Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’261 -0.2%  SPI 18’774 0.0%  Dow 49’443 0.0%  DAX 24’595 0.7%  Euro 0.9173 0.0%  EStoxx50 6’014 0.5%  Gold 4’782 -0.8%  Bitcoin 59’731 1.1%  Dollar 0.7802 0.2%  Öl 94.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
Roche-Aktie trotzdem schwächer: US-Gesundheitsbehörde prüft Gazyva/Gazyvaro bei systemischem Lupus
SGS-Aktie gesucht: Knapp zwei Drittel der Aktionäre entscheiden sich für Aktiendividende
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Boeing gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 21.04.2026 13:08:24

Iran-Krieg bleibt im Fokus: SMI leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt tendiert im Dienstagshandel abwärts, wohingegen der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Fernost zogen am Dienstag an.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag von seiner schwächeren Seite.

So startete der SMI 0,43 Prozent tiefer bei 13’226,79 Zählern und verharrt auch weiterhin knapp im Minus.
bei den Nebenwerte-Indizes tendiert der SPI seitwärts, während der SLI leicht abgibt.

Dabei wird der Leitindex vor allem von den defensiven Schwergewichten ausgebremst. Der Iran-Krieg bleibt weiterhin das Hauptthema.

Die Anspannung vor der am Mittwoch zu Ende gehenden Waffenruhe bleibe weiterhin hoch, so ein Marktbeobachter. Die Hoffnung auf ein Fortsetzen der Gespräche und eine diplomatische Lösung im Konflikt seien zwar intakt, allerdings habe sich der Ton jüngst klar verschärft. Derzeit seien verschiedene Szenarien wie eine erneute Eskalation, eine Verlängerung der Waffenruhe oder auch die Präsentation einer Lösung in letzter Minute denkbar.

Ohne eine Einigung könne sich der Konflikt zu einem echten Flächenbrand ausweiten, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Das sei allerdings auch den Protagonisten bewusst, und es werde gerade aktiv gepokert.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag zu.

So eröffnete der DAX 0,37 Prozent stärker bei 24'508,20 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain.

Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. US-Vizepräsident J.D. Vance soll für neue Gespräche mit dem Iran unterwegs nach Pakistan sein. Der Iran hat nach Informationen des Staatsfernsehens aber noch keine Vertreter in die pakistanische Hauptstadt Islamabad geschickt, hiess es in einem Bericht.

Dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe ohne handfesten Deal als sehr unwahrscheinlich tituliert habe, trage nicht gerade zur Beruhigung bei, schrieben die Börsen-Experten von Index Radar. Auf der anderen Seite seien Anleger aber harte öffentliche Rhetorik inzwischen gewohnt.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street hielten sich zum Wochenstart zurück.

Der Dow Jones ging 0,01 Prozent schwächer bei 49'442,56 Punkten aus dem Handel.
Auch der NASDAQ Composite schloss schwächer und verlor 0,26 Prozent auf 24'404,39 Indexpunkte.

Die jüngste Eskalation im Nahen Osten mit der erneuten Sperrung der Strasse von Hormus hat zwar am Montag die Erdölpreise wieder etwas nach oben getrieben, die US-Börsen zeigten sich davon aber kaum belastet. Dabei half, dass die Ölpreise zwar stiegen, aber nicht allzu stark.

Laut Marktteilnehmern steckt nicht nur in den Ölpreisen noch immer eine Menge Optimismus, dass sich die USA und der Iran auf ein Kriegsende verständigen werden, obwohl sich die Lage über das Wochenende wieder verschlechtert hat. Nachdem die Strasse von Hormus am Freitag für eine kurze Zeit wieder geöffnet war, ist sie inzwischen von Iran wieder geschlossen worden, weil die USA iranische Schiffe zur Umkehrt gezwungen hatten. Dazu kommt die Meldung über die Aufbringung eines iranischen Handelsschiffes durch die US-Marine im Golf von Oman, das die US-Blockade der Strasse von Hormus zu durchbrechen versucht hatte. Darauf schloss der Iran nicht nur die Strasse von Hormus wieder, sondern stellt auch die Teilnahme an der neuen Runde von Friedensgesprächen in Frage.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,89 Prozent bei 59'349,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsende 0,07 Prozent auf 4'085,08 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng um 0,48 Prozent auf 26'487,48 Einheiten zu.

Einerseits bremste die Ungewissheit um die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs, andererseits setzten Anleger darauf, dass die Kriegsparteien zu einer Einigung gelangen. Die USA und der Iran planten für diese Woche weitere Friedensverhandlungen, berichtete das Wall Street Journal. Denn US-Präsident Donald Trump wolle den zweiwöchigen Waffenstillstand, der am Mittwoch ausläuft, nicht verlängern, so die Zeitung unter Berufung auf einen Vertreter des Weissen Hauses. Die Ölpreise gaben in Erwartung der Gespräche etwas nach.

Am südkoreanischen Aktienmarkt erreichte der Kospi ein neues Rekordhoch. KI-Fantasie trage den Index weiter nach oben, berichteten Marktteilnehmer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Inside Trading & Investment

09:49 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Lonza, Partners Group
09:36 Hoffnungen bleiben am Leben
06:55 Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
20.04.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’770.22 19.83 B62SOU
Short 14’052.32 13.98 B0PS9U
Short 14’590.30 8.89 S6WBNU
SMI-Kurs: 13’261.44 21.04.2026 13:02:42
Long 12’659.65 18.84 SGHBWU
Long 12’404.57 13.84 SMLB7U
Long 11’869.69 8.92 SFDB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
21.04.26 360 One Wam Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
21.04.26 3M Co Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen
21.04.26 3M Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs / Quartalszahlen
21.04.26 3M Co. / Quartalszahlen
21.04.26 A-1 Group Inc / Quartalszahlen
21.04.26 Abundance International Ltd / Generalversammlung
21.04.26 Agree Realty Corp Depositary Shs Repr 1-1000th 4.250% Cum Conv Red Perp Pfd RgShs Series -A- / Quartalszahlen
21.04.26 Agree Realty Corp. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
21.04.26 NZIER Business Confidence (QoQ)
21.04.26 Consumer Price Index (QoQ)
21.04.26 Consumer Price Index (YoY)
21.04.26 Tiradentes Tag
21.04.26 Exporte
21.04.26 Importe ( Monat )
21.04.26 Handelsbilanz
21.04.26 ILO Arbeitslosenquote (3M)
21.04.26 Arbeitslosenquote
21.04.26 Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
21.04.26 Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
21.04.26 Arbeitslosenänderung
21.04.26 Veränderung der Beschäftigung
21.04.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
21.04.26 Kapazitätsausnutzung
21.04.26 Zuversicht im Herstellungsektor
21.04.26 EZB-Mitglied De Guindos spricht
21.04.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
21.04.26 Löhne im Unternehmenssektor
21.04.26 Produzentenpreisindex (ggü. Vorjahr)
21.04.26 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
21.04.26 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
21.04.26 ZEW Survey – Economic Sentiment
21.04.26 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
21.04.26 Arbeitslosenquote
21.04.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
21.04.26 Einzelhandelsumsätze (YoY)
21.04.26 Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
21.04.26 Retail Sales ex Autos (MoM)
21.04.26 Retail Sales (MoM)
21.04.26 Redbook Index (Jahr)
21.04.26 Exporte
21.04.26 Importe
21.04.26 Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
21.04.26 Business Inventories
21.04.26 Pending Home Sales (MoM)
21.04.26 Fed Chair-designate Warsh testifies
21.04.26 GDT Preisindex
21.04.26 Handelsbilanz
21.04.26 Fed-Mitglied Waller spricht
21.04.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
21.04.26 Wachstum Produzentenpreisindex
21.04.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Abend an
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen
SMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Neutral von JP Morgan Chase & Co. für SAP SE-Aktie
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti uneinheitlich: Pause nach der Kursrally nur bei einigen Branchenvertretern
Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1175 -0.0016
-1.36