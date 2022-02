Ukraine-Krise spitzt sich zu: SMI und DAX tiefrot erwartet -- Asiatische Indizes sacken ab

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Start in den Dienstagshandel deutlich fallen.

Der SMI steht in vorbörslichen Indikationen 1,69 Prozent tiefer bei 11'716 Punkten. Am Montag ging er 0,98 Prozent schwächer bei 11'891,88 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten der negativen Tendenz des Leitindex und beendeten den Handel 1,29 Prozent leichter bei 1'890,45 Zählern respektive 0,83 Prozent tiefer bei 15'058,90 Einheiten.

An der Schweizer Börse zeichnen sich am Dienstag wegen der Eskalation im Ukrainekonflikt happige Verluste ab. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Unabhängigkeit der russischen Separatisten-Gebiete in der Ostukraine anerkannt und russische Truppen dorthin geschickt. Damit hat Russland formal das Friedensabkommen von Minsk aufgekündigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte Putins Entscheidung als Verletzung der Souveränität seines Landes. EU, USA und Grossbritannien kündigten Sanktionen an. Der UN-Sicherheitsrat befasste sich noch am Montagabend mit der Krise.

Putin unterzeichnete nach einer Fernsehansprache zwei Dekrete. Damit erkannte er die selbsterklärten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk an. Diese Entscheidung sei "längst überfällig" gewesen, sagte er in einer Ansprache. Putin forderte das Parlament auf, "diese Entscheidung zu bestätigen und anschliessend die Freundschafts- und Hilfsabkommen mit den beiden Republiken zu ratifizieren". Die Abkommen sehen die Entsendung "russischer Militäreinheiten vor (...)." Die Abkommen sehen ebenfalls "gegenseitige Unterstützung" im Fall eines "Angriffs" sowie den "gemeinsamen Schutz" der Grenzen vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag an die Verluste des Vortags anknüpfen.

Der DAX sackt in vorbörslichen Indikationen um 2,76 Prozent auf 14'325 Punkte ab. Am Montag stand ein Abschlag von 2,07 Prozent auf 14'731,12 Punkte an der Tafel.

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verstärkt am Dienstag den Druck auf die Aktienmärkte. Der DX, der bereits am Tag zuvor auf ein Elfmonatstief gesackt war, dürfte auf ein weiteres Tief seit März vergangenen Jahres fallen. "Wir sehen am Markt zwar noch keine Panik. Aber wir sehen deutlich mehr als Unsicherheit", sagte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research indes spricht bereits von "Kriegsangst" an den Börsen und der die Anleger umtreibenden Frage, ob aus der aktuellen Korrektur ein Börsencrash werden könnte.

Aktuell sorgt der Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine für hohe Nervosität. Die Einheiten sollen in den selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk für "Frieden" sorgen, wie es in einem Dekret heisst, das der Kremlchef am Montagabend in Moskau unterzeichnete. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine als unabhängige Staaten an. Die USA und die EU protestierten und kündigten Strafmassnahmen an.

Angesichts der neuen Lage in der Ukraine und des drohenden Vormarsches Russlands in dem Land geraten am Dienstag andere Themen auf der Agenda fast etwas in den Hintergrund. Beim ifo-Geschäftsklima erwarten die Experten der DekaBank den zweiten Anstieg in Folge. "Damit wächst auch die Hoffnung auf eine Trendwende dieses wichtigen deutschen Indikators", schrieben sie.

WALL STREET

Die Wall Street bleibt am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Vor der Feiertagspause war der Dow Jones am Freitag nahezu unverändert in den Handel gestartet, verbuchte zum Sitzungsende dann aber einen Verlust von 0,68 Prozent und ging bei 34'079,18 Zählern aus dem Handel. Mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite ging es deutlich stärker bergab. Er rutschte um 1,23 Prozent auf 13'548,07 Punkte ab.

Am Montag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags zu Ehren von George Washington geschlossen. Vor dem langen Wochenende schwand die Risikoneigung. Teilnehmer sprachen von einem nervösen Geschäft inmitten immer neuer Hiobsbotschaften rund um den Krisenherd Ukraine.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag tiefrot.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss um 1,71 Prozent tiefer bei 26'449,61 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite gegen 8:00 Uhr unserer Zeit bei 3'454 Punkten Verluste in Höhe von 1,04 Prozent auf. In Hongkong stürzt der Hang Seng derweil um 2,93 Prozent auf 23'463 Stellen ab.

Der Ukraine-Konflikt hat sich weiter verschärft, Moskau hat am Montagabend die ostukrainischen "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Russland hat die Entsendung von Truppen in die Separatistengebiete angeordnet. Die japanische Regierung hatte am Montag einen Charterflug zur Evakuierung von Landsleuten aus der Ukraine organisiert. Sichere Häfen wie US-Anleihen, Yen, Dollar oder Gold sind tendenziell ebenso gesucht wie Öl. Westliche Politiker haben den Schritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf verurteilt. Die USA warnen erneut vor einer Invasion Russlands in die Ukraine.

In Hongkong belasten neben den Spannungen in der Ukraine auch Sorgen vor regulatorischen Massnahmen des Technologiesektors durch Peking. In Shanghai lasten auch Spannungen mit den USA auf den Kursen, nachdem China einige US-Rüstungsfirmen wegen Waffenverkäufen an Taiwan sanktioniert hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires