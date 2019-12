SMI startet fester -- DAX kaum verändert -- Aktienmärkte in Fernost mit unterschiedlichen Vorzeichen

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger unentschlossen. Asiens Börsen notieren vor dem Wochenende uneinheitlich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt weist positive Vorzeichen aus.

Der Leitindex SMI notiert kurz nach dem Handelsstart im Plus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften sich ebenfalls etwas höher zeigen.

Händler rechnen im Verlauf wegen des grossen Eurex-Verfalls mit stärkeren Kursausschlägen. Heute Freitag laufen an der Eurex Futures- und Optionskontrakte auf Aktien und Indizes aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu hektischen Kursausschlägen kommen. Die Markteilnehmer versuchen dabei die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu lenken. Der Dezember gilt als der grösste und bedeutendste Verfallstermin des Jahres.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit wenig Bewegung erwartet.

Der DAX notiert zum Ertönen der Startglocke mit minus 0,01 Prozent bei 13'210,26 Einheiten.

"Der Dezember ist der grösste und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Beim DAX verfallen grosse Positionen mit Basispreisen bei 13'000 und 13'200 Punkten."

WALL STREET

Die wichtigsten US-Indizes legten am Donnerstag zu.

Zu Handelsbeginn notierte der US-Leitindex Dow Jones moderat höher und baute die Gewinne im Sitzungsverlauf noch weiter aus. Er ging mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent bei 28'376,96 Einheiten in den Feierabend. Auch der der NASDAQ Composite zog weiter an, nachdem er zum Start etwas höher notierte. Sein Schlussstand belief sich auf +0,67 Prozent bei 8'887,22 Punkten.

Obwohl es zunächst danach aussah, dass Händler sich auch am Donnerstag zurückhalten dürften, überwog letztlich die Zuversicht. Und das obwohl Konjunkturdaten eher dagegen sprachen. "Für das nächste Jahr zeichnet sich eine allmähliche Erholung der globalen Wirtschaft ab", sagte Fondsmanager Eckhard Schulte vom Vermögensverwalter MainSky gegenüber AWP.

In der Folge markierte der Dow Jones bei 28'381,48 Punkten ein neues Allzeithoch, auch der S&P 500 kletterte auf einen neues Höchststand (3'205,46 Zähler).

Unternehmensseitig rückte die Tesla-Aktie in den Vordergrund: Das Papier setzte die Kurs-Rally fort und konnte damit nun Daimler und BMW beim Börsenwert überholen.

ASIEN

Am Freitag zeigen sich die asiatischen Aktienmärkten uneinheitlich.

Der Nikkei sinkt 0,1 Prozent auf 23'840,44 Einheiten.

Daneben verbucht der Shanghai Composite aktuell einen kleinen Abschlag von 0,13 Prozent auf 3'013,06 Punkte. In Hongkong kann der Hang Seng dagegen 0,24 Prozent gewinnen auf 27'866,61 Zähler. (7 Uhr MEZ)

Die sogenannte Phase-1-Abmachung zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits und soll Anfang kommenden Jahres unterzeichnet werden. Am Vortag hatte es ausserdem aus Peking geheissen, dass mehr Produkte, die aus den USA importiert werden, von Strafzöllen befreit werden, konkret sechs Chemikalien. Die Einigung auf einen "Phase 1" Deal zwischen den USA und China habe ziemlich viel Unsicherheit genommen, was den Ausblick 2020 angehe, und das versetze die Anleger zur Weihnachtssaison in Kaufstimmung, kommentiert Stephen Innes von AxiTrader.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires