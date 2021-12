SMI und DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen tief im Minus

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse werden am Montag Abschläge erwartet.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich vor Handelsbeginn deutlich schwächer.

In der verkürzten Handelswoche dürften die meisten Investoren hauptsächlich darauf achten, ihre Entwicklung bis ins Jahresende zu retten. Dies dürfte für leichten Absicherungsdruck auf die Märkte sorgen. Angesichts der ausdünnenden Orderbücher könnte dies Bewegungen nach unten verstärken. Etwas Volatilität am Vormittag kann zudem die Abwicklung des Grossen Verfalltages bringen. Am Montag müssen nun eventuell entstandene Lieferverpflichtungen erfüllt werden. Nachrichtlich gibt es zudem überwiegend belastende Themen. So gibt es in den USA Unsicherheiten beim grossen Infrastrukturplan von Präsident Biden und das Corona-Thema drängt sich wieder mit Macht in den Vordergrund. Zudem ist die Enttäuschung über das mangelnde Vorgehen der EZB gegen Inflation weiter gross.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag mit deutlichen Verlusten in die Vorweihnachtswoche starten.

Der DAX fällt vorbörslich deutlich zurück.

Nur noch wenige Handelstage bleiben bei deutschen Aktien für eine Jahresendrally, doch zum Start der neuen Woche sieht es gar nicht danach aus. Das beachtliche Jahresplus von zuletzt 13,2 Prozent würde damit deutlich abschmelzen. Börsianer verwiesen am Morgen auf die ungebrochen hohen Sorgen vor neuen Lockdown-Massnahmen und meist deutliche Verluste an den Börsen in Asien.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Freitag von unterschiedlichen Tendenzen geprägt.

Der Dow Jones startete mit einem Minus und fiel anschliessend weiter zurück. Er ging 1,48 Prozent tiefer bei 35'365,44 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte daneben anfänglich ebenfalls einen kräftigen Abschlag und konnte anschliessend in die Gewinnzone steigen. Zum Handelsschluss reichte es dann jedoch nur noch für die Nulllinie. Sein Schlussstand: 15'169,68 Zähler (-0,07 Prozent).

"Die Sorgen vor einem Rückschlag am Aktienmarkt nehmen zu", sagte Marktbeobachter Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades. Besonders wichtig sei dabei die Schere, die geldpolitisch zwischen den USA und Europa aufgehe. Diese bringe Anleger in eine schwierige Lage, warnte der Experte.

Die Europäischen Zentralbank hatte am Vortag ihr Anleihekaufprogramm APP nochmals vorübergehend wegen der von der neuen Corona-Variante Omikron ausgehenden Risiken aufgestockt. Die Bank of England aber hatte am Donnerstag mit einer ersten Zinsanhebung überrascht und die US-Notenbank wird zunächst die Reduzierung ihrer konjunkturstützenden Wertpapierkäufe beschleunigen. Damit sorgten sich die Anleger wieder vermehrt um die Auswirkungen strafferer Zinsen auf den Aktienmarkt.

Die US-Börsen wurden zudem durch den anstehenden grossen Verfall an den Terminbörsen belastet. Es liefen Optionen und Futures auf einzelnen Aktien und auf Indizes aus. Diese Tage sind bekannt für spürbar schwankende Kurse.

ASIEN

In Asien übernehmen am Montag die Bären das Ruder.

In Japan büsste der Nikkei schlussendlich 2,13 Prozent ein auf 27'937,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 1,07 Prozent zurück auf 3'593,60 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong 1,87 Prozent verliert auf 22'759,84 Zähler.

Risikovermeidung lautet das Gebot der Stunde zum Start in die neue Woche in Asien. Die weltweit zunehmend bedrohlicher klingenden Nachrichten zur Ausweitung der Corona-Pandemie machen die Akteure an den Finanzmärkten vorsichtig. Während sich einerseits die neue Virusvariante Omikron rasend schnell ausweitet und wieder Lockdown-Massnahmen drohen bzw. bereits ergriffen werden, herrscht andererseits weiter Unklarheit über die Schwere der Krankheitsverläufe. Hinzu kommt als Belastungsfaktor für die Börsen die Aussicht auf eine global straffer werdende Geldpolitik. In diesem Umfeld werden Risikopapiere wie Aktien verkauft und sichere Häfen angesteuert; dazu zählen Anleihen, Gold und am Devisenmarkt Währungen wie der Dollar und der Yen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires