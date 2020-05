Kaum Bewegung an Asiens Börsen

Die asiatischen Indizes treten am Donnerstag auf der Stelle. Der heimische Markt konnte am Mittwoch leicht, der deutsche Leitindex deutlich zulegen. Auch die Wall Street präsentierte sich deutlich höher.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Donnerstag aufgrund des Feiertages "Christi Himmelfahrt" geschlossen.

Der Leitindex SMI verharrt somit auf seinem Schlussstand vom Vortag. Da konnte er nach langem Hin und Her letztlich ein Plus von 0,27 Prozent bei 9'790,88 Einheiten verbuchen.

Bei den Nebenwerteindizes stieg der SLI am Mittwoch bis Handelsende um 0,66 Prozent auf 1'439,91 Zähler und der SPI um 0,29 Prozent auf 12'213,80 Punkte.

Vor dem Feiertag am heutigen Donnerstag hielten sich die Anleger zurück. "Vor solchen börsenfreien Tagen lehnen sich Anleger ohnehin nicht zu weit aus dem Fenster", kommentierte ein Börsianer.

Daneben blieben die Anleger zur Wochenmitte hin- und hergerissen zwischen den verschiedenen Nachrichten um das Coronavirus und seinen Folgen. Die jüngsten Berichte zu einem möglichen Corona-Impfstoff hatten Fragen aufgeworfen, hiess es von Händlerseite. So hat ein Medienbericht Zweifel an der potenziellen Wirksamkeit eines bislang vielversprechenden Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna geweckt. Zum aktuellen Zeitpunkt fehlten einfach nach wie vor die kritischen Daten, so die Meinung. Gleichzeitig sorge aber die schrittweise Lockerung der Corona-Massnahmen für einen zunehmenden Optimismus unter den Anlegern.

DEUTSCHLAND

Nach anfänglichen Zögern haben sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt die Optimisten durchsetzen können.

Der DAX konnte nach einer schwachen Eröffnung ins Plus drehen und beendete den Handel mit einem kräftigen Gewinn von 1,34 Prozent bei 11'223,71 Punkten.

Rückenwind lieferte der positive Auftakt an der Wall Street. Am Morgen hatten das Börsenbarometer noch schwindende Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff in der Corona-Pandemie ins Minus gedrückt.

Mit einem fulminanten Kurssprung war der DAX um Wochenstart erstmals seit Ende April zurück über die runde Marke von 11'000 Zählern gesprungen, bevor sich Anleger wieder ein wenig zurückhielten. Michael Hewson vom Broker CMC Markets glaubt, dass die Stimmungsschwankungen auch in den kommenden Wochen Thema bleiben dürften. Die Investoren bewegen sich derzeit mit Blick auf die Fortschritte bei Impfstoffen und auf die Corona-Folgen für die Weltkonjunktur zwischen Hoffen und Bangen.

Am Donnerstag dürfte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen, denn einige Marktteilnehmer dürften den Feiertag und den anschliessenden Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen.

In den USA war die Stimmung am Aktienmarkt am Vortag angesichts weiterer Lockerungen von Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie bereits gut. Zudem hatte die US-Notenbank Fed abermals bekräftigt, mit allen Mitteln gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise anzugehen.

Im Blick am deutschen Aktienmarkt steht an diesem Donnerstag die Lufthansa. Die wegen der Corona-Pandemie kriselnde Fluggesellschaft bestätigte fortgeschrittene Gespräche über eine Staatsbeteiligung im Zuge eines milliardenschweren Rettungspakets.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich nach den Vortagesverlusten zur Wochenmitte wieder fester.

Der Dow Jones ging am Mittwoch 1,52 Prozent fester bei 24'575.90 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 2,08 Prozent bei 9'375.78 Zählern.

Angesichts fortgesetzter Lockerungen von Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch neuen Schwung erhalten. Zudem stützte die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt.

Am Abend stand zudem die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank Fed zur jüngsten Zinssitzung an. Im Konjunkturbericht der US-Notenbank fand sich nichts wirklich Neues. Vielmehr bekräftigte die Fed erneut ihren Willen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Corona-Krise anzugehen. Die Virus-Pandemie laste schwer auf der Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt und der Preisentwicklung, hiess es in dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung im April.

ASIEN

In Asien zeigen sich die wichtigsten Börsen am Donnerstag kaum verändert.

In Japan steht der Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,07 Prozent tiefer bei 20'581 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite derweil bei 2'885 Einheiten ein kleines Plus von 0,05 Prozent aus. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng um 0,01 Prozent unter seinem Vortagesschluss und steht bei 24'397 Zählern.

Als Bremsfaktor werden in Asien die weiter schwelenden Spannungen zwischen den USA und China genannt, die schnell auch wieder in gegenseitigen Handelsbeschränkungen eskalieren könnten. Daneben gibt es beunruhigende Zahlen von der Ausweitung der Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete zuletzt mit 106.000 Fällen eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörde befürchtet insbesondere schwerwiegende Folgen für ärmere Länder.

Günstige Vorgaben der Wall Street verpuffen vor diesem Hintergrund am Donnerstag weitgehend. Dort waren die Anleger in Kauflaune, weil sie auf eine weitere Öffnung der Volkswirtschaften und ein Wiederanziehen der globalen Konjunktur setzen.

Auch stark gesunkene Ex- wie Importe Japans im April bewegen nicht. Der Einbruch der Exporte fiel mit 21,9 Prozent zum Vorjahr zwar dramatisch aus, allerdings hatten Ökonomen sogar einen Absturz um 22,7 Prozent befürchtet.

In Schanghai warten die Anleger derweil auf den jährlich stattfindenden Nationalen Volkskongress am Freitag, der Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschliessen könnte. Der Druck sei hoch, heisst es, denn nach Schätzung der Ratingagentur Fitch könnten 30 Prozent der chinesischen Arbeiter in den Städten des Landes ihren Arbeitsplatz während der Krise verloren haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires