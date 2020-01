SMI im Minus -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot

Der heimische Markt tendiert am Dienstag tiefer. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Auch an den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt zeigt sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.

Der Leitindex SMI eröffnete am Dienstag 0,19 Prozent tiefer bei 10'825,92 Punkten und tendiert auch weiterhin in der Verlustzone.

Der SLI und der SPI notieren ebenfalls schwächer. Der SLI verzeichnete zum Handelsstart ein Minus von 0,27 Prozent auf 1'663,31 Zähler, während der SPI mit minus 0,17 Prozent bei 13'112,10 Indexeinheiten in den Handelstag startete.

Die Schweizer Börse schwächt sich am Dienstag ab. Händler sprechen von einer nicht unerwünschten Konsolidierung auf hohem Niveau. "Wir stehen nach wie vor nahe dem Allzeithoch und befinden uns kursmässig weiterhin in der Wohlfühloase", sagt ein Händler. Allerdings könnte diese positive Grundstimmung empfindlich gestört werden, wenn sich die in China aufgetretene neuartige Lungenkrankheit weiter ausbreitet. "Die Krankheit erinnert stark an SARS im Jahr 2003 und die ganze Nervosität, die damals damit einhergegangen ist", so ein Händler.

Im Blick haben die Marktteilnehmer zudem die Aktien der Firmen, die Angaben über ihren Geschäftsgang gemacht haben. Dabei stehen die Grossbank UBS sowie der Pharmazulieferer Lonza klar im Zentrum des Interesses. Ob von dem heute eröffneten Weltwirtschaftsforum in Davos Impulse ausgehen, werde sich noch zeigen.

Dass die Nervosität am Markt steigt, geht aus dem Anstieg des Angstbarometers der Schweizer Börse hervor. Der sogenannte Volatilitätsindex VSMI schoss zeitweise zweistellig in die Höhe.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer verbucht am Dienstag Verluste.

Der DAX eröffnete den Handelstag mit einem Minus von 0,68 Prozent bei 13'456,90 Punkten und gibt auch anschliessend weiter ab.

Der DAX hat sich am Dienstag wieder ein Stück weit von seinem rund zwei Jahre alten Rekordhoch bei 13'596 Punkten entfernt. Der deutsche Leitindex konnte seine im frühen Handel erzielten Verluste zwar etwas eindämmen, gab bis zum Mittag aber immer noch nach. Dass die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Januar überraschend deutlich gestiegen waren, liess die Anleger weitgehend kalt.

Als Belastungsfaktor für die Märkte verwiesen Händler auf die gestiegene Nervosität angesichts der sich ausbreitenden neuartigen Virus-Lungenkrankheit in China. Mit der gerade laufenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag wächst die Gefahr einer Übertragung des Virus.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief wegen der Erkrankungen ihren Notfallausschuss ein. Die WHO-Experten sollen am Mittwoch darüber beraten, ob eine Gesundheitsnotlage ausgerufen werden soll. Diese empfehlen auch Massnahmen wie etwa Grenzkontrollen, die möglicherweise ergriffen werden sollten.

Aus charttechnischer Sicht werde die jüngste Aufwärtsbewegung des DAX durch vergangene Kursmarken weiter verzögert, schrieben die Experten von Index-Radar. Anleger sollten sich davon aber nicht allzu sehr verunsichern lassen. Problematisch werde es erst, wenn der Markt wieder deutlich unter die 13'000er-Marke fallen würde.

WALL STREET

Am Montag blieben die US-Börsen aufgrund des Martin Luther Kings Days geschlossen. Nach den jüngsten Kursgewinnen ging es am Freitag an der Wall Street etwas gemächlicher weiter.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und konnte diesen zunächst noch etwas ausbauen. Dann pendelte er aber nur noch um seinen Vortagesschlusskurs. In den Feierabend geht er mit leichten Zuwächsen, plus 0,17 Prozent bei 29'348 Punkten. Auch der NASDAQ Composite tendierte im späteren Handelsverlauf nur noch um die Nulllinie, nachdem er zum Start noch gestiegen war. Zum Schluss konnte er dann doch noch 0,34 Prozent zulegen auf 9'388 Punkte.

Im frühen Handel hatten die wichtigsten Aktienindizes erneut Höchststände erklommen. Kurstreiber war die weiterhin lockere Geldpolitik sowie die Teilvereinbarung im US-chinesischen Handelsstreit. Ausserdem haben laut Anlagestratege Chris-Oliver Schickentanz die bisher veröffentlichten US-Quartalszahlen überwiegend positiv überrascht.

ASIEN

Die asiatischen Börsen mussten am Dienstag Verluste einstecken.

In Tokio gab der Nikkei letztlich 0,91 Prozent ab auf 23'864,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite derweil 1,41 Prozent auf 3'052,14 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong büsste bis zum Handelsende ganze 2,81 Prozent ein auf 27,985,33 Indexpunkte.

Kursverluste auf breiter Front prägten am Dienstag das Bild an den Börsen in Asien. Marktteilnehmer brachten die Verkaufsstimmung in Zusammenhang mit dem bislang unbekannten Virus in Ostasien, der für schwere Lungenerkrankungen verantwortlich gemacht wird und der offenbar auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die bereits zu beobachtende Ausbreitung des erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetretenen Virus, dürfte sich gerade im Umfeld der am Wochenende beginnenden mehrtägigen chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten ausweiten, so die Befürchtung. Millionen von Chinesen seien dann auf Reisen quer durch das Land und auch über die Landesgrenzen hinaus.

"Das ist die erste Reaktion des Marktes, wie wir sie schon früher gesehen haben beim SARS-Ausbruch", sagte Stephen Innes, Marktstratege bei AxiTrader. Für die sich gerade erholende Weltkonjunktur könne dies zu einem stärkeren Bremsfaktor werden.

Daneben verwiesen Marktakteure aber auch auf die zuletzt erreichten hohen Niveaus an den Börsen. Diese animierten zu Gewinnmitnahmen, zumal vor dem Hintergrund der Fahrt aufnehmenden Quartalsberichtssaison. In Hongkong kam als besonderer Belastungsfaktor hinzu, dass Moody's die Bonität der seit Monaten von teils gewaltsamen Protesten gegen die Regierung erschütterten Sonderverwaltungszone abgestuft hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires