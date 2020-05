SMI tiefer -- DAX wieder unter 11'000 Zählern -- Asiens Märkte in Rot

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex beginnen den Freitagshandel mit Verlusten. An den Börsen in Fernost werden am Freitag Abschläge verzeichnet.

SCHWEIZ

Nach dem Feiertag am Donnerstag übernehmen am Freitag die Bären das Ruder an der Schweizer Börse.

Der Leitindex SMI notiert kurz nach Handelsbeginn tiefer.

Bei den Nebenwerteindizes SLI und SPI geht es ebenfalls abwärts.

Nach drei Tagen mit steigenden Kursen und dem Feiertag am Donnerstag wird am Freitag ein guter Teil der Gewinne vom Wochenbeginn wieder mitgenommen. Die Vorgaben aus den USA vom Auffahrtstag sind negativ und auch in Tokyo zeigen die Indikatoren am Freitag nach unten. Belastet wird das Sentiment von neuen politischen Spannungen zwischen den USA und China.

US-Präsident Donald Trump hatte dem chinesischen Premierminister Xi Jinping vorgeworfen, dass dieser persönlich hinter Attacken von Desinformation und Propaganda in den USA und Europa stehe. Trumps Angriff richtet sich gegen Chinas Verhalten, mit sauberer Weste aus der Corona-Krise zu kommen, samt entsprechenden Aussagen zur Pandemie. In Marktkreisen hiess es dazu, die neuerliche Zuspitzung der Lage sorge unter den Investoren für eine gewisse Nervosität.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt ergreifen am Freitag die Flucht.

Der DAX fällt zum Handelsstart 1,53 Prozent auf 10'896,28 Einheiten und bleibt damit auch unter der runden Marke von 11'000 Punkten.

Neue China-Sorgen schlagen am Freitag auch den Anlegern am deutschen Aktienmarkt auf das Gemüt. Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb in einem aktuellen Kommentar, es sei kein positives Zeichen, dass China auf dem Volkskongress angesichts der Corona-Krise kein Wachstumsziel nennt. Zudem will China noch mehr Kontrolle über Hongkong und plant dort ein eigenes Sicherheitsgesetz. Dies dürfte auch die Spannungen zwischen den USA und China weiter verschärfen.

WALL STREET

In New York gaben die wichtigsten Indizes am Donnerstag nach.

Im von Konjunkturdaten geprägten Handel war der Dow Jones nahezu auf dem Schlusstand des Vortages gestartet und gab im weiteren Handelsverlauf ab. Zur Schlussglocke verlor er 0,41 Prozent auf 24'474,12 Punkte. Auch der Tech-Index NASDAQ Composite hatte auf Vortagesniveau begonnen und beendete den Tag schliesslich mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 9'284,88 Zählern.

Etwas auf die Stimmung drückten die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China. Hinzu kam dass der US-Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das dazu führen könnte, dass chinesische Unternehmen nicht mehr an US-Börsen notieren lassen dürfen. "Die ganze Handelsrhetorik schürt Unsicherheit, und das auf einem Markt der schon von jeder Menge Unsicherheit geplagt ist", sagte Justin Onuekwusi von Legal & General Investment Management. Das könne zu grösseren Schwankungen führen.

Die Zahl der Arbeitslosen in den USA stieg unterdessen weiter weiter. So haben in der vergangene Woche mehr als 2,4 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Vorwoche hatte es knapp drei Millionen Neuanträge gegeben. Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März haben nahezu 39 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren. Daneben stieg der Philly Fed-Index im Mai im Monatsvergleich um 13,5 Punkte auf minus 43,1 Zähler. Volkswirte hatten minus 40,0 Punkte erwartet.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es vor dem Wochenende abwärts.

In Japan gibt der Nikkei derzeit 0,77 Prozent auf 20'393,86 Punkte ab. (7.17 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 1,42 Prozent nach unten auf 2'827,28 Einheiten. Noch deutlicher fällt das Minus in Hongkong aus, wo der Hang Seng aktuell 4,77 Prozent auf 23'121,89 Stellen abgibt.

Im Fokus der ostasiatischen Märkte steht am Freitag die Börse in Hongkong, wo es zu drastischen Verlusten kommt. Grund ist das neue "Sicherheitsgesetz", das der Nationale Volkskongress in Peking zur Abstimmung eingereicht hat. Das Gesetz soll angesichts der Massenproteste der Hongkonger Demokratie-Bewegung im vergangenen Jahr die "Vollstreckungsmechanismen" verschärfen und könnte neue Unruhen in der Sonderverwaltungszone auslösen. Derweil hat US-Präsident Donald Trump zugesichert, er werde das Thema sehr konsequent angehen, falls China mit den Massnahmen voranschreite. Von US-Senatoren sind bereits Pläne von Sanktionen gegen chinesische Vertreter und Institutionen angekündigt worden, die das Sicherheitsgesetz forcieren. Dabei ist auch geplant, Banken zu bestrafen, die mit diesen Institutionen Geschäfte machen. "Die Spannungen zwischen den USA und China dürften die kurzfristigen Bewegungen an den Märkten vorgeben", sagt Chief Investment Officer Ankit Khandelwal von Maitri Asset Management.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires