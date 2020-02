SMI beendet Donnerstagshandel im Minus -- DAX verliert schlussendlich deutlich -- Asiens Börsen überwiegend schwach

An den US-Börsen war die Stimmung am Donnerstag getrübt. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich auf rotem Terrain. Der DAX bewegte sich tiefer. Die Aktienmärkte in Fernost weisen am Freitag überwiegend rote Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt verbuchte am Donnerstag leichte Verluste.

Der Leitindex SMI eröffnete marginal tiefer, fiel im Verlauf aber weiter in die Verlustzone zurück. Zum Börsenschluss verlor er dann 0,96 Prozent auf 11'154,53 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notierten ebenfalls etwas leichter. Der SLI schloss mit minus 0,95 Prozent bei 1'707,21 Zählern, während der SPI zum Handelsende 0,56 Prozent tiefer bei 13'485,05 Indexeinheiten stand.

Da wichtige Konjunkturzahlen am Donnerstag dünn gesät waren, gab es aus dieser Richtung keine Impulse für den weiteren Verlauf. Auch das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die Fed signalisierte ein Festhalten an seiner Geldpolitik. Gleichzeitig verwies die US-Notenbank auf globale Entwicklungen, wie den Coronavirus, die die Wirtschaft belasten könnten.

Im Mittelpunkt stand die Grossbank UBS, bei der es zu einem Chefwechsel kommt. Zudem legte mit Swiss Re ein Unternehmen aus dem SMI seine Ergebnisse vor, die allerdings nicht ganz den Erwartungen der Analysten entsprechen.

Die Bank Julius Bär stand mit einer Rüge der FINMA im Fokus der Anleger. Die Aufsichtsbehörde hat bei der Bank "schwere Mängel in der Geldwäschereibekämpfung festgestellt und Massnahmen angeordnet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt herrschte am Donnerstag Zurückhaltung.

Der DAX eröffnete tiefer und gab weiterhin etwas ab. zum Handelsende stand dann ein Verlust von 0,91 Prozent bei 13'664,00 Punkte an der Kurstafel.

Chinas Banken reduzierten derweil die Kreditzinsen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dürften diese Massnahmen aber zunächst nicht ausreichen, um die Angst der Börsianer vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Die Zahl der Neuinfektionen in China ging nach offiziellen Angaben zwar auf den tiefsten Stand seit Wochen zurück - allerdings sorgt eine erneut geänderte Zählweise für Verwirrung. Zudem meldete Südkorea einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Fälle.

In Deutschland setzte sich derweil die Berichtssaison fort mit Zahlen von Fresenius und dessen Tochter Fresenius Medical Care (FMC), als auch MTU aus dem DAX.

Im Blick mit Geschäftszahlen standen zudem einige Unternehmen aus den hinteren DAX-Reihen, etwa der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB oder der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street gingen am Donnerstag in Deckung.

Der Dow Jones war schon mit Abschlägen in den Handel gestartet, konnte zeitweise jedoch an die Nulllinie aufschliessen. Über den Grossteil des Börsentages verblieb er dann jedoch doch in der Verlustzone, wo er letztlich 0,44 Prozent tiefer bei 29'219,13 Punkten schloss. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite gab daneben leicht ab. Auch er bewegte sich anfangs in einer engen Range um den Vortagesschlusskurs, verzeichnete schlussendlich aber Verluste von 0,67 Prozent auf 9'750,96 Einheiten.

Die jüngste Rally schien etwas an Schwung zu verlieren, kommentierte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda Europe. Weiterhin standen die Entwicklungen rund um die Corona-Epidemie sowie deren mögliche konjunkturelle Auswirkungen im Fokus der Anleger. Wie erwartet, hatte China in der Nacht mit einer Zinssenkung auf die Entwicklungen reagiert. Die Massnahmen wurden jedoch als zu zaghaft eingeschätzt.

Die US-Notenbank Fed hatte sich derweil am Vorabend optimistisch in Bezug auf die US-Konjunktur geäussert. Eine sorgfältige Beobachtung der Entwicklungen rund um das Coronavirus sei jedoch weiterhin notwendig. Vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten konnten überzeugen. Der Philadelphia-Fed-Index für Januar stieg auf 36,7, Analysten hatten mit einem Rückgang auf 8,0 gerechnet hatten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entsprachen mit einem Stand von 210'000 dagegen genau der Erwartung.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost tendieren vor dem Wochenende mehrheitlich tiefer.

In Tokio verliert der Nikkei derzeit (07:10 Uhr MEZ) 0,31 Prozent auf 23'407,54 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen marginale 0,03 Prozent auf 3'031,07 Punkte. Daneben verbucht der Hang Seng in Hongkong einen Abschlag in Höhe von 0,98 Prozent auf 27'339,45 Zähler.

Das Auf und Ab setzt sich damit fort. Während die langsamere Ausbreitung des Coronavirus in China und die Hoffnung auf Stimulusmassnahmen stützen, zeigen sich die Anleger besorgt wegen der Verbreitung ausserhalb Chinas und der Auswirkungen der Epidemie auf Unternehmen und Volkswirtschaften.

Am japanischen Markt halten sich Verluste und Gewinne nahezu die Waage. Die chinesischen Börsen laufen in unterschiedliche Richtungen. Die Epidemie könnte zu einer weiteren Abwertung der regionalen Währungen wie des Hongkong-Dollar führen und damit die Zuflüsse in die Hongkonger Aktien unwahrscheinlicher machen, vermutet KGI.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires