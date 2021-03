SMI vorbörslich leicht im Plus -- DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Am heimischen Markt stehen die Zeichen am Montag auf grün.

Der SMI notiert vorbörslich mit zarten Aufschlägen.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI werden mit leicht positiver Tendenz erwartet.

Nach den durchmischten Vorgaben aus den USA und Asien zeichnet sich am Montag am Schweizer Aktienmarkt ein etwas festerer Start ab. Dennoch dürften die Anleger angesichts wieder steigender Infektionszahlen vorsichtig bleiben.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Wochenstart leicht abwärts gehen.

Der DAX steht vor Börsenstart leicht im Minus.

Etwas gedämpfter dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Woche sein. Die Vorgaben von den Überseebörsen zeichnen ein gemischtes Bild. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd am Donnerstag mit 14'804 Punkten gekrönt, danach verliess ihn die Kraft. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen und sehen Korrekturpotenzial. Hierzulande dürfte der Lockdown in die nächste Runde gehen.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Freitag in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones ging am Freitag bereits marginal schwächer in die Sitzung und fiel letztlich um 0,71 Prozent tiefer bei 32'628,10 Punkten ins Minus. Der NASDAQ Composite wies zum Start geringe Zuschläge aus. Im weiteren Verlauf zeigte er sich zunächst ebenfalls mit rotem Vorzeichen, wechselte dann aber in die Gewinnzone, wo er um 0,76 Prozent höher bei 13'215,24 Zählern aus dem Handel ging.

Ein erneut deutlicher Renditeanstieg am US-Anleihemarkt hat den Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag weiter ins Minus gedrückt. Steigende Zinsen machen zum Beispiel Anleihen als Alternative zur Aktienanlage attraktiver. Als Belastung hinzu kamen enttäuschende Geschäftszahlen der Sportartikelherstellers Nike und Verluste bei Bankaktien. Den jüngsten Renditeanstieg begründeten Börsianer damit, dass die US-Notenbank Fed eine in der Corona-Krise ergriffene Stützungsmassnahme überraschend auslaufen lässt. Konkret geht es um eine Ausnahme zur Eigenkapitalregel SLR. Die Regel schreibt vor, wieviel Eigenkapital die Banken für diverse Vermögenswerte in ihren Büchern vorhalten müssen, um mögliche Verluste auszugleichen. Die Entscheidung der Fed wurde nicht unbedingt erwartet, da einige Marktteilnehmer für eine Verlängerung plädiert hatten. Am US-Anleihemarkt, der von den Änderungen betroffen ist, gaben die Kurse spürbar nach. Die Renditen stiegen im Gegenzug - vermutlich aus der Sorge heraus, die Nachfrage nach Staatspapieren könnte jetzt zurückgehen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen tendieren am Montag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert derzeit 1,97 Prozent auf 29'204,14 Punkte. (7.13 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 1,05 Prozent auf 3'440,35 Zähler zu, während der Hang Seng in Hongkong um minimale 0,08 Prozent auf 29'014,17 Einheiten gewinnt.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zu Wochenbeginn die asiatischen Börsen. Ein kräftiges Minus weist der Nikkei-225 auf: Weiterhin belastet die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), ihre Renditezielspanne auszuweiten, was von den Investoren als möglicher Einstieg in eine Zinserhöhung gewertet wird. Vor diesem Hintergrund zeigen sich vor allem die Auto- und Technologiewerte mit teils starken Abgaben. Dagegen geht es für die chinesischen Börsen nach oben. Teilnehmer sprechen allerdings von einem insgesamt zurückhaltenden Handel. "Neben den steigenden Renditen sind es noch weitere Faktoren, wie die anhaltenden Bedenken bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China nach den hochrangigen Gesprächen der letzten Woche", heisst es von IG. Diese hatten auf ein weiter schwieriges Verhältnis zwischen den beiden Ländern hingedeutet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires