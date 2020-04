SMI vorbörslich leicht im Plus -- DAX dürfte Stabilisierungsversuch starten -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Markte dürfte sich am Mittwoch etwas erholen. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich ein positiver Start ab. An den Aktienmärkten in Fernost werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt fassen Anleger wieder etwas Zuversicht.

Der Leitindex SMI wird gemäss vorbörslicher Indikationen mit einem leichten Plus erwartet.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften sich etwas stabilisieren.

Nach dem gestrigen Ausverkauf dürfte es am Mittwoch in der Schweiz wieder etwas ruhiger zugehen. Zwar fielen die Vorgaben aus den USA und Asien negativ aus, dennoch wird am Markt von einer Konsolidierung ausgegangen. Das Coronavirus und dessen wirtschaftliche Auswirkungen bleiben jedoch weiterhin im Blick der Anleger. Dabei wird insbesondere die weitere Entwicklung am Ölmarkt mit grossem Interesse verfolgt.

Unternehmensseitig legte der Schweizer Blue Chip Roche Zahlen vor und konnte damit positiv überraschen.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch dürften Anleger in Deutschland wieder vorsichtig zugreifen.

Der DAX wird mit einem Zuschlag erwartet.

Nach dem Kursrutsch vom Vortag zeichnet sich im DAX zur Wochenmitte zunächst eine kleine Beruhigung ab. Im Fokus der Anleger steht der Ölmarkt, an dem es weiter kräftig abwärts geht. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger. Am Ölmarkt bilden derzeit schwache Nachfrage im Zuge der Corona-Krise und fehlende Lagerstätten eine explosive Mischung. Zeitweise war bei der US-Sorte WTI sogar für die Abnahme von Öl Geld bezahlt worden. Zum Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gibt es derweil weiter keine gesicherten Erkenntnisse. Spekulationen über eine möglicherweise lebensbedrohliche Situation nährten tags zuvor Sorgen um eine mögliche Destabilisierung auf der koreanischen Halbinsel.

WALL STREET

An der Wall Street setzten sich am Dienstag die kräftigen Vortagesverluste fort.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial sackte im Dienstagshandel um 2,67 Prozent auf 23'019,71 Punkte ab, nachdem er tags zuvor bereits 2,4 Prozent verloren hatte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor 3,48 Prozent auf 8'263,23 Punkte. In den vergangenen zwei von teils deutlichen Gewinnen geprägten Wochen hatten sich die US-Börsen allerdings wieder spürbar von dem virusbedingten Crash erholen können.

Das Ausmass der globalen Rezession wird immer deutlicher am Ölmarkt sichtbar und belastete den US-Aktienmarkt. Der Preisverfall bei Erdöl hat historische Grössenordnungen angenommen. Weil das Überangebot an Rohöl die Nachfrage bei Weitem übersteigt, wissen Ölhändler nicht mehr wohin mit der Ölflut. Die Lagerkapazitäten gelangen an ihre Kapazitätsgrenzen. Um die immer höheren Kosten für die Lagerung zu sparen, sind Händler bereit, für die Abnahme von Rohöl zu bezahlen, statt Geld zu verlangen.

Marktstratege David Chao von Invesco sieht eine Diskrepanz zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung am Aktienmarkt und der Befürchtung einer langwierigen Entwicklung am Rohstoffmarkt. Die Einschätzung am Rohstoffmarkt sei realistischer. "Wir werden keine schnelle Blitz- oder V-förmige Erholung in den USA oder China erleben (...)", warnt der Experte.

ASIEN

An den Börsen in Fernost stehen die Zeichen am Mittwoch auf Rot.

In Japan büsst der Nikkei zur Zeit 1,53 Prozent auf 18'984,88 Punkte ein. (7.10 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,16 Prozent leichter bei 2'822,57 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng daneben 0,56 Prozent auf 23'659.61 Stellen nach.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zur Wochenmitte erneut durch die Bank mit Verlusten. Allerdings fallen die Abschläge niedriger aus als am Vortag als die Turbulenzen am Ölmarkt die Aktienmärkte trafen. Die Anleger sind weiter besorgt über die rezessiven Folgen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft. Der Fall der Ölpreise verdeutliche, wie sehr die Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus die Weltwirtschaft geschwächt haben, so die Commerzbank.

