SMI stabil - DAX fester -- Asiens Börsen legen überwiegend zu

SCHWEIZ

Der schweizerische Aktienmarkt zeigt sich am Montag unentschlossen.

So eröffnete der SMI kaum verändert bei 11'305,37 Punkten (+0,08 Prozent) und tendiert auch anschliessend seitwärts.

Bei den Nebenwerteindizes zieht der SPI kräftig an, während der SLI auf der Stelle tritt.

Gebremst wird der Leitindex SMI vor allem von der Ex-Dividende gehandelten Nestlé-Aktie. Grundsätzlich herrscht zu Beginn der Woche unter den Investoren aber eine gewisse Erleichterung, dass die Lage insbesondere im Nahen Osten vorerst ruhig geblieben ist, auch wenn gegenüber der Startphase mittlerweile einige Titel in die Verlustzone abgerutscht sind. Derzeit werde darauf gesetzt, dass es auch in den kommenden Tagen zu keiner weiteren Eskalation in der Region kommen, so ein Kommentar von CMC Markets. Positiv aufgenommen wird an den Märkten auch das vom US-Repräsentantenhaus genehmigte milliardenschwere Paket für die militärische Unterstützung der Ukraine.

Für die ZKB befinden sich die Finanzmärkte derzeit im Clinch zwischen der Inflation und der Geopolitik. In der laufenden Woche steuert aber auch die Berichtssaison auf einen Höhepunkt zu. Hierzulande rücken in den kommenden Tagen die drei grossen Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé mit den Quartalsergebnissen in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutsche Aktienmarkt greifen die Anleger am Montag zu.

So startete der DAX quasi unverändert bei 17'738 Punkten und legt unmittelbar danach zu.

Anfang des Monats hatte der DAX mit 18'567 Punkten noch ein Rekordhoch markiert - nach einem starken Jahresauftakt mit fast elf Prozent Zuwachs. Seither korrigiert der Index, bedingt durch weiter gestiegene geopolitische Risiken und einen unklaren geldpolitischen Kurs in den USA. Galt zunächst eine Zinswende nach unten im Juni als ausgemacht, scheint inzwischen eine längere Inflationsbekämpfung durch ein hohes Zinsniveau notwendig.

Im Bereich seiner 50-Tage-Durchschnittslinie ringen derzeit die Verkäufer mit den Schnäppchenjägern. "Nach dem jüngsten Ausverkauf stehen die Schnäppchenjäger jetzt in den Startlöchern", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Für diejenigen, die die Rally des Jahres 2024 unterinvestiert beobachtet haben, ist der aktuelle Rücksetzer eine willkommene Kaufgelegenheit." Die Anleger reagierten zunächst erleichtert, dass es am Wochenende von den Krisenherden keine weiteren Hiobsbotschaften gegeben habe.

Die Woche wird daneben geprägt sein von der Berichtssaison. Am Abend nach US-Börsenschluss macht SAP den Auftakt.

WALL STREET

An der Wall Street ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.

Beim Dow Jones Index stellte sich zum Sitzungsende ein Zuwachs um 0,56 Prozent auf 37'986,40 Punkte ein. Massive Verluste gab es hingegen beim NASDAQ Composite zu beklagen, der um 2,05 Prozent auf 15'282,01 Zähler zurückfiel.

Auf Wochensicht hat sich der Dow damit kaum bewegt. Herbe Verluste gab es dagegen erneut an der von Technologieaktien dominierten NASDAQ-Börse. Hier trübte ein Kursrutsch der Netflix-Aktie die Stimmung. Der NASDAQ 100 fiel dadurch auf den tiefsten Stand seit drei Monaten. Mit minus 5,4 Prozent war es die schwächste Börsenwoche des Index seit zwei Jahren. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank sprach von einem "starken Kurswechsel nach der rasanten Rally von November bis Ende März".

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen erholten sich am Montag mehrheitlich.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Gewinn von 1,00 Prozent bei 37'438,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsschluss 0,67 Prozent auf 3'044,60 Zählern. In Hongkong zog der Hang Seng letztlich um 1,77 Prozent auf 16'511,69 Stellen an.

Der anfängliche Schreck und die Verunsicherung am Freitag nach der Vergeltungsmassnahme Israels gegen Iran ebbte weiter ab, weil der Gegenschlag sehr verhalten ausfiel und beide Seiten offenbar die Situation nicht weiter eskalieren wollen. Entsprechend berichteten Marktteilnehmer vielerorts von Schnäppchenkäufen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires