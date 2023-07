SMI und DAX vor schwächerem Start -- Asiatische Indizes uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am letzten Handelstag der Woche mit einem kleinen Minus in den Handel gehen.

Der SMI präsentiert sich vorbörslich etwas leichter.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schwächeln derweil ebenfalls kurz vor Börsenstart.

Börsianer sprachen von einem volatilen Handel bei stark ausgedünnten Umsätzen. In diesen Ferien-Phasen neigen die Finanzmärkte zu einer erhöhten Volatilität, da es angesichts der wenigen Marktteilnehmer oft nicht viel brauche, um für Bewegung zu sorgen, heisst es am Markt.

DEUTSCHLAND

Nach dem stärkeren Vortag dürfte der DAX am Freitag wieder etwas abbröckeln.

Der DAX notiert vorbörslich etwas tiefer.

Im US-Handel zeigten am Donnerstag vor allem Technologiewerte nach enttäuschenden Quartalsberichten Schwäche und korrigierten vom höchsten Niveau seit Anfang 2022. Die Experten der Credit Suisse sehen Werte aus den Branchen IT und Kommunikation weiter skeptisch. Wenn die US-Wirtschaft eine harte Landung vermeide, dürften sich die Anleger vor allem zuletzt vernachlässigten Zyklikern zuwenden, hiess es. Und im Falle einer ausgeprägteren Wirtschaftsschwäche erschienen die Bewertungen sehr verwundbar.

In der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Topereignisse an, die Anleger weiter von grösseren Wetten abhalten dürften.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,47 Prozent höher bei 35'224,43 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterdessen mit Verlusten und gab 2,05 Prozent auf 14'063,31 Zähler nach.

Neben der Berichtssaison rückte zunehmend die US-Zinsentscheidung kommende Woche in den Fokus, was für Zurückhaltung im Vorfeld sprach. Konjunkturdaten fanden mit Blick darauf verstärkte Beachtung. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kam etwas niedriger herein als erwartet, während der Philadelphia-Fed-Index zum verarbeitenden Gewerbe für Juni leicht unter der Prognose blieb.

Vor allem die Nasdaq-Indizes standen unter Druck da die Ergebnisse von Tesla und Netflix am Markt nicht gut aufgenommen wurden. Beide Aktien waren in den vergangenen Monaten rasant nach oben gelaufen. Nun wurden die nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse und Kommentare als unzureichend bewertet.

"Netflix verfehlte die Umsatzschätzungen und gab einen niedriger als erwartet ausgefallenen Ausblick für das dritte Quartal, während die Ergebnisse von Tesla eine schrumpfende Rentabilität mit Druck auf die Margen zeigten", sagt Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank. Die Befürchtung wächst, dass eine sich verlangsamende Wirtschaft die Ausgaben der Verbraucher für bestimmte Güter wie Autos oder Streaming-Konten in der kommenden Zeit reduzieren könnte.

ASIEN

An den asiatischen Börsen ist am Freitag keine einheitliche Tendenz auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell 0,67 Prozent auf 32'271,70 Punkte.

Während der Shanghai Composite mittlerweile 0,23 Prozent tiefer steht bei 3'162,33 Zählern, legt der Hang Seng in Hongkong um 0,38 Prozent zu auf 19'000,08 Einheiten.

In Tokio sprachen Teilnehmer zuletzt von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Manche verwiesen aber auch auf das unter Erwarten ausgefallene Wachstum der japanischen Exporte im Juni als Bremser.

An den anderen Plätzen wird derweil eher abwartend agiert im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche und die anstehenden Unternehmensergebnisse im Rahmen der angelaufenen Berichtssaison.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires