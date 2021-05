SMI fester -- DAX freundlich -- Asiens Börsen uneinig

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu.

Der SMI zeigt sich im frühen Handel mit einem Aufschlag zeitweise über der Marke von 11'200 Punkten, zuletzt lag er jedoch wieder darunter und entfernte sich damit wieder etwas weiter von der Rekordmarke, die es bei 11'270 Einheiten zu toppen gilt.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI setzen die positive Tendenz des Vortags ebenfalls fort.

Am Abend zuvor hatten an der Wall Street die Konjunkturzuversicht nach günstig ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gepaart mit wieder sinkenden Renditen für Käufe gesorgt und für ein Ende der dreitägigen Verluststrecke gesorgt.

Investoren zeigen sich derzeit aber unsicher, in welche Richtung es in der nächsten Zeit gehen werde, erklärten Marktbeobachter. Sie seien derzeit gefangen zwischen Optimismus über die Lockerungen in der Corona-Krise und der Sorge vor einem Inflationsschub. Am Berichtstag könnten aber Deckungskäufe vor dem Wochenende und der kleine Eurex-Verfall eine stützende Rolle spielen, hiess es.

Unternehmensseitig stehen Richemont und INTERROLL mit ihren Bilanzen im Fokus.

DEUTSCHLAND

Am Freitag stabilisiert sich der DAX weiter.

Der DAX notierte zum Handelsstart 0,26 Prozent im Plus bei 15'411,03 Punkten und verweilt anschliessend auf grünem Terrain.

Investoren seien derzeit unsicher, in welche Richtung der nächste Schritt gehen werde, schrieb Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Sie seien gefangen zwischen Optimismus über die Lockerungen in der Corona-Krise und der Sorge vor einem Inflationsschub. Vor zwei Tagen war der Dax erneut unter die 15 000 Punkte gefallen, am Vortag hatte er sich mit einem Kurssprung um 1,7 Prozent dann aber wieder in Richtung seines auch in dieser Woche aufgestellten Rekordes von 15 538 Zählern begeben - mitunter wegen positiver Vorgaben von den US-Börsen, wo robuste Daten vom Jobmarkt vor allem die Technologiewerte wieder anziehen liessen. Zu Wochenschluss dürften nun Einkaufsmanagerindizes in den Fokus rücken.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag fester.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 34'082,11 Zählern in den Feierabend. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte zulegen und schloss 1,77 Prozent fester bei 13'535,74 Zählern.

Die Wall Street hat sich am Donnerstag etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Die Anleger konzentrierten sich auf erfreuliche Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Dort sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Mit Blick auf die Inflations- und Zinsentwicklung aber bleibt die Nervosität der Anleger hoch.

Erhofft klare Signale seitens der US-Notenbank (Fed) aus dem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung waren derweil im späten Handel am Mittwoch ausgeblieben. Die Devisenmarktexperten der Commerzbank kommentierten die Signale in Anlehnung an den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill: "Dies ist nicht das Ende der ultra-expansiven Fed-Politik. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber es ist der Anfang der Diskussion über den Anfang vom Ende."

ASIEN

Am Freitag geht es für die Indizes in Fernost in verschiedene Richtungen.

In Tokio legt der Nikkei um 0,78 Prozent auf 28'317,94 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite um 0,43 Prozent auf 3'491,78 Einheiten. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng mit minus 0,07 Prozent bei 28'430,95 Zählern wenig verändert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires