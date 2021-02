Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

An den Märkten in Fernost werden am Montag vorwiegend Verluste gemacht.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notierte am Freitag zunächst höher, fiel dann aber noch zurück.

Der SMI legte zum Handelsbeginn zu. Im Verlauf zeigte er sich zwischenzeitlich volatil und konnte sich nicht auf auf grünem Terrain etablieren. Sein Schlussstand: minus 0,12 Prozent bei 10'704,75 Einheiten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich dagegen auch zum Sitzungsende freundlich. Sie gingen 0,51 Prozent höher bei 1'729,69 Stellen bzw. 0,20 Prozent stärker bei 13'422,34 Punkten ins Wochenende.

Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung nach den schwachen Vortagen. Positiv sei gewesen, dass sich die US-Aktien nach einer Aufholjagd im Schlussgeschäft von ihren Tiefstkursen noch hätten lösen können, hiess am Markt.

Seit einiger Zeit sorgen sich die Marktteilnehmer um die lange totgeglaubte Inflation. Doch stark steigende Geldmengen, das geplante US-Konjunkturpaket und anziehende Rohstoffpreise haben die Inflationserwartungen angeheizt und die Anleiherenditen steigen lassen. Doch bislang gebe es keine Signale der Notenbanken, dass sie ihre Geldpolitik ändern würden. Damit würden Schwächephasen weiter zu Käufen genützt, sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Am Freitag unternahm der deutsche Aktienmarkt einen Erholungsversuch.

Der DAX eröffnete mit einem Plus und drang weiter in die Gewinnzone vor - die 14'000-Punkte-Marke konnte er nur kurzzeitig überschreiten. Schlussendlich wies er plus 0,77 Prozent auf 13'9993,72 Einheiten aus.

Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone war besser ausgefallen als erwartet und verlieh dem DAX am Freitag an Schwung.

In der laufenden Woche ging es bislang gut ein Prozent abwärts. "Die steigenden Zinsen bleiben das Thema der Stunde an den Börsen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nachdem es von den Anlegern lange ignoriert worden sei, zögen dadurch jetzt doch "düstere Wolken am zuvor so blauen Börsenhimmel" auf. "Die Stimmung am Aktienmarkt ist bisher noch nicht gekippt, aber Sorgen und Nervosität nehmen spürbar zu."

WALL STREET

An der Wall Street tendierten die US-Börsen vor dem Wochenende relativ richtungslos.

Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende relativ lethargisch und schloss mit 31'494,32 Zählern praktiach unverändert. Der NASDAQ Composite legte um 0,07 Prozent auf 13'874,46 Punkte zu.

In den vergangenen Tagen hatten Sorgen über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, die hohe Bewertung von Technologieaktien und steigende Anleihe-Renditen die Stimmung etwas belastet. Die Blicke der Anleger richteten sich daher weiter auf die Anleihemärkte mit am Freitag erneut anziehenden Renditen. Mit höheren Renditen gewinnen Anleihen an Attraktivität und liefern eine Alternative zu risikoreicheren Aktien. Zudem erschwert die damit verbundene Inflationsgefahr die Fortsetzung der lockeren Geldpolitik .

"Ein Haupttreiber für die Aktienmärkte in den vergangenen Monaten war ein Mangel an Wettbewerb", bemerkte Kiran Ganesh dazu, Stratege bei UBS Global Wealth Management.

Das Aktivitätswachstum der US-Wirtschaft hat sich im Februar indessen leicht beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich etwas gegenüber dem Vormonat. In Europa hatten teils sehr gut ausgefallene Einkaufsmanagerdaten für einen leichten Impuls nach oben gesorgt. Die Verkäufe bestehender Häuser sind indessen entgegen den Erwartungen gestiegen.

ASIEN

Zum Wochenstart geben die asiatischen Märkte vorrangig ab.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.12 Uhr) 0,51 Prozent auf 30'171,80 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,6 Prozent abwärts auf 3'673,83 Zählern. In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ein Minus von 0,42 Prozent auf 30'517,28 Indexpunkte.

Kein einheitlicher Trend schält sich am Montag an den Börsen in Asien heraus. Die Märkte bewegen sich weiter im Spannungsfeld zwischen der Belastung durch steigende Renditen und der Hoffnung, die durch staatliche Mehrausgaben und die weltweit lockere Geldpolitik geschürt wird. Der Blick richtet sich weiter auf die Impfkampagnen und sinkende Neuinfiziertenzahlen. Am japanischen Markt geht es mit dem Nikkei-225 nach oben. Laut Medienberichten wird die Impfung älterer Menschen planmässig ab Anfang April erfolgen, wenn auch nur in langsamerem Tempo, weil sich die Produktion bei Pfizer verzögert. Gesucht sind Finanz- und Eisenbahnwerte. Minimale Abschläge verzeichnet der Markt in Schanghai. Als Belastungsfaktor machen Teilnehmer aus, dass Peking nach dem Neujahrsfest die Geldpolitik gestrafft hat. KGI Securities geht davon aus, dass dies die Kursgewinne in der kommenden Zeit an den Märkten in Schanghai und Hongkong begrenzen dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires