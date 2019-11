Hin und Her im Handelsstreit: SMI leichter -- DAX reduziert Verluste -- Hang Seng schliesst tiefrot

Am heimischen und deutschen Aktienmarkt bleibt die Stimmung am Donnerstag trüb. Die Indizes in Fernost präsentierten sich mit Verlusten.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt verläuft der bisherige Handel schwächer.

Der Leitindex SMI startete 0,61 Prozent im Minus bei 10'322,39 Punkten und verweilt auf rotem Terrain, wenn auch inzwischen weniger deutlich.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI verbuchen ebenfalls Verluste.

Die schwindenden Aussichten auf eine Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit noch in diesem Jahr trüben den Anlegern die zuletzt wieder recht optimistische Stimmung. "Es würde mich nicht wundern, wenn die Anleger nach dem ewigen Hin und Her im Handelsstreit allmählich resignieren und das Handtuch schmeissen", sagt ein Händler. Der Markt sei nach wie vor nahe seinem Allzeithoch, was Gewinnmitnahmen zudem erleichtere, so ein anderer Händler. "Zudem werden Erinnerungen an das vergangene Jahr wieder wach, als die Kurse im Dezember korrigiert haben", sagt ein Börsianer.

Laut einem Medienbericht könnte ein erstes Teilabkommen zwischen den USA und China nicht mehr in diesem Jahr fertig werden. Zudem reagierte Peking verärgert über die Annahme von Gesetzesentwürfen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch den US-Senat.

Comet steht unternehmensseitig im Fokus: Das zweite Halbjahr habe sich positiv entwickelt und der Auftragseingang habe sich erholt, teilte das Röntgentechnologieunternehmen anlässlich eines Investorentags mit - der Aktienkurs steigt kräftig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit roten Vorzeichen am Donnerstag.

Der DAX eröffnete 0,57 Prozent im Minus bei 13'083,00 Punkten, und bleibt zunächst auch auf diesem Niveau. Am Vormittag kann er seine Verluste jedoch etwas reduzieren.

Das Hin und Her zum Stand der Zollgespräche hat die Börsen voll im Griff. Das gilt auch für den deutschen Aktienmarkt.

Vor zwei Tagen noch war der DAX von wachsenden Hoffnungen auf eine baldige Einigung zwischen den USA und China angetrieben worden und in Richtung Rekordhoch geklettert. Das hatte der deutsche Leitindex im Januar 2018 bei knapp unter 13'600 Punkten erreicht. Nun kämpft der DAX wieder um die Marke von 13'100 Punkten.

Die Stimmung der Anleger schwankt angesichts immer neuer Meldungen zum Handelsstreit, wobei die Unsicherheit aktuell wieder dominiert. Nach Medienberichten am Mittwochabend, dass das in Aussicht gestellte erste Teilabkommen im Zollkonflikt womöglich doch nicht mehr in diesem Jahr getroffen wird, widersprach nun China. Es handele sich um Ungenauigkeiten in den Berichten, hiess es. Laut dem "Wall Street Journal" hat China ausserdem die US-Unterhändler zu weiteren Gesprächen eingeladen.

WALL STREET

Die Stimmung an den US-Börsen war zur Wochenmitte eingetrübt.

Der Dow Jones schloss am Mittwoch auf rotem Terrain und ging 0,41 Prozent schwächer bei 27'819,28 Zählern aus dem Tag. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies am Mittwoch ebenfalls ein Minus aus und verabschiedete sich 0,51 Prozent schwächer bei 8'526,73 Indexpunkten.

Die Rekordjagd an den US-Aktienmärkten hat am Mittwoch zunächst ein Ende gefunden. Grund dafür waren wieder zunehmende Spannungen im US-chinesischen Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump hatte mit noch höheren Strafzöllen gedroht, sollte keine Einigung zustande kommen. Zudem reagierte China nun verärgert über die Annahme von Gesetzesentwürfen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong durch den US-Senat.

Am Abend richteten sich die Blicke auf die US-Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed veröffentlichte die Mitschrift zu ihrer jüngsten Zinssitzung und hat erneut Signale für eine Zinspause gegeben. Allerdings würden immer noch viele Mitglieder "hohe Abwärtsrisiken" für den wirtschaftlichen Ausblick sehen.

ASIEN

In Asien ging es am Donnerstag weiter abwärts.

Der Nikkei in Japan schloss 0,11 Prozent tiefer bei 23'038,58 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Handelsende 0,25 Prozent tiefer bei 2'903,64 Zählern. In Hongkong war die Stimmung noch angespannter: Hier verlor der Hang Seng 1,57 Prozent auf 26'466,88 Einheiten.

Hoffnungen auf eine kurzfristige Einigung im US-chinesischen Handelsstreit seien weiter ausgepreist worden, wurde verlautet. Laut Berichten kommt ein "Phase-Eins-Handelsabkommen" möglicherweise im laufenden Jahr nicht mehr zustande. Peking beharre offenbar auf einer Aufhebung von US-Importzöllen, während die US-Regierung mit eigenen Forderungen kontere, hiess es.

Inmitten der angespannten Lage in Hongkong hat der US-Kongress nun zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der dortigen Demokratiebewegung beschlossen. "Asien ist die ganze Woche über nervös wegen des Standes der Handelsgespräche. Ausgerechnet die Aktien ausserhalb Chinas haben sich unterdurchschnittlich entwickelt", sagte Marktstratege Jeffrey Halley von Oanda.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires