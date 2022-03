Ukraine-Krieg weiter im Blickpunkt der Anleger: DAX vorbörslich nur wenig verändert -- Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt tendierte am Montag etwas tiefer.

Der SMI zeigte sich zum Handelsstart etwas leichter und pendelte im Verlauf lange Zeit um seinen Schlussstand vom Freitag. Zum Sitzungsende notierte er schliesslich 0,11 Prozent im Minus bei 12'171,28 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten dem Trend des Leitindex und gingen marginale 0,01 Prozent schwächer bei 1'929,87 Zählern respektive 0,16 Prozent tiefer bei 15'517,08 Einheiten in den Feierabend.

Neben dem mit unverminderter Härte weitergehenden Ukraine-Krieg, bei dem sich nach wie vor keine diplomatische Lösung abzeichnet, belasteten vor allem die weiter steigenden Ölpreise das Sentiment. Dies verstärkte die Sorgen vor einer Stagflation.

Seit dem Zwischentief in der Vorwoche hat US-Öl der Sorte WTI wieder fast 15 Prozent gewonnen. Damit trüben sich die Aussichten für die Konsumnachfrage und für die Margen der Unternehmen weiter ein. Tendenziell gefragt war der Dollar, da Kapitalanleger weiter aus Europa fliehen. Die Aussagen der US-Notenbank zur Inflationsbekämpfung lassen hier weitere Zinserhöhung erwarten. Nicht aber in Europa, wo die EZB die Inflation ungebremst laufen lässt. Untermauert wurde dies von den Erzeugerpreisen aus Deutschland für Februar, die mit einem Anstieg von fast 26 Prozent zum Vorjahr eine weitere Beschleunigung der Teuerung anzeigten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag einen Start auf Vortagesniveau geben.

Der DAX hatte am Vortag 0,6 Prozent auf 14.326,97 Zähler nachgegeben.

Zuletzt hatte der deutsche Leitindex eine starke Erholungsbewegung gezeigt, aktuell sehen Experten aber eher eine Konsolodierung. Im US-Handel war es der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, der Anleger etwa verunsichert hatte. Er sprach von einer "viel zu hohen" Inflationsrate und brachte in diesem Zusammenhang die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses ins Gespräch. Darüber hinaus rechnet der Notenbankchef offenbar mit massiven wirtschaftlichen Folgen durch den Ukraine-Krieg. Diese könnte sich "bedeutend" auf die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA auswirken.

WALL STREET

Am Montag zeigten sich die US-Märkte schwächer.

Der Dow Jones schloss 0,58 Prozent schwächer bei 34'552,99 Zählern. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,40 Prozent auf 13'838,46 Punkte.

In einem andauernd unruhigen Marktumfeld agierten die Anleger weiter mit Vorsicht. Überschattet wurde der Handel vom Ukraine-Krieg, der mit unverminderter Härte weitergeht. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine zeigen kaum Anzeichen für Fortschritte. Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol an die russischen Streitkräfte abgelehnt.

"In den kommenden Tagen und vielleicht sogar Wochen geht es um alles, was sich aus dem Ukraine-Konflikt ergibt", so Carsten Brzeski, globaler Makro-Leiter der ING Groep. "Dies ist der Haupttreiber der Märkte." Belastet wurde das Sentiment auch von wieder deutlich anziehenden Ölpreisen, die den ohnehin bestehenden Inflationssorgen Nahrung geben. Bestimmender Preisfaktor ist auch hier der Ukraine-Krieg. So hat Russland erneut davor gewarnt, sein Erdöl mit einem Embargo zu belegen. "Uns wird zunehmend bewusst, dass einige Lieferketten endgültig unterbrochen werden könnten. Die Energiepreise werden, egal wie der Krieg ausgeht, hoch bleiben", so Brzeski.

Derweil erklärte US-Notenbankpräsident Jerome Powell in einer Rede, dass die Inflation viel zu hoch sei und signalisierte Bereitschaft, den Leitzins auch um mehr als 25 Basispunkte anzuheben.

ASIEN

Die wichtigsten Märkte in Asien zeigen am zweiten Handelstag der Woche grüne Vorzeichen.

In Japan kommt die Börse freundlich aus der gestrigen Feiertagspause, der Nikkei zieht gegen 07 Uhr MEZ 1,32 Prozent auf 27'181,37 an.

Auf dem chinesischen Festland haben ebenfalls die Optimisten das Ruder in der Hand. Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,78 Prozent auf 3'279,11 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng 2,05 Prozent auf 21'657,01 Zähler nach oben.

Die Aktienmärkte der Region profitieren von einem stärkeren Dollar. Die im Gegenzug schwächeren heimischen Währungen verbessern die Chancen der exportorientierten asiatischen Unternehmen auf den internationalen Märkten.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte deutlich falkenhafte Töne angeschlagen. Nachdem die Federal Reserve bei ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche den Zinserhöhungszyklus mit einer Anhebung um moderate 25 Basispunkte eingeleitet hatte, stimmte Powell die Märkte nun auf ein aggressiveres Vorgehen mit höheren Zinsschritten ein.

