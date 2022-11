Asiens Börsen überwiegend schwächer -- SMI geht stärker ins Wochenende -- DAX schliesst klar im Plus

SCHWEIZ

Die Schweizer Aktienbörse konnte zum Wochenausklang Gewinne einfahren.

Der SMI eröffnete bereits stärker und konnte auch im weiteren Verlauf Gewinne verbuchen. Dabei stieg der SMI über die Marke von 11'000 Punkten. Zum Handelsende notierte er 1,17 Prozent im Plus bei 11'045,49 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls fester. Der SPI legte letztlich um 1,01 Prozent auf 14'115,56 Einheiten zu, während der SLI bei 1'698,14 Zählern um 0,99 Prozent höher in den Feierabend ging.

Die Schweizer Aktienbörse baute am Freitag nach einem freundlichen Start die Gewinne stetig aus. "Der Markt will nach oben", meinte ein Händler. Ein anderer bezeichnete dagegen den Markt als überkauft. Allerdings seien in der aktuellen Woche die Gewinne der Vorwochen seit dem Jahrestief im September schon etwas konsolidiert worden. Aber eigentlich fehlten gute Gründe für weitere Kursgewinne.

Dies umso mehr, als sich die Stimmung wieder eingetrübt habe. So überraschten zuletzt einige US-Konjunkturzahlen, etwa der Konjunkturindex aus Philadelphia oder die Daten vom Immobilienmarkt, negativ. Auch in Europa wird eine Rezession immer wahrscheinlicher. Zudem dämpften US-Notenbanker die Hoffnungen, dass das Fed das Tempo der Zinserhöhungen bald drosselt. So sagte etwa James Bullard, Fed-Präsident von St. Louis, die Zinsen sollten weiter steigen, damit das Fed das Ziel, die Inflation zu senken, erreiche. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Die Inflation sei viel zu hoch. "Dennoch, so scheint es, glauben die Märkte den falkenhaften Kommentaren der Zentralbanker nicht", sagte ein Händler. Anleger sollten aber vorsichtig sein, hiess es bei der CS. So dürften die Gewinnerwartungen an die Unternehmen zu optimistisch sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte am letzten Handelstag der Woche zulegen.

Der DAX eröffnete bereits im Plus und konnte im Verlauf tiefer in die Gewinnzone vordringen. Bis zum Handelsende kletterte er um 1,16 Prozent auf 14'431,86 Zähler.

Dabei stieg der deutsche Leitindex auch wieder über die Marke von 14'400 Punkten, über die er sich zu Wochenbeginn erstmals seit Anfang Juni geschwungen hatte. Im Handelsverlauf war es zeitweise noch höher bis auf ein neues Wochenhoch gegangen. Die Luft für das Börsenbarometer wird aber dünner.

In den vergangenen Tagen war die Erholungsrally noch ins Stottern gekommen, nachdem der DAX seit dem Tief Ende September mehr als ein Fünftel hinzugelegt hatte. Auch an den anderen Weltbörsen stockte die Rally. In den USA mehrten sich zudem die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed tatsächlich ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte - genau diese Hoffnung hatte die Rally an den internationalen Handelsplätzen in den vergangenen Wochen gespeist.

Nicht wenige Börsianer halten den Markt zwar für überhitzt, doch der DAX scheine in diesen Tagen nicht wirklich "kleinzukriegen", konstatierte Jürgen Molnar von Robomarkets. Eine echte Korrektur lasse weiter auf sich warten. Gleichzeitig mangele es derzeit aber an Impulsen, um die Kurse in noch luftigere Höhen zu bewegen, hiess es von Marktteilnehmern. Christian Henke vom Broker IG sprach von einer "Pattsituation". So fehle es auf der einen Seite an Anschlusskäufen, auf der anderen Seite wollten die Investoren auch nicht verkaufen.

Auf Unternehmensseite standen im Zuge der auslaufenden Berichtssaison lediglich noch Zahlen aus den hinteren Börsenreihen auf der Agenda. Die Anleger konzentrierten sich daher vorrangig auf Analystenstudien.

WALL STREET

Nach dem schwächeren Vortag fanden die US-Börsen zum Wochenschluss keine gemeinsame Richtung.

So eröffnete der Dow Jones etwas fester und hielt sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Zum Handelsende notierte er 0,59 Prozent höher bei 33'745,69 Punkten. Der NASDAQ Composite fiel nach einem festeren Start zeitweise ins Minus. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste jedoch ausgleichen und ging marginale 0,01 Prozent im Plus bei 11'146,06 Zählern in den Feierabend.

Die Anleger blieben vorsichtig nach der jüngsten Rally. Vor allem Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed dämpften zuletzt die Stimmung.

Die Wall Street und die NASDAQ-Börsen waren in den vergangenen Woche besonders durch den nachlassenden Inflationsdruck in den USA angefeuert worden. Hoffnung hatte sich breit gemacht, dass die Fed womöglich bald schon weniger aggressiv an der Zinsschraube drehen könnte. Inzwischen meldeten sich allerdings vermehrt Fed-Mitglieder zu Wort, deren Kommentare derlei Erwartungen entgegenstehen. Ein weiteres wichtiges Thema für die Richtung an den Börsen bleibt ausserdem Chinas Umgang mit der Corona-Pandemie.

ASIEN

Die Börsen in Asien verbuchen am Montag teils deutliche Abschläge.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:45 Uhr) einen kleinen Gewinn von 0,01 Prozent bei 27'902,15 Punkten.

In China dominieren hingegen die Bären. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,50 Prozent auf 3'081,70 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,73 Prozent auf 17'681,40 Einheiten ab.

Belastet wird das Sentiment dabei von weiteren Corona-Infektionen in China, verbunden mit strengen Eindämmungsmassnahmen. Bei den Anlegern schürt dies die Sorgen vor einer weiteren wirtschaftlichen Abschwächung in China. Die chinesische Wirtschaft zeigte in den vergangenen Wochen verstärkt Anzeichen von Schwäche aufgrund neuer Coraona-Ausbrückte und verstärkten Kontrollmassnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires