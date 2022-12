Schwache Vorgaben und überraschende Zinspolitik-Straffung in Japan: SMI mit Verlusten -- DAX gibt nach -- Asienmärkte in Asien schliessen mit Abschlägen

SCHWEIZ

In der Schweiz dominieren im Dienstagshandel die roten Vorzeichen.

Der SMI ist mit einem Abschlag von 0,71 Prozent bei 10'696,58 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt auch im Verlauf auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI waren mit Verlusten von 0,68 Prozent bei 13'678,87 Punkten und 0,84 Prozent bei 1'622,59 Zählern gestartet - auch hier dominieren im Verlauf weiterhin die Verkäufer das Marktgeschehen.

Schuld an der schlechten Anlegerstimmung ist neben den seit einiger Zeit kursierenden Konjunktur- und Inflationssorgen die Bank of Japan (BoJ), die einen Strategiewechsel in der Geldpolitik signalisiert hat. Zusätzlich verunsichern die seit der Lockerung der chinesischen Null-Covid-Strategie die in dem Land rasant steigenden Coronainfektionszahlen die Anleger.

Die BoJ entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Bisher kontrollierte sie den langfristigen Kapitalmarktzins sehr streng. Die Änderung traf die Finanzmärkte vollkommen unvorbereitet und der japanische Nikkei-Index büsste darauf 2,5 Prozent ein. BoJ-Chef Kuroda wies dann aber daraufhin, dass damit keine Zinserhöhung gemeint sei - und die BoJ nicht zögern werde, weitere Lockerungen der Geldpolitik zu machen, sollte dies notwendig sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel mit Verlusten.

Der DAX büsste zum Auftakt 0,81 Prozent auf 13'829,90 Punkte ein. Auch im weiteren Handelsverlauf kommt der deutsche Leitindex nicht aus der Verlustzone.

Die Notenbanken haben die Börsen weiter im Griff: Am Dienstag ist es eine Massnahme der Bank of Japan (BoJ), die der ohnehin schwachen Marktstimmung einen weiteren Dämpfer verpasst. Die Zentralbank Japans entschied, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer zumindest leichten Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.<

Die Börsenkurse in Asien tauchten ab und auch der deutsche Leitindex gibt daraufhin nach.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Montag abwärts.

So eröffnete der Dow Jones startete quasi unverändert und fiel im Anschluss leicht. Er verabschiedete sich 0,5 Prozent tiefer bei 32'756,61 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte daneben zur Eröffnung minimal fester, gab letztlich jedoch 1,49 Prozent auf 10'546,03 Zähler nach.

Börsianer rechnen weiterhin damit, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen im kommenden Jahr merklich anhebt. Zwar hat die Fed zuletzt ihr Straffungstempo etwas verringert, zugleich aber zu erkennen gegeben, dass sie ihren Inflationskampf entschlossen fortführen will. Steigende Zinsen belasten insbesondere die oft hoch bewerteten Technologiewerte, denn Investoren zinsen die teils erst in ferner Zukunft erwarteten hohen Gewinne der Unternehmen stärker ab, künftige Erträge sind also aus heutiger Sicht weniger wert.

ASIEN

Anleger in Asien ergriffen auch am Dienstag weiter die Flucht.

Der japanische Leitindex Nikkei büsste 2,46 Prozent ein und schloss bei 26'568,03 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite ebenfalls abwärts: Das Minus betrug am Ende 1,07 Prozent, das Börsenbarometer fiel auf 3'073,77 Punkte. In Hongkong präsentierte sich der Hang Seng ebenfalls schwach und verlor 1,33 Prozent auf 19'094,80 Indexpunkte.

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben ihre Vortagesverluste am Dienstag damit weiter ausgeweitet. Dabei führte die japanische Börse den Zug der Verlierer an. Der überraschende Strategiewechsel der Notenbank schickte den Aktienmarkt Japans auf Talfahrt.

Die Bank of Japan (BoJ) hatte entschieden, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, zu etwas zu vergrössern. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer gewissen Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Bis zu diesem Tag hatte die BoJ stets betont, als einzige grosse Zentralbank der Welt ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten.

Die BOJ hielt zwar an ihrem Programm fest, die Kreditkosten auf einem Tiefststand zu halten. Sie beschloss jedoch, die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen zwischen minus 0,5 Prozent und 0,5 Prozent zuzulassen. Das liegt über der aktuellen Spanne von minus 0,25 Prozent und 0,25 Prozent. Die Entscheidung überraschte selbst Ökonomen. Der Schritt der BoJ bedeutet bedeute, dass die Kreditzinsen für Unternehmen und Haushalte ansteigen werden und die Zentralbank in Zukunft weniger Regierungsanleihen am Markt kaufen wird. Die BoJ hält über 50 Prozent der Regierungsanleihen.

"Ein Schock für die Börse, denn ihre Tiefzinspolitik dient professionellen Anlegern als Beleihungswährung", umriss Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets die Konsequenzen der Entscheidung der japanischen Währungshüter. Daher dürften auch andere Märkte in Mitleidenschaft gezogen werden, denn institutionelle Investoren nähmen günstige Kredite in Japan auf und investierten sie etwa in Technologieaktien in New York oder anderen Erdteilen. Angesichts des Abwärtstrends an der Nasdaq sei die Entscheidung zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt erfolgt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires