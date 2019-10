SMI fester -- DAX im Plus -- Börsen in Fernorst beenden Handel mit grünen Vorzeichen

An der heimischen Börse greifen Anleger zögerlich zu. In Deutschland zeigt sich der DAX fester. Die Aktienmärkte in Asien kamen teilweise nicht vom Fleck.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt weist grüne Vorzeichen aus.

Der Leitindex SMI eröffnete marginale 0,04 Prozent im Plus bei 9'969,37 Zählern und kann anschliessend etwas zulegen.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI schliessen sich dieser Tendenz an. Während der SLI etwas stärker zulegen kann, bewegt sich der SPI knapp oberhalb seines Vortagsschlusses.

Investoren wagen sich am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart nur vorsichtig aus der Deckung. Vor allem seine defensive Ausrichtung erweist sich für den Leitindex SMI dabei einmal mehr als ein Hemmschuh. Insgesamt sprechen Händler vor einer eher politisch geprägten Börse, bevor ab dem morgigen Dienstag dann die Berichtssaison deutlich Fahrt aufnimmt.

Bei den politischen Themen ist es das anhaltende Tauziehen um den Brexit, das einmal mehr für eine gewisse Unsicherheit sorgt. Im Tagesverlauf wird das britische Parlament möglicherweise über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am späten Nachmittag im Unterhaus in London bekanntgeben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am selben Tag abstimmen. Aber auch der erdrutschartige Sieg der Grünen bei den hiesigen Wahlen dürfte dafür sorgen, dass sich Investoren entsprechend zu positionieren versuchen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Montag freundlich.

Der DAX eröffnete 0,22 Prozent stärker bei 12'661,93 Punkten und klettert weiter ins Plus.

Nach dem schwächeren Wochenausklang legt der DAX am Montag wieder zu. Mit 12'814 Punkten war er am Donnerstag auf einen weiteren Höchststand seit August vergangenen Jahres geklettert, kam dann aber etwas zurück. Ein Grund für die Feierlaune der Anleger war Optimismus für ein Ende des Brexit-Theaters zwischen der EU und Grossbritannien. Noch ist es allerdings nicht so weit: Das britische Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über ein in der Vorwoche erzieltes Abkommen verschoben. Möglicherweise kommt es allerdings am heutigen Montag zur Abstimmung.

WALL STREET

Die US-Börsen waren vor dem Wochenende von Abgaben geprägt.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Verlust von 0,08 Prozent bei 27'004,49 Punkten und baute im Anschluss seine Verluste weiter aus. Sein Schlussstand: minus 0,95 Prozent bei 26'770 Punkten. Auch der NASDAQ Composite liess weiter Federn, nachdem er zum Start geringe 0,09 Prozent auf 8'149,85 Zähler verloren hatte. Er beendete den Handelstag 0,83 Prozent schwächer bei 8'089 Punkten.

Ein unter den Erwartungen ausgefallenes chinesisches Wirtschaftswachstum hat die Sorgen um die Folgen des sino-amerikanischen Handelsstreits und um den Zustand der Weltwirtschaft angeheizt. Dies dämpfte am Freitag bereits die Stimmung an den Börsen Asiens und Europas.

ASIEN

Die asiatischen Indizes wiesen zum Start der neuen Woche hauptsächlich grüne Vorzeichen aus.

In Japan legte der Nikkei schluessendlich 0,25 Prozent auf 22'548,90 Zähler zu. Rückenwind erhielt der japanischen Aktienmarkt vom Devisenmarkt.

Der Shanghai Composite bewegt sich am Montag um die Nullinie: Er beendete den Handel mit marginalen plus 0,05 Prozent bei 2'939,62 Punkten. Währenddessen schmolzen die kleinen Aufschläge beim Hang Seng in Hongkong dahin, er ging letztlich 0,02 Prozent fester bei 26'725,68 Punkten aus dem Handel.

Die abermalige Hängepartie im Brexit-Drama liess Anleger an den asiatischen Börsen etwas ratlos zurück. Das britische Unterhaus hatte die Abstimmung über das neue Brexit-Abkommen verschoben. Entsprechend richtungslos gestaltet sich der Handel am Montag im späten Geschäft.

Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank schrieb am Montag in einem Marktkommentar von "moderaten Zugewinnen in einem umsatzarmen Handel". Er verwies zur Begründung auf zuversichtliche Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA.

Neben der Brexit-Verunsicherung gab es ein weiteres untrügliches Zeichen über die Schwäche der Weltkonjunktur, das Anleger nicht in Kauflaune versetzte. Die japanischen Handelsdaten präsentierten sich im September sehr schwach - sowohl die Ex- wie auch die Importe sind auf Jahressicht deutlich gesunken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires