Zinsniveau bleibt im Blick: SMI vor freundlichem Start -- DAX stärker erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

In der Schweiz werden am Mittwoch Pluszeichen erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,3 Prozent höher bei 10'692 Punkten. Am Vortag hatte er letztlich 1,06 Prozent auf 10'659,19 Zähler verloren.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen am Dienstag 1,06 Prozent tiefer bei 13'627,27 Einheiten, beziehungswise 1,11 Prozent leichter bei 1'618,31 Punkten.

Zur Wochenmitte wird ein ruhiger Handel erwartet. Vor dem sich nähernden Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Auch Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf nur wenige erwartet. In Deutschland und den USA dürften Zahlen zur Verbraucherstimmung auf Interesse stossen. In den Vereinigten Staaten stehen darüber hinaus Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit schwach entwickelt. Ausschlaggebend ist vor allem das deutlich höhere Zinsniveau, das auch den Hauskauf verteuert hat.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Gewinnen erwertet.

Der DAX zieht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,62 Prozent auf 13'970 Punkte an. Am Vortag ging das deutsche Börsenbarometer 0,42 Prozent tiefer bei 13'884,66 Punkten aus dem Handel.

Der DAX dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14'000 Punkten nähern. Stützend wirkt, dass der New Yorker Dow Jones Industrial am Vorabend seine viertägige Verluststrecke beenden konnte. In Asien verarbeiteten die Anleger am Morgen aber noch, dass es am Vortag erste Indizien für eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan gab.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners bleiben die Auswirkungen der japanischen Notenbank am Aktienmarkt jedoch hauptsächlich auf Japan und ein paar weitere asiatische Börsen begrenzt. "Die europäischen und US-amerikanischen Indizes haben sich schnell vom ersten Schock erholt", so der Experte. Nun blieben die 14'000 Punkte beim DAX "die heiss umkämpfte Marke der Stunde".

WALL STREET

An den US-Börsen agierten Anleger am Dienstag lange unentschlossen, entschieden sich am Ende aber für die Gewinnzone.

Der Dow Jones schloss 0,28 Prozent höher bei 32'850,01 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte daneben 0,01 Prozent auf 10'547,11 Punkte zu.

Die überraschende Zinswende der japanischen Notenbank dämpfte weltweit die Stimmung an den Aktienmärkten. Die Bank of Japan (BoJ) weitete das Zielband aus, was angesichts der weltweit nach oben tendierenden Marktzinsen de facto einer ersten geldpolitischen Straffung entspricht, nachdem sie zuletzt als letzte wichtige Notenbank an ihrem ultraexpansiven Kurs festgehalten hatte. Der Yen legt daraufhin zum US-Dollar kräftig zu.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage erneut dünn. Erst nach der Schlussglocke werden FedEx und Nike Zahlen zu ihrem jeweils zweiten Geschäftsquartal veröffentlichen.

Konjunkturseitig gingen die Baubeginne im November weniger stark zurück als erwartet, allerdings brach die Zahl der Baugenehmigungen unerwartet deutlich ein, was auf eine verhaltenere Bautätigkeit in der nahen Zukunft schliessen lässt.

ASIEN

Zur Wochenmitte zeigen sich die Anleger an den wichtigsten Börsen in Asien gespalten.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor letztlich 0,68 Prozent auf 26'387,72 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 0,17 Prozent schwächer bei 3'068,41 Einheiten. In Hongkong kann der Hang Seng hingegen gegen 8:30 Uhr unserer Zeit um 0,22 Prozent auf 19'136 Einheiten steigen.

In China bremst die offenbar starke Zunahme der COVID-19-Infektionsfälle nach der Lockerung der Null-COVID-Politik die Kaufneigung. Gemieden werden dort entsprechend Aktien aus dem Reise- und Tourismussektor, während Papiere von Lieferdiensten gesucht sind.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index nach dem Rutsch vom Vortag weiter nach, weiter belastet davon, dass die japanische Notenbank auf ihrem ultraexpansiven geldpolitischen Kurs einen kleinen Schwenk Richtung Straffung gemacht hat, durch die Ausweitung des Zielbandes für die Zehnjahresrendite. Entsprechend heisst es im Handel, dass Sorgen vor einem steigenden Zinsniveau dominierten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires