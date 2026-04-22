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Geändert am: 22.04.2026 07:15:43

Nahost-Krise bleibt im Fokus: Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI geht leichter in den Feierabend -- DAX schliesslich schwächer

Die Börsen in Fernost geben zur Wochenmite überwiegend nach. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag zu Verlusten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag von seiner schwächeren Seite.

So startete der SMI bereits tiefer und verharrte auf rotem Terrain. Letztlich verabschiedet er sich 1,13 Prozent schwächer bei 13'134,14 Punkten in den Feierabend.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich letztlich mit Abgaben von 0,91 Prozent bei 18'595,09 Zählern bzw. 1,04 Prozent bei 2'120,22 Einheiten.

Dabei wurde der Leitindex vor allem von den defensiven Schwergewichten ausgebremst. Der Iran-Krieg blieb weiterhin das Hauptthema.

Die Anspannung vor der am Mittwoch zu Ende gehenden Waffenruhe bleibe weiterhin hoch, so ein Marktbeobachter. Die Hoffnung auf ein Fortsetzen der Gespräche und eine diplomatische Lösung im Konflikt seien zwar intakt, allerdings habe sich der Ton jüngst klar verschärft. Derzeit seien verschiedene Szenarien wie eine erneute Eskalation, eine Verlängerung der Waffenruhe oder auch die Präsentation einer Lösung in letzter Minute denkbar.

Ohne eine Einigung könne sich der Konflikt zu einem echten Flächenbrand ausweiten, hiess es in einem Kommentar von CMC Markets. Das sei allerdings auch den Protagonisten bewusst, und es werde gerade aktiv gepokert.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt verloren am Dienstag im Handelsverlauf ihren Mut.

So eröffnete der DAX stärker, fiel am Nachmittag vor US-Börsenstart aber an die Nulllinie zurück. Im weiteren Verlauf ging es dann moderat ins Minus. Sein Schlussstand: 24'270,87 Punkte (-0,60 %).

Der Iran-Krieg blieb das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. US-Vizepräsident JD Vance soll für neue Gespräche mit dem Iran unterwegs nach Pakistan sein. Der Iran hat nach Informationen des Staatsfernsehens aber noch keine Vertreter in die pakistanische Hauptstadt Islamabad geschickt, hiess es in einem Bericht.

Dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe ohne handfesten Deal als sehr unwahrscheinlich tituliert habe, trage nicht gerade zur Beruhigung bei, schrieben die Börsen-Experten von Index Radar. Auf der anderen Seite seien Anleger aber harte öffentliche Rhetorik inzwischen gewohnt.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag schwächer.

So eröffnete der Dow Jones die Sitzung mit einem Plus, fiel aber im Verlauf unter die Nulllinie und beendete die Sitzung schliesslich 0,59 Prozent tiefer bei 49'149,38 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke Prozent fester. Im Verlauf schmolzen die moderaten Gewinne jedoch dahin, letztlich ging es 0,59 Prozent abwärts auf 24'259,96 Zähler.

Investoren hoffen, dass USA und Iran noch vor Ablauf der zweiwöchigen Waffenruhe im Nahen Osten an den Verhandlungstisch für Friedensgespräche zurückkehren.

Teheran habe regionalen Vermittlern mitgeteilt, am Dienstag ein Verhandlungsteam nach Pakistan zu entsenden, berichtet das Wall Street Journal. Offiziell bestätigt hat das Mullah-Regime dies bislang nicht. "Die Arbeitshypothese der meisten Marktteilnehmer ist, dass wir eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe sehen werden", mutmasste Marktstratege Michael Brown von Pepperstone. Es liege im Interesse beider Seiten, den Krieg zu beenden, daher seien "die markige Rhetorik und die Schlagzeilen, die wir weiterhin hören, grösstenteils darauf ausgerichtet, Verhandlungsspielraum zu gewinnen, statt den Konflikt erneut zu eskalieren", fügte er hinzu. Die von US-Präsident Donald Trump ausgerufene Waffenruhe endet am Mittwoch.

ASIEN

An den asiatischen Börsen dominieren am Mittwoch die Bären.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:54 Uhr) einen Verlust von 0,05 Prozent bei 59'320,19 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,24 Prozent auf 4'095,07 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,32 Prozent auf 26'137,01 Einheiten ab.

Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg dämpfen die Kauflaune: Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran verzögern sich. Derweil hat US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran - anders als ursprünglich angekündigt - nun doch auf unbestimmte Zeit verlängert, die Blockade iranischer Häfen soll aber fortbestehen. Die Kursverluste an den ostasiatischen Börsen halten sich indessen meist in Grenzen, was darauf schliessen lässt, dass Anleger die Hoffnung auf eine Einigung der Kriegsparteien nicht ganz aufgegeben haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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