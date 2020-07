SMI schliesst schwächer -- DAX beendet Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Markt verbuchte am Dienstag Abschläge. Der deutsche Leitindex legte am Dienstag zu. Die Börsen in Fernost wiesen Gewinne aus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wies am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Der Leitindex SMI eröffnete fester und lag auch anschliessend klar in der Gewinnzone, notierte zum Handelsschluss aber mit Abschlägen von 0,26 Prozent bei 10'444,05 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI starteten fester, gingen aber mit Verlusten von 0,04 Prozent bei 1'581,97 Punkten bzw. 0,31 Prozent bei 12'905,21 Einheiten in den Feierabend.

Die Einigung der EU-Staaten auf ein billionenschweres Finanzpaket zur Bekämpfung der Corona-Wirtschaftskrise stand am Dienstag im Fokus. Der Kompromiss wurde nach tagelangem Ringen am frühen Dienstagmorgen bei einem Sondergipfel in Brüssel angenommen. Das Paket ist noch nicht in trockenen Tüchern, da noch das Europäische und die nationalen Parlamente zustimmen müssen. "Die EU erweist in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase Handlungsfähigkeit", sagt VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel.

Die Anleger haben ihren Fokus stark auf die Aktien der Firmen gerichtet, die ihr Quartals- beziehungsweise Halbjahresergebnis vorgelegt haben. Dies waren am Dienstag nicht weniger als sechs aus dem Kreis der Blue Chips: Givaudan, Kühne+Nagel, Logitech, Novartis, SGS und UBS. Die veröffentlichten Unternehmensergebnisse zeigten den Einfluss der Corona-Krise. Mehrheitlich waren zwar die Umsätze gesunken, dennoch wurden die Erwartungen der Analysten zum Teil übertroffen. Aber manche Unternehmen äussern sich mehrheitlich auch vage über ihre weiteren Aussichten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag in Grün.

Der DAX startete stärker und stand auch im weiteren Handelsverlauf deutlich im Plus. Den Dienstagshandel beendete er schliesslich mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 13'171,83 Indexzählern.

Der DAX hat seinen Corona-Einbruch dank des Konjunkturoptimismus der Anleger inzwischen fast vollständig überwunden. Am Dienstag übersprang der deutsche Leitindex erstmals seit Februar wieder die Marke von 13'300 Punkten. Unterstützung kam durch die Einigung der EU auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte.

Nach mehr als viertägigen Verhandlungen nahmen die 27 EU-Mitgliedstaaten den Kompromiss im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise am frühen Dienstagmorgen an. Das Paket über 1,8 Billionen Euro umfasst mehr als eine Billion Euro für den nächsten siebenjährigen Haushaltsrahmen und 750 Milliarden Euro für ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Pandemiekrise.

Einen weiteren Grund für gute Laune haben Anleger, da die Technologiewerte an der US-Börse NASDAQ rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus sind.

WALL STREET

Die US-Börsen sind sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn des Dienstagshandels mit Zuschlägen von 0,57 Prozent bei 26'833,14 Zählern und kann auch weiterhin Gewinne verbuchen. Auch der NASDAQ Composite begann den Handelstag 0,65 Prozent fester bei 10'837,88 Zählern, tendiert mittlerweile aber leicht im Minus.

Anhaltender Konjunkturoptimismus befördern die Kurse an den US-Börsen am Dienstag weiter nach oben . Zugleich hält der Boom bei Technologie-Aktien an.

Europäische und amerikanische Aktien liefen aktuell stark angesichts der Meilenstein-Einigung der Europäischen Union auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte zur Bekämpfung der Coronakrise, kommentierte Analyst Edward Moya vom Währungshändler Oanda. Gleichzeitig schienen die Virus-Infektionen in den USA ihren Höhepunkt zu erreichen, während Quartalszahlen von US-Konzernen beeindruckten, führte Moya aus.

Jüngstes Beispiel ist der IT-Konzern IBM, der mit seinem Zahlenwerk die Anleger zu überzeugen wusste. Zwar musste IBM in der Corona-Krise deutliche Abstriche machen, schlägt sich aber dank eines florierenden Cloud-Geschäfts bislang deutlich besser als erwartet. Die Prognosen der Wall-Street-Analysten übertraf das Computer-Urgestein deutlich.

Coca-Cola bekam die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal deutlich zu spüren. Umsatz und Ergebnis lagen aber in etwa im Rahmen der Erwartungen am Markt. Seit April habe sich die Situation zudem wieder verbessert, hiess es von dem Getränkehersteller.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Zuwachs um 0,73 Prozent auf 22'884,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis handelsende um 0,20 Prozent auf 3'320,90 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 2,31 Prozent auf 25'635,66 Einheiten zu.

Neben den guten US-Vorlagen, wo vor allem die technologielastigen Nasdaq-Indizes kräftige Kursgewinne einfuhren, waren es die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 und staatlichen Programme zur Stützung der Konjunktur, die für Kaufstimmung sorgten. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet.

Stützend wirkte die Einigung der EU auf den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbauplan. Auch aus den USA kamen positive Signale. Der US-Kongress arbeitet an neuen Hilfen unter anderem für die Konsumenten. Ein Ende des Monats auslaufendes Programm, das derzeit 25 Millionen Amerikaner ohne Arbeit mit wöchentlich 600 Dollar unterstützt, soll verlängert werden. Die fiskalischen und geldpolitischen Unterstützungen würden nicht enden, bevor man nicht eine klare Konjunkturerholung sehe, prophezeite ein Händler.

Im chinesischen Kernland hinkte der Markt nach der Vortagesrally hinterher. Der Schanghai-Composite schloss gut behauptet und ist damit den dritten Tag in Folge gestiegen. Analysten glauben, dass die reichlich vorhandene Liquidität den Markt für chinesische A-Aktien auch weiterhin treiben werde. China Fortune Securities verwies auf die lockere Geldpolitik und die steigende Bereitschaft von Privatinvestoren, in den Markt einzusteigen. Händler verwiesen zudem auf den erklärten Wunsch der politischen Instanzen nach steigenden Aktienkursen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires