SMI und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse wird am Dienstag stabil erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich leicht tiefer.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Nach der "Nullnummer" am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte auch am Dienstag zunächst kaum verändert erwartet. Die anhaltenden Sorgen der Anleger über die Zinsaussichten und das globale Wachstum stehen weiter steigenden Notierungen an den Aktienmärkten gegenüber. Jüngst schlossen sich die Marktteilnehmer weitgehend der Ansicht der US-Notenbank an, dass die Zinssätze höher steigen müssen, als die Märkte noch vor wenigen Wochen erwartet hatten. "Die Quintessenz ist, dass höhere Zinssätze für längere Zeit negativ sind für Konsumausgaben, Investitionsausgaben und Unternehmensgewinne", sagt Torsten Slok, Chefvolkswirt und Partner bei Apollo Global Management.

Nach dem US-Feiertag zum Wochenstart kehren die Marktteilnehmer wieder an die Börse zurück, was zumindest für ein höheres Handelsvolumen stehen dürfte. Aber auch der Kalender hat mit den Einkaufsmanager-Indizes wichtige Daten auf der Tagesordnung. Zudem steht aus Deutschland der ZEW-Index um 11 Uhr auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet.

Der DAX dürfte zum Börsenstart seitwärts tendieren.

Auf den impuls- und trendlosen Wochenauftakt dürfte auch der zweite Handelstag der Woche von Stagnation geprägt sein. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag quasi unverändert geschlossen hatte, dürfte es auch am Dienstag wenig Veränderung geben. Angesichts der am Montag wegen eines Feiertags geschlossenen US-Börsen hatte sich auch an den europäischen Aktienmärkten nicht viel getan. Mit Blick auf den Dax gilt weiter, dass es Anlegern auf dem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr an Inspiration fehlt. Sie warten auf frische Impulse von der Wall Street, die am Dienstag erst aus dem verlängerten Wochenende zurückkehrt. So könnte es auch am Dienstag noch bis zur Startglocke an der Wall Street dauern, bis wieder stärkere Bewegung in die Kurse kommt.

Das Thema Zinsen dominiert auch am Dienstag. Im Tagesverlauf könnten Einkaufsmanagerindizes ins Blickfeld rücken, zunächst jene aus der Eurozone. Die Helaba rechnet mit gemischten Eindrücken. "Alles in allem bleibt es wohl bei dem diffusen Bild zur wirtschaftlichen Lage, wonach die Daten nicht gut genug sind, um konjunkturellen Optimismus zu verbreiten, aber auch nicht schwach genug, um die EZB vom Zinserhöhungspfad abzubringen", schrieben die Experten der Landesbank.

Der Fokus der Anleger liegt derzeit aber eher auf frischen Daten aus den USA. Wenn der Handel dort wieder beginnt, könnten Impulse in erster Linie vom Anleihemarkt ausgehen, wo die Renditen in den vergangenen Wochen in Erwartung weiter anziehender Leitzinsen stark gestiegen waren. Anziehende Kapitalmarktzinsen hatten zuletzt an den tonangebenden US-Börsen die Aktienkurse in Schach gehalten.

WALL STREET

Wegen des Presidents' Day wird an der Wall Street am Montag nicht gehandelt.

Am Freitag war der Dow Jones zwar leicht im Minus gestartet, drehte danach allerdings ins Plus und schloss 0,39 Prozent höher bei 33'826,69 Punkten. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas schwächer und verlor letzten Endes 0,58 Prozent auf 11'787,27 Zähler.

Das Thema Zinserhöhung hat Anleger an der Wall Street auch am Freitag nicht losgelassen. Allerdings erholten sich die Indizes im späten Geschäft von den Tagestiefs, weil es auch Signale der Entspannung in Sachen Zinsspekulation gab. Denn die Importpreise sanken einen Tick stärker als erwartet. Die US-Importpreise sind seit Juni 2022 rückläufig und lieferten somit ein gewisses Signal der Entspannung.

Das lange Feiertagswochenende in den USA lieferte aber für viele Anleger einen Grund für Kaufzurückhaltung. Am Montag ruht der Handel an der Wall Street wegen des Präsidentengedenktags "Washington's Birthday".

Am Vortag hatten die Kurse kräftig nachgegeben, nachdem überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und falkenhafte Äusserungen von US-Notenbankern Erwartungen befeuert hatten, dass die Federal Reserve die Zinsen stärker als bislang angenommen erhöhen wird. An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts um 50 statt 25 Basispunkten im März mit 21 Prozent eingepreist, vor einer Woche waren es nur 9 Prozent gewesen. Auch die Volkswirte von Goldman Sachs erhöhten ihre Zinsprognosen. Sie rechnen nun mit einer Anhebung um je 25 Basispunkte im März, Mai und Juni.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio schliesst der japanische Leitindex Nikkei letztlich um 0,21 Prozent tiefer bei 27'473,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland schliesst der Shanghai Composite letztendlich 0,49 Prozent stärker bei 3'306,52 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich 1,66 Prozent auf 20'541,03 Stellen (8:34 MEZ).

An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag wenig getan. Die meisten Indizes lagen entweder knapp im Plus oder ebenso knapp im Minus. Es fehlten angesichts des Feiertages in den USA am Vortag wichtige Vorlagen. Auch die chinesischen Börsen zeigten sich uneinheitlich, allerdings stach Hongkong mit deutlichen Verlusten heraus. Insgesamt stehe der chinesische Aktienmarkt, aber insbesondere der internationaler aufgestellte in Hongkong, im Zeichen der sich deutlich eintrübenden US-amerikanischen Beziehungen. Für Unruhe sorgten die anstehenden Treffen zwischen Russland und China. Denn neben den USA habe nun auch die EU "rote Linien" gezogen, was man den Chinesen an Russland-Unterstützung noch durchgehen lassen wolle, hiess es im Handel. Bei einem Überschreiten dieser Linien drohen Sanktionen gegen China.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires