SMI und DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt fällt die Stimmung positiv aus.

Der SMI eröffnete den Tag mit einem Zuschlag von 0,37 Prozent auf 11'119,44 Zähler und verbleibt auch anschliessend im Plus.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gewinnen hinzu.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch klar im Plus eröffnet. Der Leitindex SMI erholt sich damit teilweise von den deutlichen Verlusten vom Vortag, als er um mehr als 1 Prozent nachgegeben hatte. Börsianer sprechen von einem Stabilisierungsversuch. Der Börsentag steht zudem ganz im Zeichen der Berichtsaison. So hat das Schwergewicht Roche Umsatzzahlen vorgelegt, die Applaus erhalten. Der Pharmakonzern hatte vorbörslich seinen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.

Leichte Unterstützung kommt auch aus Übersee. So hat sich die Stimmung an den US-Börsen gegen Handelsende etwas aufgehellt. Der Trend zu Gewinnmitnahmen, welcher den Börsentag prägte, flachte zumindest etwas ab. Der Mangel an Impulsen, welche viele Investoren an den letzten beiden Tagen zum Einstreichen von Gewinnen veranlasste, setzt sich heute aber fort. Das wird sich erst am Donnerstag ändern (EZB, wichtige US-Zahlen).

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren zur Wochenmitte vorsichtig optimistisch.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 15'179,91 Punkten in den Handel und bleibt dieser Tendenz auch anschliessend treu.

Die Sorge wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern dämpft zur Wochenmitte die Kauflaune der Anleger nicht massgeblich. Von seinem am Montag im frühen Handel erreichten Rekordhoch knapp über 15'500 Zählern ist der DAX inzwischen ein Stück entfernt. "Bislang ist noch nicht absehbar, ob es sich tatsächlich nur um eine Korrektur oder um eine Trendwende handelt", schrieb Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank. Schwächephasen wie die jüngsten Verluste seien "wichtig, um den Markt zu bereinigen". Grundsätzlich sei der Aufwärtstrend aber intakt.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Dienstag negative Vorzeichen aus.

Der Dow Jones verlor am Dienstag 0,75 Prozent auf 33'820,51 Indexpunkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab daneben 0,92 Prozent auf 13'786,27 Zähler nach.

Auf die jüngste Rekordjagd waren am Dienstag weitere Gewinnmitnahmen gefolgt, nachdem der Dow Jones am Freitag bei 34'256 Punkten ein Rekordhoch erreicht und dann am Montag um 0,4 Prozent nachgegeben hatte.

"Die positive Tendenz des US-Leitindex ist auf allen analysierten Zeitebenen unverkennbar", kommentierte Analyst Andreas Büchler von Index-Radar die jüngsten Bewegungen aus charttechnischer Sicht. Aktuell habe der Dow nach oben Luft bis etwa 34'500 Zähler, und dieser kurzfristige Aufwärtstrend steige zugleich aktuell täglich um rund 80 Punkte. "Auf der Unterseite lässt sich daraus eine erste Haltezone um 33'900/33'950 Punkte ableiten."

Die an diesem Handelstag vorgelegten Geschäftszahlen fanden am Markt ein gemischtes Echo. Unter anderem legten Schwergewichten wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble sowie Abbott Laboratories und IBM Zahlen vor.

ASIEN

Am Mittwoch geht es an den Börsen in Asien vorwiegend abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei bricht aktuell (7.20 Uhr MESZ) um 1,84 Prozent auf 28'564,78 Punkte ein.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derzeit 0,19 Prozent im Plus auf 3'479,47 Zählern. Parallel zeigt sich der Hang Seng 1,59 Prozent leichter bei 28'672,76 Stellen.

Die weltweit massiv zunehmenden Coronainfektionen schicken die Börsen in Asien auf Talfahrt. Es bahnt sich am Mittwoch der stärkste Tagesabsturz seit vier Wochen an. Während sich das Infektionsgeschehen in Europa zu beruhigen scheint, schlägt der Virus in anderen Region der Welt wieder härter zu. Dabei gerät vor allem Südostasien mit Indien in den Blick, wo die Fallzahlen rasant steigen. Die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung gerate damit ins Wanken, heisst es. Dies gelte umso mehr, weil neue Lockdowns und Restriktionen geplant seien, um die Pandemie einzudämmen - so zum Beispiel im Grossraum Tokio und Osaka in Japan. Hier soll der Notstand ausgerufen werden mit den entsprechenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Auch die Impfkampagnen laufen mancherorts sehr schleppend, während diese in Europa gerade Fahrt aufnehmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires