahilfen in den USA. Im US-Kongress ist nicht zu erkennen, dass sich Republikaner und Demokraten aufeinander zu bewegen. Politiker äussern vielmehr Zweifel über ein Zustandekommen einer Einigung. Ende Juli laufen wichtige Hilfsprogramme in den USA.

Zudem scheint der US-chinesische Dauerkonflikt abermals an Schärfe zu gewinnen, auch wenn sich die chinesischen Kernlandbörsen davon relativ unberührt zeigen. US-Aussenministers Mike Pompeo forderte, die ganze Weltgemeinschaft müsse China die Stirn bieten.

Händler verweisen ausserdem auf die Rekordwerte bei den Neuinfektionen in einigen Ländern - so zum Beispiel in Australien. Für zusätzliche Beunruhigung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump jetzt erstmals eine klare Empfehlung zum Tragen von Masken ausgesprochen hat. Mit diesen Schlagzeilen ist vor allem der vermeintlich sichere Yen-Hafen bei Anlegern gefragt.

Der Shanghai Composite hat erstmals seit seiner Einführung 1991 eine Änderung seiner Zusammensetzung erfahren. Sie wurde zu Beginn des Handels wirksam.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires