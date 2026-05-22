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Geändert am: 22.05.2026 08:12:19

SMI stärker erwartet -- DAX vorbörslich weit im Plus -- Asiens Börsen legen zu

Der heimische Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Plus erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte zulegen. Die Börsen in Asien verbuchen am Freitag Gewinne.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften vor dem Wochenende zugreifen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zogen am Donnerstag an. Sie beendeten die Sitzung mit Zuwächsen von 0,12 Prozent bei 18'973,12 Zählern bzw. 0,11 Prozent bei 2'139,40 Einheiten.

Anleger gehen mit den Nachrichten aus dem Nahostkonflikt stärker ins Risiko, positiv werden die jüngsten Fortschritten bei den Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran interpretiert. Laut US-Aussenminister Rubio reisten pakistanische Vermittler in den Iran. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander", gibt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird am Freitag stärker erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich klar in der Gewinnzone.

An der Börse wird wieder einmal auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt - und Frieden im Nahen Osten. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Strasse von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

Der US-Leitindex zeigte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite.

Der Dow Jones Industrial gab nach einem stabilen Start zunächst nach, bevor er ins Plus drehen konnte und 0,55 Prozent höher bei 50'285,66 Punkten in den Feierabend ging.
Der NASDAQ Composite wechselte nach einer negativen Eröffnung mehrfach das Vorzeichen und schloss letztlich mit einem geringfügigen Zuwachs von 0,09 Prozent bei 26'293,10 Zählern.

Im Mittelpunkt blieb weiterhin der Nahost-Konflikt. US-Aussenminister Marco Rubio hat sich mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vorsichtig optimistisch geäussert. Er glaube, man habe Fortschritte erzielt, sagte er vor seinem Abflug zu einem Nato-Treffen in Schweden. "Es gibt einige gute Anzeichen", er wolle aber auch nicht "übermässig optimistisch" sein, betonte Rubio. Rubio unterstrich zudem, dass US-Präsident Donald Trump einen Deal bevorzuge.

Bei den Einzelwerte standen die Aktien von NVIDIA im Fokus. Der Halbleiterkonzern hatte bereits am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen lagen. Analysten bewerteten die Ergebnisse überwiegend positiv, vereinzelt wurden jedoch auch Zweifel an der langfristigen Nachhaltigkeit des starken Wachstums geäussert.

ASIEN

An den Börsen in Ostasien dominieren am Freitag die Bullen.

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise 2,72 Prozent auf 63'362,01 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,47 Prozent im Plus bei 4'096,24 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,22 Prozent auf 25'696,28 Einheiten.

Zuletzt gab es Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump kommen die Verhandlungen mit dem Iran voran. Überdies hatten jüngst drei Öltanker die Strasse von Hormus passiert, was die Ölpreise zurückkommen liess. Das wiederum linderte Inflationsängste, worauf auch die zuletzt kräftig gestiegenen Anleiherenditen sanken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Long 12’072.80 8.96 SGSB6U
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22.05.26 Add Shop Promotions Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
22.05.26 Adelayde Exploration Incorporation Registered Shs / Quartalszahlen
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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
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22.05.26 Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
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22.05.26 Industrieprognose
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22.05.26 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
22.05.26 Gfk Verbrauchervertrauen
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22.05.26 ECB's Elderson speech
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