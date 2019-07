SMI und DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex DAX bewegen sich am Montag kaum. Die asiatischen Börsen starten mit Verlusten in die neue Woche. Die Wall Street präsentierte sich am Freitag mit roten Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt geht zurückhaltend in die neu Woche.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,11 Prozent leichter bei 9'926,18 Zählern und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI geben aktuell nach.

Die Vorgaben aus Übersee sind negativ. An der Wall Street hatten der S&P und der Nasdaq-Index am Freitag ihre schwächste Woche seit Ende Mai abgeschlossen, und in Asien geht es am Montag an den meisten Handelsplätzen abwärts.

Investoren in den USA und Europa steht eine beladene Woche bevor. Hierzulande nimmt die Berichtssaison ab dem morgigen Dienstag Fahrt auf und im Wochenverlauf werden insgesamt zehn Blue Chips mit Zahlen erwartet. Hinzu kommt die sich zuspitzende Lage im Nahen Osten, nachdem der Iran einen britischen Tanker seit Freitag festhält. Darüber hinaus bleiben die Notenbanken und ihre weitere Zinspolitik Gesprächsthema. Alles zusammen sorge zum Wochenstart für Vorsicht.

Als eines der ersten Blue Chip-Unternehmen in dieser Woche hat die Julius Bär Gruppe am Montag Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag vorsichtig.

Der DAX legt aktuell leicht zu, wogegen er zum Start 0,13 Prozent auf 12'243,58 Punkte verloren hatte.

Stagnation auf hohem Niveau lautet auch zu Beginn der neuen Börsenwoche das Motto am deutschen Aktienmarkt. Bevor auch in Deutschland die Saison der Quartalsberichte so richtig ins Laufen kommt, halten sich die Anleger bedeckt.

Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen machte Analyst Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank darauf aufmerksam, dass in Europa die Gewinnwarnungen von Unternehmen zuletzt zahlreicher waren als in den USA. Das habe aber für die Aktienkurse auch ein Gutes: "Durch die zuletzt wieder gesunkene Erwartungshaltung rechnen wir nicht mit grossem Druck nach unten", sagte der Anlagestratege.

Anleger behalten allerdings auch die internationalen Konflikte - und hier insbesondere den zwischen der USA und Grossbritanniens mit dem Iran - im Blick. So hatte der Iran vor dem Wochenende einen britischen Öltanker festgesetzt. Grossbritannien prüft nun Strafmassnahmen.

WALL STREET

Am Freitag rutschte die Wall Street nach anfänglichen Gewinnen zum Handelsschluss ins Minus.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 0,25 Prozent auf 27'154,20 Punkte ins Wochenende. Der NASDAQ Composite rutschte deutlich stärker ab und verlor 0,74 Prozent auf 8'146,49 Einheiten.

Der kurze Traum einer grossen Zinssenkung fand ein abruptes Ende. Kursierten am Donnerstag noch Spekulationen über einen Schritt nach unten um 50 statt nur 25 Basispunkte, wurden die Teilnehmer am Freitag ernüchtert. Ein Sprecher der Fed von New York wies die Interpretation zurück, sein Chef habe sich in einer Rede für einen solchen "grossen" Zinsschritt Ende Juli starkgemacht.

Neue Entwicklungen im Irankonflikt trieben die Ölpreise wieder nach oben. Die iranischen Revolutionsgarden haben einen britischen Tanker in der Strasse von Hormus festgesetzt. Der Tanker habe gegen "internationale maritime Regeln" verstossen, hiess es auf der offiziellen Website der Revolutionsgarden. Am Donnerstag hatten die USA den Abschuss einer iranischen Drohne über der Strasse von Hormus gemeldet. Teheran bestritt dies allerdings. Iran habe keine Drohne verloren, sagte Vize-Aussenminister Abbas Araghschi. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gewann im späten Geschäft 1,5 Prozent auf 56,13 Dollar. Brent stieg um 2,0 Prozent auf 63,19 Dollar.

Im Anlegerfokus stehen weitere Quartalszahlen von grossen US-Unternehmen wie Microsoft, Boeing oder American Express. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Notierungen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart abwärts.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei aktuell (07:10 Uhr) 0,37 Prozent auf 21'386,60 Punkte.

Auch im Reich der Mitte dominieren die Bären. So fällt auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 0,57 Prozent auf 2'907,44 Zähler. Parallel gibt der Hang Seng 0,77 Prozent ab auf 28'542,59 Zähler.

Zinsspekulationen und die politische Grosswetterlage lassen die Anleger am Montag zurückhaltend agieren. Es dominieren negative Vorzeichen, hauptsächlich weil Erwartungen eines "grossen" Zinsschritts der US-Notenbank ausgepreist würden, sagen Marktteilnehmer. Daneben belasteten aber auch der Irankonflikt und der noch immer ungelöste US-chinesische Handelsstreit.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires