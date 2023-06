SMI und DAX starten schwächer -- Tokio leichter

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag mit Verlusten.

So eröffnete der SMI tiefer.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich in Rot.

Grund dafür sind laut Händlern die negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Die am Vortag von US-Notenbankchef Jerome Powell gemachten Aussagen über die Inflation hatten neue Zinssorgen angefacht. Es werde "lange dauern", die Inflation auf das gewünschte Ziel von 2 Prozent zu senken, so Powell. Dies deute auf steigende Zinsen wohl bis Ende Jahr hin, heisst es am Markt.

Auch hierzulande steht am Berichtstag die Geldpolitik im Fokus. Denn die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird um 09.30 Uhr die geldpolitische Lagebeurteilung veröffentlichen und dürfte dabei den Leitzins von derzeit 1,5 Prozent um weitere 0,25 bis 0,50 Prozentpunkte anheben. Denn auch SNB-Chef Thomas Jordan hat zuletzt mehrfach auf die zu hohe Inflation hingewiesen. Zudem dürfte heute auch in Grossbritannien und Norwegen aus den gleichen Gründen jeweils die Zinsschraube weiter angezogen werden. Derweil leiden die Aktienbörsen immer stärker unter einen wachsenden Zahl von Gewinnwarnungen und einer sich zunehmend verlangsamenden globalen Konjunktur.

Bis auf die Zentralbankentermine sind Impulsquellen am Donnerstag Mangelware. Am Nachmittag könnten eventuell die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt noch die Kurse beeinflussen. Darüber hinaus äussert sich Fed-Chef Powell erneut: Nach den Aussagen am Mittwoch vor dem US-Repräsentantenhaus spricht er am Donnerstag vor dem Senat.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Donnerstag in Verkauslaune.

So startete der DAX 0,97 Prozent im Minus bei 15'867,65 Zählern.

Weitere Kursverluste drücken den DAX am Donnerstag unter die viel beachtete Marke von 16'000 Punkten. Die Aussicht auf in diesem Jahr weiter steigende US-Leitzinsen nach der jüngst eingelegten Zinspause belastet derzeit die Börsen.

Es gebe aber noch immer genügend Anleger, die die Rally ganz oder in Teilen verpasst hätten und einen grösseren Rücksetzer sicherlich dankbar zum Kaufen nutzen würden, bemerkte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Auch für die Autoren des Helaba-Tagesausblicks "ist die Abschwächung im DAX noch als Korrektur zu werten", solange er sich oberhalb der Unterstützungen im Bereich 15'600 bis 15'700 Punkten behaupten könne.

An diesem Donnerstag stehen in Norwegen, der Schweiz und in Grossbritannien Notenbank-Entscheidungen auf der Agenda. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK dürften alle drei Länder die Zinsen ebenfalls anheben, die Bank of England mit 0,5 Prozentpunkten womöglich sogar stärker als gedacht. Er verwies auf die am Mittwoch veröffentlichten britischen Inflationszahlen für den Mai. Entgegen dem erwarteten Rückgang war die Teuerung auf dem Niveau des Vormonats geblieben und die Kerninflation sogar auf ein 31-Jahres-Hoch geklettert.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel schwächer.

Der Dow Jones Index startete schwächer und arbeitete sich im Verlauf zeitweise an die Nulllinie heran. Schlussendlich stand jedoch ein Verlust von 0,3 Prozent auf 33'951,52 Zähler an der Tafel.

Der technologielastige NASDAQ Composite blieb dagegen den gesamten Handelstag im negativen Bereich. Er verbuchte zur Schlussglocke einen Abschlag von 1,21 Prozent auf 13'502,20 Punkte.

Die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatten den Marktteilnehmern keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die Fed werde ihre Zinsen nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen, führte er aus. "Fast alle (FOMC-Mitglieder) erwarten, dass es angemessen sein wird, die Zinssätze bis zum Ende des Jahres etwas weiter anzuheben", sagte Powell in der vorbereiteten Stellungnahme für eine Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses.

Powells Ausführungen zu den Konjunkturaussichten, die er für die Anhörung vorbereitet hatte, entsprachen fast exakt denen seiner Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung am vergangenen Mittwoch. An diesem Tag hatte die Fed ihren Leitzins erstmals nach zehn Anhebungen in Folge unverändert gelassen. Powell betonte, dass die Notenbank ihre Zinsentscheidungen "Meeting für Meeting" treffen werde. Das volle Durchwirken der Geldpolitik auf die Wirtschaft brauche Zeit. Aus Sicht der Fed sei es essenziell, die Inflation zu senken. "Das ist nichts wirklich Neues, könnte aber alle Trader enttäuschen, die angesichts schwächerer Wirtschaftsdaten auf ein nahes Zins-Top gesetzt haben", sagt ein Händler.

ASIEN

Der japanische Aktienmarkt weist am Donnerstag rote Vorzeichen aus. In China und Hongkong wird wegen des Drachenbootfestes nicht gehandelt.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (06:44 Uhr) einen Verlust von 0,38 Prozent bei 33'447,38 Zählern.

Die Börsen im chinesischen Kernland eröffnen erst wieder am Montag. Auf dem chinesischen Festland hatte der Shanghai Composite zuletzt bis Handelsschluss am Mittwoch 1,31 Prozent auf 3'197,90 Einheiten verloren. In Hongkong hatte der Hang Seng am Mittwoch 1,98 Prozent auf 19'218,35 Indexpunkte abgegeben.

Händler charakterisieren die Stimmung weiter als mau. Während man von den chinesischen Behörden weitere Zinssenkungen und Stimuli erhofft, wiederholte US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Kongress, dass die Fed ihre Zinsen nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen werde. Dies könne langsamer vonstatten gehen, aber letztlich dürfte der Zinsgipfel in den USA höher liegen als zuletzt veranschlagt, verdeutlichte Powell.

Angesichts der global trüben Konjunkturaussichten versetzen solche Worte die Börsen in Asien nicht in Kauflaune. Dazu passt die Einschätzung von Goldman Sachs, dass China auch dann mit konjunkturellem Gegenwind zu tun haben werde, wenn die Geldpolitik weiter gelockert werde.

Nach einem kleinen Höhenflug angesichts der falkenhaften Äusserungen von Powell kommt der Dollar wieder deutlich zum Yen zurück, was den japanischen Aktienmarkt tendenziell etwas belastet. Am Markt herrsche mehr und mehr Verwirrung über die US-Geldpolitik. Denn eigentlich zweifelten eine ganze Reihe von Akteure an der falkenhaften Ausrichtung der Fed und setzten auf Zinssenkungen zum Jahresende in den USA. Doch das neuerliche Bekenntnis Powells zu Zinserhöhungen liessen immer mehr Zweifel an der Marktsicht aufkommen, erläutert IG-Marktanalyst Chris Beauchamp.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires