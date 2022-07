SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag in Rot.

So startete der SMI 0,36 Prozent tiefer bei 11’019.43 Punkten und bleibt auch anschliessend in der Verlustzone.

Vor der voraussichtlich ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit mehr als einem Jahrzehnt, die am frühen Nachmittag kommuniziert werden sollte, hielten sich die Investoren mehrheitlich etwas zurück, heisst es im Handel. Eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemacht, allerdings sei wegen der hohen Inflation auch ein deutlicherer Schritt um einen halben Prozentpunkt nicht ausgeschlossen.

Erleichtert zeigen sich die Marktteilnehmer derweil vorerst einmal beim Thema Gas. Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstagmorgen offenbar wieder Gas aus Russland geliefert worden. "Die Wiederaufnahme der Gaslieferung lässt die Börsianer aufatmen", meinte denn auch ein Händler dazu.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

So eröffnete der DAX mit einem kleinen Minus von 0,15 Prozent bei 13'261,82 Zählern und tendiert auch im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie.

Eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte durch die EZB gilt als ausgemachte Sache, wegen der hohen Inflation ist aber auch ein Anstieg um einen halben Prozentpunkt durchaus möglich. Angesichts dessen dürften Anleger kurz vor der Zinsentscheidung am späten Mittag nicht mehr ins Risiko gehen.

Erleichtert zeigen sich die Börsianer nun beim Thema Gas. Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstagmorgen die Gaslieferung durch Russland wieder angelaufen. Es fliesse wieder Gas, sagte ein Sprecher der Nord Stream AG der Deutschen Presse-Agentur. "Die Wiederaufnahme der Gaslieferung lässt die Börsianer aufatmen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Damit sei die Energiekrise natürlich bei weitem nicht gelöst, zumindest kurzfristig sei aber ein Albtraum-Szenario abgewendet.

WALL STREET

Die US-Börsen erleben am Mittwoch erneut einen durchwachsenen Handelstag.

Der Dow Jones begann die Sitzung marginal fester und wechselte im Handelsverlauf häufiger zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztendlich fuhr er einen Gewinn von 0,15 Prozent auf 31'874,84 Punkte ein. Der technologielastige NASDAQ Composite schob sich dagegen immer weiter nach oben, nachdem er bereits stärker gestartet war. Er beendete die Mittwochssitzung 1,58 Prozent fester bei 11'897,65 Einheiten.

Am Mittwoch ging die Erholungsrally an den US-Börsen nach verhaltenem Start doch noch mit Kursgewinnen weiter. Die zentrale Rolle an den westlichen Aktienmärkten spielt am Mittwoch weiter die Gasversorgung Europas und die damit verbundenen Rezessionssorgen. Der russische Staatskonzern GAZPROM bemängelte, dass für eine gebrauchte Turbine noch immer Dokumente fehlten - und stellte die Sicherheit des Betriebs der Pipeline Nord Stream 1 infrage. Allerdings verdichten sich auch die Informationen, dass am Donnerstag in unbekanntem Ausmass wieder Gas durch die Pipeline fliessen wird.

Die Sorgen um die Gefahr einer europäischen Gaskrise liessen zum Auftakt auch die Wall Street nicht ganz kalt, auch wenn die USA nicht auf russische Gaslieferungen angewiesen sind. "Europa ist ein wichtiger Handelspartner für andere grosse Volkswirtschaften und daher sei es fast unvermeidlich, dass eine Gaskrise in Europa auch anderswo ausstrahlen würde", sagte ein Experte.

US-Unternehmenszahlen drückten am Mittwoch eher der NASDAQ-Börse mit Netflix-Zahlen ihren Stempel auf, die geprägt waren von einer besser als befürchteten Entwicklung der Nutzerzahlen. Die Aktien des Streamingdienstes zeigten sich zunächst schwankend, etablierten sich dann aber klar mit im Plus.

ASIEN

Die Börsen in Fernost finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 0,44 Prozent bei 27'803,00 Punkten.

Dagegen geht es in China abwärts. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:46 Uhr) um 0,77 Prozent auf 3'279,28 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gibt 1,05 Prozent auf 20'670,00 Zähler ab.

Die positiven US-Vorgaben werden weitgehend ignoriert. Händler sprechen von Zurückhaltung. Die Blicke sind dabei auf die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa gerichtet. Diese sollen am Morgen laut Berichten wieder begonnen haben. Damit könnte ein Gasnotstand abgewendet werden, der weitreichende Folgen für die Konjunktur in Europa hätte und auch auf die globale Wirtschaft ausstrahlen würde.

Daneben wartet man auf die Europäische Zentralbank, die erstmals seit elf Jahren wieder die Zinsen anheben wird um die hohe Inflation einzudämmen. Es wird mehrheitlich mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Auch seien die Blicke schon auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet, die erneut eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte beschliessen dürfte, heisst es.

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen. Jedoch gehen die Notenbanker davon aus, dass die Inflation im laufenden Fiskaljahr mit 2,3 Prozent über der Zielmarke von 2,0 Prozent liegen dürfte. Zuvor hatte sie nur einen Anstieg um 1,9 Prozent prognostiziert. Die BoJ geht ausserdem davon aus, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr um 2,4 Prozent wachsen wird, nach zuvor 2,9 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires