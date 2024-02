Vor Fed-Protokoll: SMI kaum bewegt erwartet -- DAX dürfte etwas höher starten -- Asiatische Indizes uneinheitlich

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse wird am Mittwoch ein impulsarmer Handelsauftakt erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich zeitweise um minimale 0,08 Prozent höher bei 11'466 Punkten. Am Vortag hatte er die Sitzung 0,51 Prozent höher bei 11'456,96 Punkten beendet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen am Dienstg 0,32 Prozent stärker bei 14'947,78 Zählern bzw. 0,27 Prozent fester bei 1'854,24 Einheiten.

Mit einem weiteren ruhigen Handelstag rechnen Händler am Mittwoch. Die Märkte sind weltweit auf die neuen Quartalsdaten von NVIDIA am Abend fixiert. Ein Überbieten der Analystenerwartungen sei quasi Pflicht, weil die Rally der Technologierwerte um das Thema KI auch das Rückgrat der Aufwärtsbewegung an den US-Börsen sei. Am Abend gibt es mit dem Fed-Protokoll der jüngsten Sitzung noch ein weiteres Thema. Marktteilnehmer erhoffen sich wie üblich Erkenntnisse über Termine für Zinssenkungen. Unterdessen läuft die Berichtssaison weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch mit einem kleinen Plus erwartet.

Der DAX steigt in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,18 Prozent auf 17'099 Punkte. Am Vortag schloss er 0,14 Prozent tiefer bei 17'068,43 Punkten.

Nach zwei eher orientierungslosen Tagen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch wenig Bewegung ab. Nahe der Rekordniveaus blieben Anleger am Vorabend auch in New York vorsichtig. Die Börsen dort kamen schwach aus dem verlängerten Wochenende. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners verspüren die Anleger aber auch "keine Anzeichen von Höhenangst".

Investoren dürften gespannt auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed warten, das am Abend veröffentlicht wird. Die Details aus dem Fed-Protokoll könnten einmal mehr wichtig werden, um die Möglichkeit baldiger Zinssenkungen besser einschätzen zu können. Konjunkturdaten waren zuletzt nicht förderlich für die Annahme, dass dies zeitnah passieren wird. "Anstatt jedoch einige Datenpunkte zu stark zu betonen, sollten sich Anleger bei Anlageentscheidungen auf mehrere Kernannahmen über die Wirtschaft, die Fed und die Positionierung der Anleger verlassen", raten die Experten der UBS. Allesamt blieben ihrer Meinung nach positiv.

WALL STREET

Nach dem langen Feiertagswochenende hielten sich die US-Anleger am Dienstag zurück.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits etwas niedriger und notierte anschliessend knapp unterhalb der Nulllinie. Letztlich gab er um leichte 0,17 Prozent auf 38'563,80 Zählern nach. Daneben gab der NASDAQ Composite nach einem schwachen Start noch deutlicher nach. Bei 15'630,78 Stellen (minus 0,92 Prozent) ging der technologielastige Index in den Feierabend.

Damit setzte der Markt die Abwärtstendenz nach den jüngsten US-Inflationsdaten fort. Diese hatten nahegelegt, dass eine Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lassen könnte. Vor diesem Hintergrund dürfte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Mittwoch im Fokus stehen. Hier werden Anleger nach Hinweisen in Bezug auf den künftigen Zinskurs der Notenbank suchen.

Daneben wird mit Spannung auf die Quartalszahlen von NVIDIA am Mittwoch nach Handelsende gewartet. Angesichts des andauernden KI-Hypes kommt den Ergebnissen des Chipherstellers besondere Bedeutung zu. Es wird erwartet, dass sich der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht hat.

Daneben machte weiterhin die Berichtssaison die Kurse. Vor der Startglocke legten unter anderem Walmart und Home Depot ihre Quartalszahlen vor.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes entwickeln sich am Mittwoch unterschiedlich.

In Tokio gab der Nikkei 225 letztlich um 0,26 Prozent auf 38'262,16 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland springt der Shanghai Composite hingegen gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,4 Prozent hoch auf 2'964 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong fährt gleichzeitig Gewinne in Höhe von 2,17 Prozent ein und steigt auf 16'600 Zähler.

Während an der japanischen Börse am Mittwoch die schwache US-Vorgabe verarbeitet wird, zeigen sich die chinesischen Börsen sehr fest. Die höher als erwartet ausgefallene Leitzinssenkung vom Vortag entfaltet ihre Marktwirkung offenbar mit Verspätung. Zudem gehen Marktteilnehmer davon aus, dass der Zinssenkung und anderen vorangegangenen Massnahmen weitere Stimuli für die lahmende Konjunktur folgen werden. Sorgen könnte dafür der im März anstehende Volkskongress. "In Anbetracht des angeschlagenen Immobilienmarktes könnten Anleger auf weitere unterstützende Massnahmen der Behörden hoffen", sagt Devisenstrategin Charu Chanana von Saxo Markets.

Im Vorfeld des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank und des Geschäftsausweises von NVIDIA am Abend würden Anleger jedoch auch vorsichtig agieren, heisst es von Marktbeobachtern. Beide Ereignisse könnten für erhebliche Volatilität an den Märkten sorgen, heisst es. Im Protokoll der US-Notenbank suchten Anleger nach Hinweisen auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung, zumal zuletzt Inflationsdaten aus den USA höher as erwartet ausgefallen waren. Und bei NVIDIA stehe der KI-Boom auf dem Prüfstand, heisst es.

