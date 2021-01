SMI vorbörslich kaum verändert -- DAX tiefer erwartet -- Asiatische Indizes geben nach

Am heimischen Markt werden für Freitag keine grossen Kurssprünge erwartet, beim DAX dürfte es moderat nach unten gehen. An den asiatischen Börsen geht es vor dem Wochenende abwärts. An der Wall Street setzte sich die Rekordjagd am Donnerstag mit gedrosseltem Tempo fort.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nahezu unbewegt in den Freitagshandel gehen.

Der SMI wird vorbörslich um nur 0,03 Prozent tiefer bei 10'910,30 Punkten gesehen. Der SMI-Schlusstand am Donnerstag: minus 0,30 Prozent bei 10'913,11 Punkten.

Der SLI und der SPI gingen mit plus 0,02 Prozent bei 1'726,93 Zählern respektive minus 0,05 Prozent bei 13'568,69 Indexeinheiten in den Feierabend.

Am Freitag dürfte es zunächst wenig Bewegung geben. Die EZB hat am Vortag keine Impulse gesetzt, um die Börsen weiter nach oben zu treiben. Im Blick steht nun das geplante Konjunkturprogramm von US-Präsident Joe Biden. Nach Einschätzung von Beobachtern wird das Gesetz ohne die Unterstützung einiger Republikaner kaum durchzusetzen sein. Akzente an den Märkten könnten die Veröffentlichung von Einkaufsmanagerindizes setzen.

Am deutschen Markt dürfte es am Freitag zu kleinen Verlusten kommen.

Der DAX wird vorbörslich um 0,32 Prozent tiefer bei 13'862,40 Punkten erwartet. Am Donnerstag fiel er letztendlich um 0,11 Prozent auf 13'906,67 Einheiten.

Auch am letzten Handelstag vor dem Wochenende scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine neuen Risiken eingehen zu wollen. Die Vorgaben aus New York und Asien, wo viele Indizes am Vortag mit weiteren Rekorden auf den Beginn der Präsidentschaft des US-Demokraten Joe Biden reagiert hatten, sind eher negativ.

Für den deutschen Leitindex, der auf Wochensicht aktuell auf ein moderates Plus zusteuert, stellt die 14'000-Punkte-Marke derzeit eine zu grosse Hürde dar. Unternehmensseitig blicken die Anleger am Freitag auf die jüngsten Quartalszahlen von Siemens. Wie am Vorabend bekannt geworden war, hat der Technologiekonzern das erste Geschäftsquartal operativ über den Erwartungen abgeschlossen. Zudem stehen Stimmungsdaten aus der europäischen Wirtschaft auf der Agenda.

WALL STREET

Der Handelstag an den US-Börsen verlief nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten freundlich.

Der Dow Jones eröffnete marginale 0,03 Prozent fester bei 31'198,01 Einheiten und übertrumpfte das am Vortag erreichte Allzeithoch - am Ende ging das Börsenbarometer 0,04 Prozent fester bei 31'201,12 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite sprang zum Start um 0,47 Prozent auf 13'521,48 Punkte hoch und baute seine Gewinne aus, am Ende ging es um 0,53 Prozent auf 13'529.12 Zähler nach oben.

Ein neues umfangreiches US-Konjunkturpaket scheint immer wahrscheinlicher zu werden, da mittlerweile auch einige Abgeordnete der Republikaner ihre Zustimmung signalisiert haben. "Wir wissen, dass ein Deal kommen wird, die Zeichen sind ziemlich klar", so Chef-Stratege Luca Paolini von Pictet Asset Management.

Der Markt habe sich dafür entschieden, die unmittelbaren Herausforderungen für die Wirtschaft weitgehend zu übersehen, einschliesslich der steigenden Coronavirus-Neuinfektionen und der neuen Beschränkungen, heisst es. Die Einführung der COVID-19-Impfstoffe habe die Hoffnungen angeheizt, dass die Beschränkungen dann wieder aufgehoben werden, was zu einem starken wirtschaftlichen Aufschwung führen werde.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Freitag Verluste aus.

Der japanische Leitindex Nikkei ging bei 28'631,45 Punkten um 0,44 Prozent leichter ins Wochenende. Hier sprachen Händler von Zurückhaltung vor der in der kommenden Woche startenden Berichtssaison der Unternehmen.

Auf dem chinesischen Festland beträgt das Minus beim Shanghai Composite gegen 8:00 Uhr unserer Zeit 0,37 Prozent auf 3'608 Stellen.

In Hongkong steht der Hang Seng derweil 1,32 Prozent tiefer bei 29'533 Zählern.

Nach den Aufschlägen an den Vortagen kommen die Indizes an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag überwiegend etwas zurück. Dabei dürfte die oft vor Wochenenden zu beobachtende Vorsicht vieler Anleger eine Rolle spielen, ebenso wie Gewinnmitnahmen, sagen Beobachter. Dass der neue US-Präsident Joe Biden mittels einiger Verordnungen umstrittene Massnahmen seines Vorgängers Donald Trump bereits aufgehoben hat, stützt zunächst nicht mehr, nachdem die Finanzmärkte zuletzt bereits stark die Erwartung eines weiteren grossen Stimuluspakets gespielt hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires