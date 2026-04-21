Iran-Krieg bleibt im Fokus: SMI leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag von seiner schwächeren Seite.

So startete der SMI 0,43 Prozent tiefer bei 13’226,79 Zählern und verharrt auch weiterhin knapp im Minus.

bei den Nebenwerte-Indizes tendiert der SPI seitwärts, während der SLI leicht abgibt.

Dabei wird der Leitindex vor allem von den defensiven Schwergewichten ausgebremst. Der Iran-Krieg bleibt weiterhin das Hauptthema.

Die Anspannung vor der am Mittwoch zu Ende gehenden Waffenruhe bleibe weiterhin hoch, so ein Marktbeobachter. Die Hoffnung auf ein Fortsetzen der Gespräche und eine diplomatische Lösung im Konflikt seien zwar intakt, allerdings habe sich der Ton jüngst klar verschärft. Derzeit seien verschiedene Szenarien wie eine erneute Eskalation, eine Verlängerung der Waffenruhe oder auch die Präsentation einer Lösung in letzter Minute denkbar.

Ohne eine Einigung könne sich der Konflikt zu einem echten Flächenbrand ausweiten, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Das sei allerdings auch den Protagonisten bewusst, und es werde gerade aktiv gepokert.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag zu.

So eröffnete der DAX 0,37 Prozent stärker bei 24'508,20 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain.

Der Iran-Krieg bleibt das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. US-Vizepräsident J.D. Vance soll für neue Gespräche mit dem Iran unterwegs nach Pakistan sein. Der Iran hat nach Informationen des Staatsfernsehens aber noch keine Vertreter in die pakistanische Hauptstadt Islamabad geschickt, hiess es in einem Bericht.

Dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe ohne handfesten Deal als sehr unwahrscheinlich tituliert habe, trage nicht gerade zur Beruhigung bei, schrieben die Börsen-Experten von Index Radar. Auf der anderen Seite seien Anleger aber harte öffentliche Rhetorik inzwischen gewohnt.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street hielten sich zum Wochenstart zurück.

Der Dow Jones ging 0,01 Prozent schwächer bei 49'442,56 Punkten aus dem Handel.

Auch der NASDAQ Composite schloss schwächer und verlor 0,26 Prozent auf 24'404,39 Indexpunkte.

Die jüngste Eskalation im Nahen Osten mit der erneuten Sperrung der Strasse von Hormus hat zwar am Montag die Erdölpreise wieder etwas nach oben getrieben, die US-Börsen zeigten sich davon aber kaum belastet. Dabei half, dass die Ölpreise zwar stiegen, aber nicht allzu stark.

Laut Marktteilnehmern steckt nicht nur in den Ölpreisen noch immer eine Menge Optimismus, dass sich die USA und der Iran auf ein Kriegsende verständigen werden, obwohl sich die Lage über das Wochenende wieder verschlechtert hat. Nachdem die Strasse von Hormus am Freitag für eine kurze Zeit wieder geöffnet war, ist sie inzwischen von Iran wieder geschlossen worden, weil die USA iranische Schiffe zur Umkehrt gezwungen hatten. Dazu kommt die Meldung über die Aufbringung eines iranischen Handelsschiffes durch die US-Marine im Golf von Oman, das die US-Blockade der Strasse von Hormus zu durchbrechen versucht hatte. Darauf schloss der Iran nicht nur die Strasse von Hormus wieder, sondern stellt auch die Teilnahme an der neuen Runde von Friedensgesprächen in Frage.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,89 Prozent bei 59'349,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsende 0,07 Prozent auf 4'085,08 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng um 0,48 Prozent auf 26'487,48 Einheiten zu.

Einerseits bremste die Ungewissheit um die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs, andererseits setzten Anleger darauf, dass die Kriegsparteien zu einer Einigung gelangen. Die USA und der Iran planten für diese Woche weitere Friedensverhandlungen, berichtete das Wall Street Journal. Denn US-Präsident Donald Trump wolle den zweiwöchigen Waffenstillstand, der am Mittwoch ausläuft, nicht verlängern, so die Zeitung unter Berufung auf einen Vertreter des Weissen Hauses. Die Ölpreise gaben in Erwartung der Gespräche etwas nach.

Am südkoreanischen Aktienmarkt erreichte der Kospi ein neues Rekordhoch. KI-Fantasie trage den Index weiter nach oben, berichteten Marktteilnehmer.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires