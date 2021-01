SMI vorbörslich im Plus -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische Markt wird am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. Der DAX dürfte sich stärker präsentieren. Die asiatischen Indizes notieren am Donnerstag im Plus. An der Wall Street wurden zur Wochenmitte Gewinne verbucht und neue Rekorde markiert.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag mit positiven Vorzeichen erwartet.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der SLI und der SPI hatten am Mittwoch nach einem zögerlichen Start Zuwächse verbucht.

Mit einer festeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für die Sitzung am Donnerstag. Händler verweisen auf die günstigen Vorlagen mit neuen Allzeit-Hochs der wichtigen US-Indizes und steigenden Kursen an vielen asiatischen Börsen. Im Blick steht zunächst die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Eine Veränderung der Geldpolitik wird zwar nicht erwartet, sie könnte die Situation aber beruhigen, indem sie für den Fall einer Verschärfung der Krise ein Ausdehnen der Anleihenkäufe in Aussicht stellt.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zulegen.

Der DAX tendiert vor Handelsstart im Plus.

Am Tag nach dem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten gehen die Anleger frohen Mutes in den Handel. Der Demokrat Joe Biden ist seit gestern der 46. Präsident der USA. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass er die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Wirtschaft mit billionenschweren Hilfsmassnahmen stützen wird. Hierzulande steht am Nachmittag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Nach einhelliger Meinung von Experten wird es keine Änderung der Geldpolitik geben.

WALL STREET

Der Handelstag an den US-Börsen stand ganz im Zeichen der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten.

Der Dow Jones schloss 0,83 Prozent höher bei 31'188,38 Punkten. Im Handelsverlauf erreichte er bei 31'235,98 Zählern ein neues Allzeithoch. Zur Eröffnung war das Plus mit 0,28 Prozent auf 31'017,54 Punkte noch recht moderat ausgefallen. Der NASDAQ Composite markierte im Mittwochshandel ebenfalls ein neues Rekordhoch bei 13'486,13 Punkten und ging schliesslich bei 13'457,25 Zählern um 1,97 Prozent höher aus der Sitzung. Zum Start hatte er 1,1 Prozent auf 13'342,55 Zähler hinzugewonnen.

Mit einem Aufruf zu Einheit und Versöhnung hat Joe Biden sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika angetreten. Der 78-Jährige legte in einer feierlichen Zeremonie vor dem US-Kapitol in der Hauptstadt Washington seinen Amtseid ab. Kamala Harris wurde als erste Vizepräsidentin des Landes vereidigt. Biden sagte in seiner Antrittsrede, ohne Einheit könne es keinen Frieden und keinen Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Ärger.

"Joe Biden will die Wirtschaft unbedingt stärken", lenkte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets den Blick auf die Hoffnungen und Erwartungen an den Börsen. Über das bereits angekündigte 1,9 Billionen US-Dollar schwere Hilfspaket hinaus werde der neue Präsident voraussichtlich weitere Mittel in Infrastruktur, Energieversorgung und Bildung investieren. "Die Finanzmärkte setzen darauf, dass noch mehr Geld bereit steht, denn Joe Biden wird einen guten Start hinlegen wollen", vermutete Madden.

Aus Unternehmenssicht stand insbesondere Netflix im Fokus. Der Online-Videodienst wuchs zum Jahresende dank Serienhits wie "The Queen's Gambit", "Bridgerton" und "The Crown" trotz eines verschärften Konkurrenzkampfs stark.

Für die Berichtssaison blieben Investoren optimistisch, dass die fiskalischen Massnahmen den Unternehmen geholfen haben, die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auszugleichen. "Das wird Druck auf die Unternehmen ausüben, in der Berichtssaison zu liefern und die Erwartungen des Marktes zu erfüllen. Jedes Unternehmen, das die Erwartungen verfehlt oder leicht enttäuscht, wird ziemlich stark bestraft werden", mahnte Marktstratege Brian O'Reilly von Mediolanum Investment Funds und verwies auf die Höchststände bei den Aktienbewertungen.

ASIEN

Die Börsen in Asien präsentieren sich am Donnerstag grünen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ 0,63 Prozent im Plus bei 28'702,51 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,32 Prozent auf 3'630,56 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,12 Prozent auf 29'998,56 Einheiten.

Positive Vorzeichen dominieren auch am Donnerstag an den Börsen in Asien. Anleger setzten auf weitere Wirtschaftsstimuli in den USA unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden, heisst es aus dem Handel. Und von einer Erholung der US-Wirtschaft würden auch die exportorientierten asiatischen Volkswirtschaften profitieren. Die US-Börsen hatten am Mittwoch, dem Tag der Amtseinführung Bidens, kräftig zugelegt und neue Rekordstände verzeichnet.

Ermutigende Signale kommen von Daten zu den japanischen Exporten, die im Dezember auf Jahressicht wider Erwarten gestiegen sind. Das Wachstum verdankt sich vor allem den Exporten nach China und in andere asiatische Länder.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires