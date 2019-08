SMI vorbörslich stabil -- DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinig

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Mittwoch stabil starten. Der DAX tendiert vor Handelsstart um seinen Vortagesschluss. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch ohne grosse Veränderung zum Vortag erwartet.

Der Leitindex SMI präsentiert sich vor Handelsstart kaum bewegt.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI tendierten am Dienstag tiefer.

Die europäischen Aktienmärkte werden zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Die Nachrichtenlage gibt keine klare Richtung vor, sondern sorgt eher für leichte Verunsicherung. Im Hinblick auf die Veröffentlichung des Protokolls der Zinssitzung von Ende Juni am Abend dürften viele Anleger vorsichtig agieren. Das gilt auch für das Notenbankertreffen ab Donnerstag in Jackson Hole.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich Mittwoch vorbörslich wenig verändert.

Der DAX tendiert vor Handelsbeginn um die Nulllinie.

Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte der DAX am Mittwoch ohne grössere Veränderungen ins Rennen gehen. Nach der jüngsten Erholung von seinem Sechsmonatstief bei 11'266 Punkten hatte der DAX am Dienstag wieder an Boden verloren. Angesichts der Bedeutung der geldpolitischen Lockerungen der US-Notenbank dürfte insbesondere die Veröffentlichung des Protokolls ihrer jüngsten Sitzung am Abend im Fokus stehen. Möglicherweise fänden sich hier neue Hinweise auf das Ausmass der Massnahmen, heisst es bei der Helaba. Dass die bereits ambitionierten Markterwartungen an Zinssenkungen noch verstärkt würden, sei eher unwahrscheinlich.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street wagen sich am Dienstag nicht aus der Deckung.

Der Dow Jones verlor zum Erklingen der Startglocke bereits und baute seine Abgabee weiter aus: Er schloss den Dienstagshandel 0,66 Prozent im Minus bei 25'962,44 Zählern ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls tiefer und fiel schlussendlich 0,68 Prozent auf 7'948,56 Punkte.

Nach ihrer jüngsten Kurserholung bewegte sich die Wall Street am Dienstag zunächst ohne grossen Schwung. Die Sorgen um eine Konjunkturabschwächung und der US-chinesische Handelsstreit hielten die Anleger weiter im Bann. Zuletzt richteten sich die Hoffnungen wieder verstärkt auf die Notenbanken, die es in Zeiten schwachen Wirtschaftswachstums wieder einmal richten sollen. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöht und eine drastische Zinssenkung um "mindestens 1,00 Prozentpunkte" gefordert.

Im Zollstreit wurde zuletzt als positives Zeichen gewertet, dass die US-Regierung die Erlaubnis für bestimmte Geschäfte mit dem Smartphone-Produzenten Huawei verlängert hatte. Das chinesische Unternehmen erklärte, dass dieser Schritt dennoch nichts daran ändere, dass man sich als unrechtmässig behandelt sehe.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch ohne gemeinsame Tendenz.

In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,40 Prozent höher bei 20'594,90 Punkten.

In China steht der Shanghai Composite dagegen marginale 0,02 Prozent höher bei 2'880,52 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong kann ein kleines Plus von 0,11 Prozent auf 26'260,52 Zähler notieren.

Negative Vorgaben der Wall Street belasten zur Wochenmitte die Börsen in Asien und Australien. In den USA hatte Präsident Donald Trump Rezessionsängste befeuert, indem er eingestand, dass die Strafzölle auf chinesische Güter der US-Wirtschaft schaden könnten. Allerdings beharrte er darauf, dass diese harte Haltung gegen China notwendig sei und sich langfristig auszahlen werde. Er selbst glaube nicht, dass die USA Gefahr liefen, in eine Rezession abzurutschen.

Die Anleger halten sich allerdings auch in Erwartung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung zurück, das am Abend (MESZ) veröffentlicht werden soll, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen sind. Ausserdem steht das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole an. Dort wird am Freitag US-Notenbankchef Jerome Powell eine mit Spannung erwartete Rede halten. Sie könnte Erkenntnisse über den weiteren Zinskurs liefern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires