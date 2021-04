Asiatische Börsen mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt war die Stimmung am Mittwoch positiv.

Der SMI eröffnete den Handelstag bereits mit grünen Vorzeichen und verblieb auch anschliessend im Plus. Zum Sitzungsende verbuchte er einen Aufschlag von 1,17 Prozent auf 11'209,09 Punkte.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gewannen ebenfalls hinzu. Der SLI schloss 0,79 Prozent höher bei 1'812,60 Zählern, während es für den SPI letztlich um 0,95 Prozent auf 14'387,11 Indexeinheiten aufwärts ging.

Der Leitindex SMI sprang schon in der Eröffnung über die Marke von 11'100 Punkten und bewegte sich anschliessend solide darüber. Dies machte die happigen Vortagesverluste teilweise vergessen. Eine grosse Stütze für den Gesamtmarkt waren die schwergewichtigen Roche-Papiere, die nach guten Quartalszahlen deutlich an Wert gewannen. Der Pharmakonzern hatte vorbörslich seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Ganz vergessen war die Korrektur vom Montag und vor allem vom Dienstag aber noch nicht. Sie wurde von Börsianern zwar als "kalte Dusche" bezeichnet, sei aber durchaus auch eine "gesunde Abkühlung" gewesen, war zu hören. Entscheidend für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten sei nun die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Es sei nicht ausgeschlossen, dass diese derzeit von einer geldpolitischen Wende nichts wissen wolle - und dies könnte dann laut Optimisten eine neuerliche Rekordjagd auch am hiesigen Markt auslösen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte Gewinne verbuchen.

Der DAX ging fester in die Sitzung. Zeitweise fiel er auf rotes Terrain zurück, schaffte im Verlauf jedoch erneut den Sprung ins Plus und beendete den Handel 0,44 Prozent stärker bei 15'195,97 Punkten.

Einer kräftigen Erholung standen laut Marktteilnehmern rasant steigende Corona-Infektionszahlen in einigen Ländern entgegen. In den vergangenen beiden Tagen hatte der Leitindex gut zwei Prozent eingebüsst.

Anleger fürchten, dass steigende Infektionszahlen zu weiteren Lockdowns führen könnten und sich dadurch die weltweite Wirtschaftserholung hinauszögert. Auch dürften einige Investoren nach der Kursrally der vergangenen Monate erst einmal Kasse machen. Immerhin war der DAX seit Jahresbeginn in der Spitze um rund 13 Prozent gestiegen auf über 15'500 Punkte.

Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei mit Blick auf die Aktienmärkte "nicht mehr so attraktiv wie noch vor einem Jahr", schrieb Marcus Hüttinger vom Vermögensverwalter Gane. Die Stimmung sei euphorisch, die Risiken würden vielfach unterschätzt. "Die Hilfsmassnahmen der Geld- und Fiskalpolitik werden nicht ewig andauern", fügte der Marktstratege hinzu.

WALL STREET

Die Wall Street wies am Mittwoch grüne Vorzeichen aus.

Zwar verlor der Dow Jones zu Handelsbeginn etwas, im weiteren Verlauf konnte er aber zulegen. Schlussendlich stand noch ein Zuschlag von 0,93 Prozent auf 34'137,31 Punkte an der Tafel. Auch der NASDAQ Composite konnte ins Plus drehen, wogegen er zum Start noch leicht gefallen war. Auch er wies zum Handelsschluss Gewinne von 1,19 Prozent auf 13'950,22 Punkte aus.

Nach zwei Handelstagen in Folge mit Gewinnmitnahmen ging es nun wieder aufwärts. Zwar seien die Anleger noch vorsichtig, doch schienen die Börsen einen Boden bilden zu wollen, kommentierte Axi-Marktstratege Stephen Innes das derzeitige Marktgeschehen.

Auf die Stimmung drückte aber, dass es in einigen Ländern wie Indien und Japan neue Corona-Infektionswellen gebe, die Zweifel an der erwarteten globalen Konjunkturerholung schürten, so Marktteilnehmer. Dazu kämen immer wieder Warnungen vor neuen Varianten des COVID-19-Virus, die möglicherweise resistent sein könnten gegen die verfügbaren Impfstoffe.

Ansonsten konzentrierten sich die Anleger weiter auf die Quartalsberichtssaison.

ASIEN

Am Donnerstag verbuchen die wichtigsten Aktienmärkte in Asien in der Mehrzahl Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei zieht gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 1,99 Prozent auf 29'075 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite hingegen zeitgleich kaum verändert bei 3'471 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil bei 28'755 Zählern um 0,46 Prozent fester.

Am Donnerstag stehen die Börsenampeln in Asien weitgehend auf grün. Damit erholen sich die Indizes etwas von der Talfahrt des Vortages - an der Wall Street endete am Vorabend eine Phase zweitägiger Gewinnmitnahmen. In Tokio, wo zwei Tage hintereinander die grössten Verluste verbucht wurden, fällt die Erholung am deutlichsten aus. Die explodierenden Coronainfektionen in Teilen Asiens wie in Indien, aber auch in Teilen Japans geraten wieder etwas in den Hintergrund. Analysten sehen daher mehr Potenzial nach oben, weil sich Anleger wieder verstärkt der gut laufenden Berichtsperiode und der Konjunkturerholung zuwendeten.

In Hongkong sprechen Händler ebenfalls von einem sich verbessernden Sentiment, gleichwohl sehen sie aber nicht mehr viel Potenzial für üppige Aufschläge. Der Reigen von Platzierungen und anderen Aktivitäten zur Kapitalaufnahme dürfte sich fortsetzen und die Liquidität am Markt begrenzen, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires