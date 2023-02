Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse beendete den Dienstagshandel noch knapp oberhalb der Nulllinie.

Der SMI startete etwas tiefer und notierte während des Handelsverlaufes überwiegend im Minus, konnte dann aber kurz vor Sitzungsende ins Plus drehen. Mit einem leichten Gewinn von 0,14 Prozent bei einem Stand von 11'282,16 Einheiten ging der SMI in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gingen ebenfalls in der Verlustzone in Dienstag und schlossen nahe Vortagesschluss. Der SPI ging minimal leichter (minus 0,03 Prozent) bei 14'495,10 Punkten aus dem Handel, der SLI verzeichnete letztlich Einbussen in Höhe von 0,22 Prozent (Schlussstand: 1'780,79 Zähler).

Der Schweizer Aktienmarkt war im Verlauf des Dienstagvormittags klar ins Minus gefallen, hat einen Teil der Abgaben aber schnell wieder aufgeholt. Der hiesige Index war damit in guter Gesellschaft. Auch in Frankfurt, Paris oder London ging es zeitweise deutlich abwärts. Einen unmittelbaren Auslöser für die Abgaben und auch die darauf folgende teilweise Erholung gab es laut Händlern allerdings nicht. Sie deuteten die Bewegung vielmehr als ein Zeichen für eine erhöhte Nervosität.

Denn immer mehr Investoren vermuteten, dass die jüngsten US-Makrodaten doch nicht spurlos an den Aktienmärkten vorbei gehen werden. Befürchtet wird, dass die Zeit für ein Ende der Zinserhöhungen definitiv noch nicht reif sei und dass die Zinsen noch länger auf einem erhöhten Niveau bleiben könnten. Dies ist bekanntlich Gift für die Aktienmärkte. "Die Börsen haben sich vielleicht zu gut entwickelt", fasste ein Experte die weit verbreitete Stimmung zusammen. Entscheidend werde nun sein, wie die US-Börsen nach dem gestrigen Feiertag eröffnen. Ein weiterer wichtiger Fixpunkt sei dann die Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Mittwochabend europäischer Zeit.

Im Fokus hierzulande stand unter anderem die Credit Suisse -Aktie, die am Dienstag zeitweise deutlich nachgab: Eine Belastung seien unbestätigte Medienberichte, wonach die Finma eine Untersuchung gegen Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann eröffnet habe, berichteten Händler. Dabei gehe es um Aussagen Lehmanns, wonach sich die milliardenschweren Abflüsse vom Oktober 2022 bis Anfang Dezember wieder stabilisiert hätten. Diese Nachricht folgte auf andere negative vom Wochenende, wonach nun auch das bislang florierende Schweiz-Geschäft unter den Turbulenzen zu leiden beginne.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag schwächer.

Der DAX gab zu Handelsbeginn leicht nach und bewegte sich auch im Anschluss in Verlustzone. Zum ertönen der Schlussglocke beliefen sich die Einbussen auf 0,52 Prozent bei einem Stand von 15'397,62 Indexpunkten.

Durchwachsene Wirtschaftssignale aus der Eurozone haben dem DAX am zweiten Handelstag der Woche Verluste beschert. Der deutsche Leitindex entfernte sich etwas weiter von seinem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr, blieb aber knapp in seiner Spanne der vergangenen Tage.

Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone drückten den DAX im frühen Verlauf etwas tiefer ins Minus. Laut der Landesbank Helaba habe die Stimmung in der Industrie enttäuscht, während es im Servicebereich erneute Verbesserungen gab. Der Helaba-Experte Ulrich Wortberg erklärte: "Es gibt keinen Grund, dass sich der konjunkturelle Optimismus intensiviert, denn insgesamt lassen die Zahlen auf eine schwache Konjunkturdynamik schliessen." Dies werde die Europäische Zentralbank wohl nicht vom Zinserhöhungspfad abbringen, so der Experte.

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt, wobei auch die Beurteilung der aktuellen Lage besser als prognostiziert ausfiel. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 28,1 (Januar: 16,9) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag deutliche Abschläge.

Der Dow Jones eröffnete schwächer bei und rutschte anschliessend tiefer ins Minus. Er ging mit einem Minus von 2,06 Prozent bei 33'130,38 Einheiten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verlor bereits zum Start und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Er schloss 2,50 Prozent tiefer bei 11'492,30 Punkten.

Im Fokus der Anleger standen auch am Dienstag in Zeiten einer nach wie vor hohen Inflation die geldpolitischen Perspektiven. Die Rally zum Jahresanfang liess Experten grosser Investmentbanken bei Aktien vorsichtiger werden. So blickte die US-Grossbank Morgan Stanley in einer Studie zum Beispiel skeptisch auf die New Yorker Börsen. Laut Michael Wilson von der US-Bank deuteten die jüngsten Daten zwar darauf hin, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden könne, das bedeute aber auch, dass eine schnelle Wende in der Geldpolitik der Fed vom Tisch sei. Laut einer Umfrage von S&P Global hat sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im Februar belebt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft stieg auf 50,2 Punkte - oberhalb von 50 Punkten signalisiert der Index ein Wachstum.

Auf Unternehmensseite standen unter anderem Walmart und Microsoft im Fokus der Anleger.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch in Rot.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,38 Prozent tiefer bei 27'093,56 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite währenddessen 0,40 Prozent auf 3'293,45 Zähler ab. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,24 Prozent leichter bei 20'481,04 Stellen (7.00 Uhr MEZ).

Dabei fallen die Einbussen aber nicht ganz so stark aus wie in den USA. Dort hatten nach der Feiertagspause die jüngst reihenweise falkenhaften Kommentare von US-Notenbankern für Verkaufsstimmung gesorgt, verstärkt durch vorsichtige Ausblicke von Unternehmen aus dem Einzelhandelssektor. Dazu gab es wieder Konjunkturdaten, die vergleichsweise robust ausfielen.

Die Sorge der Börsianer ist, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben und länger auf einem erhöhten Niveau lassen könnte als bislang vermutet, ermutigt durch die widerstandsfähigen Konjunkturdaten. Während bislang ein Niveau von 5,25 bis 5,50 Prozent als Zinsgipfel betrachtet wurde, gehen die Befürchtungen bei einigen Akteuren inzwischen darüber hinaus. Die Renditen der US-Anleihen zogen weiter an, im Zweijahresbereich auf 4,70 Prozent und damit knapp unter die jüngste Spitze im November.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires