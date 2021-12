SMI und DAX mit kräftigem Plus erwartet -- Asiatische Börsen mit Erholungsversuch

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse dürften am Dienstag die Käufer das Sagen haben.

Der SMI zeigt sich vorbörslich 1,01 Prozent stärker bei 12'717 Zählern. Am Montag war es letztlich um 0,99 Prozent abwärts auf 12'589,89 Zähler gegangen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendeten den Montagshandel letztendlich 1,06 Prozent schwächer bei 2'008,36 Punkten bzw. 0,83 Prozent tiefer bei 16'049,66 Einheiten beendet.

Gute Vorgaben aus Asien lassen den Omikron-Schock vom Vortag etwas vergessen. Anleger nutzen den Kursrücksetzer nun offenbar als Einstiegsgelegenheit. "Es bleibt das altbekannte Bild. Auf den Absturz folgt die Erholung", kommentierte Markteobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Auch so kurz vor Weihnachten gibt es noch ein paar Schnäppchenjäger, die die günstigen Kurse zum Einstieg nutzen."

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte den Dienstagshandel mit kräftigen Aufschlägen beginnen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich um 1,3 Prozent höher bei 15'440 Punkten. Am Montag hatte er 1,88 Prozent tiefer bei 15'239,67 Punkten geschlossen.

Der DAX dürfte nach dem Dämpfer zum Wochenstart auf Erholungskurs gehen. Am Morgen kommt aus Asien Unterstützung für die europäischen Märkten. Dort sei das für den Dezember von ihm erwartete "Range-Trading" zu sehen, weswegen die asiatischen Aktienmärkte deutlich zulegen, schreibt Jeffrey Halley, leitender Marktanalyst für den Bereich Asien-Pazifik bei Oanda im Morgenkommentar. "Da es keine nennenswerten Nachrichten gibt, scheint die Eindeckung von Leerverkäufen bei den US-Indexfutures auszureichen, um das schnelle Geld in einer klassischen "Follow-the-Leader"-Bewegung wieder in die lokalen Märkte zu locken." Beim Range-Trading versuchen Börsenteilnehmer nicht die grosse Bewegung oder den Ausbruch zu handeln, sondern den Kursverlauf innerhalb der Bandbreite (Range), in der sich der Markt bewegt.

Chart-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel sieht den DAX weiter auf Konsolidierungskurs. "Der mittlerweile siebenfache Boden bei 14'980 Punkten dient nach wie vor als gute strategische Orientierungs- und Support-Linie. So war das auch wieder gestern", heisst es in seinem Morgenkommentar.

WALL STREET

An den US-Märkten ging es am Montag abwärts.

Der Dow Jones verlor zum Wochenstart 1,23 Prozent auf 34'932,09 Zähler. Der Techwerteindex NASDAQ Composite büsste daneben 1,24 Prozent auf 14'980,94 Punkte ein.

Damit setzte sich die negative Tendenz vom Freitag fort. Die sich immer weiter ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus bei einer weiter bestehenden Unklarheit über die Schwere der Krankheitsverläufe und die in der Folge verhängten neuen Beschränkungen weckten Sorgen um die Konjunktur.

Eine Reihe von Ländern hat bereits Lockdowns verhängt, weitere dürften folgen. Als zusätzlicher Belastungsfaktor für Aktien kam hinzu, dass das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden auf der Kippe steht. Der demokratische US-Senator Joe Manchin wird dem Paket nach eigenen Angaben nicht zustimmen. Seine Zustimmung ist allerdings entscheidend, weil sich die Demokraten im Oberhaus des Kongresses keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen.

"Wir sehen, dass sich Omikron wie ein Lauffeuer verbreitet, und das drückt auf die Stimmung", sagt Esty Dwek, Chief Investment Officer bei der Flowbank. "Es gibt immer mehr Beschränkungen, und die Zahl der Fälle steigt so stark an, dass es, selbst wenn sie weniger schwerwiegend sind, zu mehr Krankenhausaufenthalten führen könnten", was wahrscheinlich neue Beschränkungen nach sich ziehen wird, die das Wachstum belasten werden, fügt die Analystin hinzu.

ASIEN

In Asien greifen die Anleger am Dienstag wieder zu.

In Japan kletterte der Nikkei bis zur Schlussglocke um 2,08 Prozent auf 28'517,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite letzlich um 0,88 Prozent auf 3'625,13 Einheiten nach oben, während der Hang Seng in Hongkong gegen 8:20 Uhr unserer Zeit um 1,27 Prozent auf 23'033,58 Stellen steigt.

Nach dem von Omikron-Sorgen ausgelösten kräftigen Rücksetzer am Vortag geht es an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag wieder nach oben. Allerdings wird an den meisten Handelsplätzen nur ein Teil der Verluste wieder wettgemacht. Stützend wirken die nicht so stark ausgefallenen Verluste am Vortag an der Wall Street, wo es zudem im Verlauf zu einer Erholung von den Tagestiefs gekommen war. Daneben sprechen Marktteilnehmer von Schnäppchenjägern, die die jüngsten Einbussen als Einstiegschance nutzen würden.

Für Rückenwind in Japan sorgt ein Nachtragshaushalt der Regierung, der die negativen Konjunkturfolgen der Pandemie abmildern soll.

