SMI und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen deutlich tiefer

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex folgen am Dienstag den negativen Vorgaben aus den USA und Asien. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürften Anleger am Dienstag in Deckung gehen.

Der Leitindex SMI weist kurz nach Handelsbeginn eine negative Tendenz aus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren leichter.

Nach dem positiven Wochenstart schliesst sich der SMI am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien an. Dort gaben die wichtigsten Indizes im Vergleich zum Europa-Schluss klar ab, wobei ein starker Verfall der Rohölpreise die Stimmung zum Kippen brachte. Für den beispiellosen Kollaps sorgten nicht nur die globale Ölschwemme, sondern auch ein drohender Lagermangel und die Furcht vor einer tiefen Rezession. "Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Öl so niedrig handelt", kommentierte ein Börsianer den Absturz. "Dies gilt nicht nur für die Energiemärkte, es ist ein sehr deutliches Beispiel für die entstandenen wirtschaftliche Schäden durch die Coronakrise", sagte er. Hierzulande sind im März aufgrund der Folgen der Pandemie die Uhrenexporte deutlich eingebrochen. Daneben gehen am Dienstag Impulse von den Ergebnissen grösserer Unternehmen aus. So hat der Bauchemiekonzern Sika seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Auch er wurde von Covid-19 ausgebremst.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland halten sich am Dienstag zurück.

Der DAX startete mit einem Abschlag von 1,47 Prozent auf 10'519,44 Punkte in den Handel.

Sorgen machen den Anlegern die Turbulenzen mit historischen Verlusten am Ölmarkt. Angebot und Nachfrage klaffen derzeit stark auseinander. Die Corona-Pandemie legt die ohnehin schon in billigem Öl schwimmende US-Wirtschaft lahm - der Bedarf an dem Rohstoff sinkt dadurch kräftig. Die Öllager drohen überzulaufen. Sollte nun die US-Ölindustrie mit ihren vielen kleineren Unternehmen noch stärker unter Druck geraten, fürchten Experten eine Pleitewelle, die womöglich auch die Finanzbranche belasten könnte. Zuletzt zeichnete sich allerdings eine Beruhigung am Ölmarkt ab. Der Ölpreis zeige eindrucksvoll, wie schlecht es um die Wirtschaft bestellt ist und dass es wirtschaftlich keine schnelle Erholung geben werde, kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Neben den Verwerfungen am Ölmarkt kommen aktuell auch noch Spekulationen über die politische Entwicklung in Nordkorea ins Spiel, da der Machthaber des Landes, Kim Jong Un, sich Berichten zufolge nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.

Anleger richten darüber hinaus ihren Fokus auf SAP. Der deutsche Software-Riese hatte vorbörslich Zahlen vorgelegt.

WALL STREET

An der Wall Street fielen die Kurse zum Wochenauftakt.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial sackte im Montagshandel 2,46 Prozent auf 23'646,60 Indexpunkte ab. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite konnte sich der Marktstimmung ebenfalls nicht entziehen und rutschte um 1,03 Prozent auf 8'560,73 Punkte ins Minus.

Den zuletzt eher positiven Daten zur Ausbreitung des Coronavirus wurde misstraut. In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 40.000 überschritten. Die Stimmung schwankte zwischen der Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Wirtschaft und der Sorge, dies könnte zu früh kommen und eine neuerliche Infektionswelle nach sich ziehen.

US-Präsident Donald Trump schlzg sich auf die Seite derer, die gegen die verhängten Ausgangsbeschränkungen protestieren und damit die eigenen Berater. "Solange der Scheitelpunkt der globalen Pandemie nicht erreicht ist und mehr Klarheit über das Wiederhochfahren der Wirtschaft herrscht, ist es zu früh, um auf einen Bullenmarkt zu setzen", sagt Portfolioverwalterin Candice Bangsund von Fiera Capital.

Für Ernüchterung sorgten zudem desaströse Handelsdaten aus Japan. Und auch Richtung China sind bange Blicke gerichtet: Zwar hat die chinesische Notenbank zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Leitzinsen für Kredite gesenkt, doch Volkswirte fürchten, dass die chinesische Wirtschaft möglicherweise länger als bislang erwartet braucht, um sich von den Folgen der Pandemie zu erholen.

Belastet wurde der US-Aktienmarkt aber auch ganz entscheidend von den Turbulenzen am US-Ölmarkt. Wegen der Corona-Krise sackte der Preis für US-Rohöl auf einen historischen Tiefstand. Der Preis für einen Kontrakt, der eine physische Öllieferung im Mai vorsieht, notierte erstmals seit Aufnahme des Future-Handels im Jahr 1983 im negativen Bereich - zuletzt bei -54,88 US-Dollar je Barrel (159 Liter) mit einem Abschlag von 302 Prozent. Das bedeutet, dass Käufer bei Abnahme Geld erhalten.

ASIEN

Die Märkte in Fernost verzeichnen am Dienstag deutliche Abschläge.

In Japan büsst der Nikkei aktuell 1,93 Prozent auf 19'288,96 Punkte ein (7.45 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derzeit 1,37 Prozent leichter bei 2'813,45 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 2,16 Prozent auf 23'804,60 Stellen nach.

Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen am Dienstag auf breiter Front Verluste. Belastet werden die Märkte von dem historischen Preisabsturz am Ölmarkt zu Wochenbeginn aufgrund eines massiven Überangebots. Die Börsen folgen damit den negativen Vorgaben der Wall Street. Zudem zeigen sich die Anleger zutiefst besorgt über die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaft.

