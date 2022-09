Fed-Entscheid im Fokus: Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag bergab.

Der SMI ist zwar mit einem Plus in den Handel eingestiegen, konnte die Gewinnzone aber nicht verteidigen und schloss tiefrot. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 1,48 Prozent (Schlussstand: 10'476,54 Zähler).

Die Nebenwertindizes SPI und SLI sind ebenfalls fester gestartet, auch hier ging es im Verlauf doch noch abwärts. Beide Indizes schlossen tiefer: Der SPI ging 1,41 Prozent leichter bei 13'411,41 Einheiten aus dem Handel, beim SLI betrugen die Abschläge 1,53 Prozent bei 1'591,95 Punkten.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten hielt weiter an und sorgte am Dienstag für eine gewisse Schwankungsanfälligkeit. Auch der Schweizer Aktienmarkt konnte seine Auftaktgewinne nicht halten und ging im Minus aus dem Handel. Händler seien weiterhin zwischen makroökonomischen Unsicherheiten und wichtigen technischen Niveaus hin- und hergerissen, hiess es in einem Kommentar.

"Diese volatile Handelsstimmung ist darauf zurückzuführen, dass sich die Anleger weiterhin auf mehrere geldpolitische Entscheidungen in dieser Woche einstellen - insbesondere auf die mit Spannung erwartete morgige FOMC-Sitzung, während kurzfristige Händler die Gelegenheit nutzten, um nach der gestrigen Kurserholung Gewinne mitzunehmen", fasste ein Börsianer die Gemengelage zusammen. Als eine der ersten Zentralbanken in dieser Woche hat am Morgen die schwedische Notenbank die Zinsen stärker als erwartet um einen ganzen Prozentpunkt auf 1,75 Prozent erhöht. Auch bei der Fed und auch der SNB sind Investoren derzeit unsicher, wie stark sie die Leitzinsen tatsächlich erhöhen werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt konnte die Gewinnzone nicht verteidigen und schloss niedriger.

Der DAX legte zum Auftakt zu, gab im Verlauf aber doch noch deutlich nach. Das deutsche Börsenbarometer ging 1,03 Prozent tiefer bei 12'670,83 Zählern aus dem Handel.

Erneut ging es mit dem DAX abwärts, nachdem der Handelsstart noch vielversprechend ausgefallen war. Der wichtigste Termin der Woche ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa. Die Zins-Futures deuteten am Montagnachmittag mit einer Wahrscheinlichkeit von 82 Prozent darauf hin, dass die Fed die Zinssätze um 0,75 Prozentpunkt anheben wird, und auf eine 18-prozentige Chance, dass die US-Notenbank die Zinsen um einen ganzen Prozentpunkt anheben wird, so die CME Group. "Wir befürchten, dass die Fed uns mit einer weiteren Jumbo-Anhebung überraschen könnte" sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers. Die Warnungen der Unternehmen in der vergangenen Woche deuteten darauf hin, dass "wir sehr wohl am Beginn der US-Rezession stehen". Auf der anderen Seite meinten die Analysten von JPMorgan zum Wochenstart in einer Research Note, dass der Markt nach dem Ausverkauf der letzten Woche die Talsohle erreicht haben könnte. Aufgrund der robusten Unternehmensgewinne, des ausgeprägten Pessimismus der Anleger und Anzeichen dafür, dass die Fed die Inflationserwartungen zu dämpfen vermag, "wäre jeder Abwärtstrend von hier aus begrenzt", schrieben sie.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich im Dienstagshandel mit tieferen Notierungen.

Der Dow Jones sackte 1,01 Prozent auf 30'707,08 Punkte ab. Auch der NASDAQ Composite verlor an Boden und gab 0,95 Prozent auf 11'425,05 Punkte nach.

Weiter herrschte Unsicherheit, ob die US-Notenbank am Mittwoch nicht doch zu einem grossen Zinsschritt von 100 Basispunkten bereit ist, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Eine Anhebung um weitere 75 Basispunkte gilt derweil am Markt als ausgemachte Sache.

"Die jüngsten Daten haben eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte in Aussicht gestellt, aber eine Erhöhung um 75 Basispunkte ist wahrscheinlicher", heisst es von der BNP Paribas Markets 360. "Der aussergewöhnlich starke Verbraucherpreisindex für August hat die Hoffnungen auf einen baldigen Rückgang der Inflation geschwächt und das Risiko erhöht, dass sich die hohe Inflation noch weiter verfestigt", ergänzen die Analysten. Mit den erwarteten weiteren kräftigen Zinserhöhungen steigt zudem das Risiko einer globalen Rezession, vor der die Weltbank zuletzt gewarnt hatte. Denn auch andere Notenbanken dürften vor dem Hintergrund der hohen Inflation weiter kräftig an der Zinsschraube drehen.

ASIEN

Am Mittwoch zeigen sich an den Börsen in Fernost teils deutliche Verluste.

Der Nikkei in Tokio verliert zeitweise 1,21 Prozent auf 27'353,79 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,56 Prozent auf 3'105,02 Zähler nach unten. In Hongkong zeigen sich ebenfalls Verluste: Der Hang Seng notiert 1,51 Prozent bei 18'496,95 Punkten im Minus (07:00 Uhr MEZ).

Alle Augen an den Börsen sind am Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend (20.00 Uhr MEZ) gerichtet. Bis dahin lautet die Devise Risikovermeidung. Nachdem es bereits am Dienstag an der Wall Street um rund 1 Prozent nach unten ging, geben im Handelsverlauf am Mittwoch auch die Aktienmärkte in Asien deutlich nach.

Eine dritte Zinserhöhung um 75 Basispunkte in den USA auf 3,0 bis 3,25 Prozent gilt als sicher und auch weitgehend eingepreist. Allerdings wird auch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent ein noch grösserer Zinsschritt um 100 Basispunkte befürchtet. Am Vortag hatte die schwedische Notenbank bei einer ähnlichen Erwartungshaltung für die schärfere Variante plädiert. Gespannt sind die Marktteilnehmer auch auf die Zinsprognosen der Fed. Im Juni lag der Median des sogenannten Dot Plot bei 3,375 Prozent für Ende 2022 und bei 3,75 für Ende 2023.

Grundsätzlich wird mit einem falkenhaften Auftritt von US-Notenbankchef Powell gerechnet, weil die Inflation weiter viel zu hoch ist. Allerdings wirken höhere Zinsen nicht nur preisdämpfend, sondern bremsen zugleich die wirtschaftliche Aktivität, wecken mithin Rezessionsängste. Die US-Marktzinsen waren am Vortag erneut deutlich gestiegen auf neue Mehrjahreshochs, im Zehnjahresbereich auf 3,56 Prozent, im Zweijahresbereich auf 3,96 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires