Leichte Erholung nach Entspannung im Ukraine-Konflikt erwartet: SMI vor festem Start -- DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen bleiben aber auf rotemTerrain

SCHWEIZ

Die Schweizer Aktienbörse wird die neue Handelswoche wohl mit Gewinnen begrüssen.

Der SMI hatte am Freitag 0,54 Prozent 12'010,09 Punkte verloren.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben daneben 0,77 Prozent auf 1'915,22 Zähler respektive 0,59 Prozent auf 15'183,12 Einheiten nach.

Erneut dürfte der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine das Börsengeschehen bestimmen. Zuletzt mehrten sich Hinweise auf eine mögliche Entspannung in der Ostukraine, US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin wollen sich treffen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte mit Gewinnen in die neue Handelswoche starten.

Der DAX hatte noch am Freitag 1,47 Prozent auf 15'402,51 Punkte verloren.

Angesichts neuer Signale hinsichtlich einer möglichen Deeskalation der Russland-Nato-Krise dürfte der deutsche Aktienmarkt etwas fester starten. In der Vorwoche hatten Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Dax zu einem Verlust von zweieinhalb Prozent geführt. In den festgefahrenen Konflikt scheint nun aber etwas Bewegung zu kommen. So ist zur Deeskalation ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschliessend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hiess es aus Paris. Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürften am Vormittag Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und den Euroraum.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die wichtigsten Aktienindizes vor dem Wochenende schwächer.

Der Dow Jones begann den Freitagshandel nahezu unverändert, verbuchte zum Sitzungsende dann aber einen Verlust von 0,68 Prozent und schloss auf 34'079,18 Zählernn. Mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite ging es deutlich stärker bergab. Er rutschte um 1,23 Prozent auf 13'548,07 Punkte ab.

Vor dem langen Wochenende mit der feiertagsbedingten Pause am Montag schwand die Risikoneigung. Teilnehmer sprachen von einem nervösen Geschäft inmitten immer neuer Hiobsbotschaften rund um den Krisenherd Ukraine. Aufgeschreckt wurden Anleger von Meldungen über anhaltende Kämpfe in der Ostukraine. Die russischen Separatisten hatten nach eigenen Angaben damit begonnen, Zivilisten aus der umkämpften Region nach Russland zu bringen. Dieser Schritt könnte Russland als Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine dienen, hiess es im Handel. Auch das Weisse Haus warnte erneut vor einem "unmittelbar bevorstehenden Einmarsch" russischer Truppen in der Ukraine.

Mitten in die ohnehin gespannte Lage platzte die Meldung, dass Russland am Samstag ein Manöver mit atomwaffenfähigen Raketen und Marschflugkörpern durchführen wird. "Die geopolitischen Schlagzeilen rund um die Spannungen in der Ukraine mit Russland und dem Rest der Welt im Westen haben die Stimmung der Anleger eindeutig beeinflusst", sagte Portfolioverwalter Kei Sasaki von Northern Trust Wealth Management.

Krieg und Zinserhöhungen kein Widerspruch

Ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland könnte die erhöhte Inflation in den entwickelten Volkswirtschaften verlängern, da die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen unterbrochen werde, so Portfolioverwalter Hani Redha von Pinebridge Investments. Russland ist einer der weltweit grössten Öllieferanten, der grösste Weizenexporteur und ein wichtiger Produzent von Metallen wie Palladium, Aluminium und Nickel. "Die Inflation ist wirklich die grosse Frage, die bestimmen wird, wie sich die Märkte entwickeln", sagte Redha. Die beiden US-Notenbanker Charles Evans (Chicago) und John Williams (New York) hatten sich wegen der Inflation indes klar zugunsten baldiger Zinserhöhungen ausgesprochen.

ASIEN

Die Börsen in Asien geben zu Wochenbeginn nach, können ihre Tagestiefs aber hinter sich lassen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07 Uhr MEZ 0,76 Prozent auf 26'915.00 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es etwas abwärts - der Shanghai Composite gibt moderate 0,17 Prozent auf 3'484,70 Indexpunkte nach. In Hongkong geht es für den Hang Seng unterdessen 0,70 Prozent auf 24'158,21 Indexpunkte nach unten.

Die Hoffnungen auf eine mögliche Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts sorgen für eine Erholung der Kurse. US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin dem Elysée-Palast zufolge einem von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagenen Gipfeltreffen "grundsätzlich" zugestimmt. Dieses soll Frankreich zufolge von den Aussenministern der beiden Länder bei ihrem Treffen am Donnerstag vorbereitet werden. Mit der Meldung erholen sich die Indizes in Asien kräftig von ihren Tagestiefs, verpassen aber den Sprung in positives Terrain.

Der Markt hänge weiter an den Schlagzeilen rund um den Ukraine-Russland-Konflikt, heisst es. Die Ankündigung eines Gipfeltreffens sei zwar positiv zu werten, doch eine Eskalation sei auch weiterhin jederzeit möglich. So hätten die Auseinandersetzungen im Grenzgebiet zugenommen und auch das Manöver von Russland und Belarus sei verlängert worden.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen, nachdem sie ihn in den beiden Vormonaten angepasst hatte. Wie die Notenbank mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,7 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,6 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires