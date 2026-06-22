US-Iran-Verhandlungen im Blick: SMI und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit Rekordhoch

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag zurückhaltend erwartet.

So notiert der SMI vorbörslich zeitweise kaum verändert.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften ebenso seitwärts tendieren.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche kaum verändert erwartet. Beim marktbestimmenden Thema Iran-Krieg hat es am Wochenende keinen Durchbruch gegeben, die Nachrichtenlage ist teils widersprüchlich. Alles in allem bezeichnen Marktteilnehmer die Lage als fragil. Das sorge für Unsicherheit und Zurückhaltung.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn nahe der Nulllinie starten.

So pendelt der DAX vorbörslich zeitweise um seinen Vortagesschlusskurs.

Der DAX dürfte sich am Montag zunächst wenig bewegen. Am Freitag hatte der DAX mit zeitweise 25.173 Punkten erneut einen Vorstoss in Richtung Rekordhoch unternommen, war letztlich aber wieder unter die runde Marke von 25'000 Punkten zurückgekehrt. Der technische Analyst Christoph Geyer vermutet die Marktteilnehmer in "Wartestellung für eine Einigung im Nahen Osten". Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen, innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hiess es in der Nacht in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Die Ölpreise bleiben derweil auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag fester. Am Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,14 Prozent und beendete die verkürzte Handelswoche bei 51'565,38 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte unterdessen ein Plus von 1,91 Prozent einfahren. Der Schlussstand am Donnerstag: 26'517,93 Zähler.

Dank der anhaltenden Hausse im Halbleitersektor machte der technologielastige Auswahlindex den Kursrutsch der vergangenen zwei Tage teilweise wett. Die Handelswoche ist verkürzt, am Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.

Verantwortlich für den Umschwung waren Aussagen der US-Notenbank Fed: Die Währungshüter hatten wie erwartet ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Damit erfüllten sie auch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh den Wunsch von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen nicht. Und da die Fed für 2026 mit einer deutlich höheren Inflation als bisher rechnet, werden am Markt statt Zinssenkungen nun zunehmend Anhebungen ab Oktober erwartet.

Allerdings milderte die anhaltende Talfahrt der Ölpreise die Zinsängste etwas ab, kommentierte Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime. Diese hatte sich jüngst beschleunigt, nachdem Trump ein Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs mit dem Iran unterzeichnet hat. Dieses tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Strasse von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif in der Nacht zum Donnerstag auf X bekannt. US-Präsident Trump und sein iranischer Amtskollege Massud Peseschkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Gewinn von 1,81 Prozent bei 72'539,87 Punkten - und verbucht im Handelsverlauf ein Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,18 Prozent auf 4'098,01 Punkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng am Montag dagegen 0,98 Prozent auf 23'690,86 Punkte nach.

An den asiatischen Börsen erholen sich die Indizes am Montag vielfach von anfänglichen Verlusten aufgrund von Anzeichen für Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Krieges. Händler beobachten eine Rally bei Technologiewerten - der japanische Nikkei-225 springt auf Allzeithoch. USA und der Iran sich auf einen Fahrplan geeinigt hatten, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Friedensabkommen zu erreichen. Auch ein Kommunikationsmechanismus zur sicheren Passage für Handelsschiffe durch die Strasse von Hormus soll installiert werden. Die aktuelle Entwicklung sorgt für Beruhigung unter Anlegern, denn zuvor hatte es am Wochenende Meldungen gegeben, wonach der Iran die Gespräche abgebrochen habe. Der Ölpreis fällt mit den Signalen der Entspannung wieder unter die Marke von 80 US-Dollar je Fass.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires